Олимпиада LIVE. Серебро Большунова и бронза Ларькова

Sportbox.ru и Matchtv.ru ведут онлайн всех событий Игр-2018 в Пхенчхане. В наших обновляемых новостях (читать снизу вверх) – самая интересная и актуальная информация с олимпийских арен.

16:10 0-1 по броскам в створ ворот после 7 сыгранных минут во второй двадцатиминутке.

16:03 Пока без заброшенных шайб после перерыва. Но по-прежнему бодрый хоккей.

15:44 Закончился первый период. Чехия – Канада – 1:3.

15:38 Канадцы забрасывают третью шайбу! Козун выводит Роя на ударную позицию, и тот с отправляет шайбу «в домик» голкиперу.

15:33 До конца первого периода 5 минут, канадский вратарь Кевин Пулин отразил уже 12 бросков по ходу первой двадцатиминутки. Горячий матч!

15:23 Ну и ну! События у нас развиваются крайне стремительно! 3 шайбы за минуту!

Сначала канадцы открыли счет в большинстве. После наброса Робинсона с правого края шайба срикошетила на пятаке и влетела в ворота.

Затем чехи восстановили паритет. Ружичка исправился за удаление, замкнув контратаку после отличного паса партнера!

Но уже через 15 секунд канадцы вышли вперед. Вновь прошел наброс защитника на ворота, и целых два рикошета на пятаке помешали Францоузу среагировать.

15:17 В первую десятиминутку – очень динамичный хоккей. Шайба ходит быстро, но неизмено мимо ворот. Четыре броска сделали команды.

15:05 На трибунах, традиционно для Пхенчхана – никого.

15:00 Через 10 минут начнется матч за бронзовые медали в олимпийском хоккее Канада – Чехия.

14:27 Международный олимпийский комитет в субботу не вынес решения по «российскому вопросу».

Как сообщил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс, заседание исполкома комитета по вопросу снятия санкций с Олимпийского комитета России продолжится в воскресенье в 8 утра по местному времени.

Заседание исполкома МОК по данному вопросу прошло в Корее в субботу. В нем приняла участие двукратная чемпионка мира, обладательница двух серебряных наград ОИ-2018 фигуристка Евгения Медведева, а также руководитель делегации олимпийских атлетов из России, вице-президент ОКР Станислав Поздняков.

Напомним, что Международный олимпийский комитет 5 декабря временно приостановил членство ОКР в организации, допустив до участия в Играх-2018 только «чистых» российских спортсменов под нейтральным флагом.

14:16 Олимпийская чемпионка в фигурном катании Алина Загитова рассказала, чем ей разрешили себя побаловать после окончания Игр-2018.

– Почувствовала, что я олимпийская чемпионка, только когда проснулась и увидела золотую медаль. Я с ней спала. Чем себя порадую? Мне разрешили мороженое. Одно, – приводит слова Загитовой наш корреспондент Виталий Панов.

Алина Загитова: «Спала с золотой медалью».

13:59 Олимпийская чемпионка в фигурном катании Алина Загитова отметила, что является достаточно суеверным человеком.

– Я очень суеверная, на лёд выхожу всегда с правой ноги, – приводит слова Загитовой наш корреспондент Виталий Панов. – Что особенного в Тутберидзе? В первую очередь, она очень любит фигурное катание. И ко всем спортсменам она умеет находить свой подход. Отсюда такие результаты.

Алина Загитова: «Тутберидзе ко всем умеет находить свой подход».

13:45 Руководитель делегации российских спортсменов на Олимпиаде Станислав Поздняков сказал, что бобслеистка Надежда Сергеева попала в допинговый скандал по причине собственной халатности.

– Сергеева находится по дороге домой, она отказалась от вскрытия пробы «Б», тем самым признав употребление допинга. На наш взгляд, это халатность. Спортсменка не стала оформлять терапевтическое исключение на тот препарат, который ей необходим, – приводит слова Позднякова наш корреспондент Виталий Панов.

Станислав Поздняков: «Сергеева проявила халатность».

13:33 Двукратная чемпионка мира, обладательница двух серебряных наград ОИ-2018 фигуристка Евгения Медведева на пресс-конференции в субботу выразила надежду на то, что Международный олимпийский комитет позволит россиянам пройти под своим флагом на церемонии закрытия Игр в Пхенчхане.

– Мне было принято, что меня тепло поздравили. Люди из МОК были на наших выступлениях. То, чем мы занимаемся, их вдохновляет, – приводит слова спортсменки наш корреспондент Виталий Панов.

Евгения Медведева: «Надеюсь, что флаг нам вернут, но надо дождаться решения МОК».

13:26 Руководитель делегации российских спортсменов на Олимпиаде Станислав Поздняков рассказал, в каком ключе прошел исполком Международного олимпийского комитета, на котором также присутствовала серебряный призер Игр-2018 Евгения Медведева.

– Только что вернулись с исполкома МОК, в числе вопросов был и вопрос о флаге. Рассказали членам исполкома, чего мы добились, и как прошли эти Игры. Мы считаем, что мы полностью выполнили решение МОК от 5 декабря, – приводит слова Позднякова наш корреспондент Виталий Панов.

Станислав Поздняков: «Лучшим подарком нам будет возвращение флага».

12:50 Двукратный медалист ОИ-2018 Андрей Ларьков по окончании 50-километровой гонки в Корее отметил, что лыжникам не до ликований после финиша марафона, ведь все силы спортсмены оставляют на трассе.

12:19 Мужская сборная США переиграла команду Швеции в финальном матче олимпийского турнира в Корее.

После семи эндов счет был равным – 5:5, но в восьмом американцы умудрились взять сразу пять камней. Это стало ключевым моментом встречи.

Американские керлингисты впервые в истории выиграли золото Олимпиады.

В бронзовом матче, напомним, швейцарцы оставили без наград канадских керлингистов.

Керлингисты принесли США 9-е золото Олимпийских игр в Пхенчхане.

12:09 Сборная ОАР продолжает подготовку к финальному матчу хоккейного олимпийского турнира против команды Германии.

В субботу россияне провели тренировку на главной хоккейной арене Каннына. Отметим, что Олег Знарок отказался от любых перестановок на тренировках, оставив прежними все сочетания, включая спецбригады.

11:50 Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поздравила российских лыжников с двумя медалями марафонской гонки классическим стилем на Олимпийских играх в Южной Корее.

Елена Вяльбе: «У меня вся Олимпиада – это чувство гордости за моих спортсменов».

11:36 Вице-чемпион Олимпиады-2018 в марафоне Александр Большунов признал, что забраться еще выше в таблице результатов 50-километровой гонки ему помешала ошибка со сменой инвентаря.

– Не угадал со сменой лыж. Еще похолодало, а я бежал на теплых лыжах. К концу гонки, как вы заметили, пришла туча и сейчас наверное минус три-четыре градуса где-то, также лежали в боксе у меня теплые лыжи. Думаю, что если бы поменял лыжи, большого преимущества бы не получил. Та пара, на которой я бежал, с самого начала ехала не так. Почувствовал это, когда парни начали обкатывать на спуске. Приходилось держаться, – приводит слова спортсмена наш корреспондент Евгений Дзичковский.

Александр Большунов – о серебре в гонке на 50 км

11:30 Российский лыжник Андрей Ларьков, ставший бронзовым призером марафонской гонки классическим стилем на Олимпийских играх в Южной Корее, признался, что не ожидал такого результата от себя.

Андрей Ларьков: «Счастлив ли я? Безусловно».

11:20 Тренер российских лыжников Юрий Бородавко рассказал, что накануне гонки определился с Александром Большуновым о смене лыж перед заключительным кругом 50-километрового марафона, но в гонке спортсмен решил иначе, и это, по словам наставника, стоило ему победы.

Юрий Бородавко: «Детская ошибка стоила Большунову золотой медали».

11:04 Если вы пропустили лыжную гонку – ниже по ссылке наш взгляд с места событий.

Большое серебро Большунова. Два российских лыжника – в тройке лучших на планете!

10:53 Олимпийский чемпион Сочи-2014 лыжник Александр Легков оценил выступление спортсменов ОАР Александра Большунова и Андрея Ларькова, выигравших в субботу серебро и бронзу в марафоне на 50 км в Пхенчхане.

– Ребята много тренировались, здорово, что у нас такие сильные спортсмены, – сказал Легков ТАСС. – Они доказывали неоднократно, что могут бежать все – и спринт, и марафон. С самого начала Олимпийских игр все результаты ребят закономерны, они не одним стартом показывали это. Будем болеть и надеяться, что это будущее сборной

10:33 Пока к финишу подъезжают последние лыжники почитаем срочные новости.

Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал бобслеистку Сергееву.

10:14 Ларьков убежал от Сундбю – еще и бронза у нас! Тройка призеров.

Большунов взял третье серебро Олимпиады, став вторым в марафоне, у Ларькова – бронза.

10:09 Финиширует Нисконен. Фин первый. У Большунова серебро.

10:06 Полтора километра до финиша. Увы, Нисконен уходит от Большунова.

10:04 У нас может быть две медали! Ларьков с преследователями догнали Полторанина!

10:00 Совсем немного до финиша! У нас сражение за золото и борьба за бронзу.

9:49 А вот результаты на контрольной отсечке. До финиша восемь с половиной километров. Нисканен решил сменить лыжи и отстал от Большунова. Вопрос в том, окупится ли у финна этот ход. Полторанин все дальше. Ларьков и Харви возглавляют группу, которая располагается за казахстанцем.

9:42 Остается десять километров, начинается самое интересное! Большунов догоняет Нисканена!

9:33 Уже девять секунд отставание Большунова, еще парочка километров – и можно догонять фина!

9:26 13.4 секунды уже отставание Большунова от Нисканена.

9:15 Ну, дела! Большунов уже 3-й. Причем, отставание от двух лидеров – Нисканена и Полторанина – несколько сократилось по сравнению с тем, что было еще недавно. На отметке 27,26 км оно составляет 20,9 секунды.

9:10 Растягиваются лыжники по трассе. Лидирующее трио превратилось в дуэт – отстал Дюрхауг. Большунов на 22,6 км шел 4-м – +12,6. У Червоткина и Ларькова проигрыш уже в районе полминуты. А между Ларьковым и Спицовым – еще полминуты, хотя они шли соответственно 12-м и 13-м.

9:04 Переключаемся на мужской лыжный марафон. Здесь половина маршрута уже позади. В деле наши Алексей Червоткин, Денис Спицов, Андрей Ларьков и Александр Большунов.

9:00 У мужчин в сноуборде побеждает Невин Галмарини.

8:55 А побеждает у женщин Эстер Ледечка. И творит историю. Второе золото на Играх в разных дисциплинах. До этого была главная медаль в горных лыжах. Фантастика!

8:50 О, нет. Алена вновь падает. На этот раз в малом финале. Даже бронзы не будет. Какая боль.

8:37 Это финиш. Заварзина падает в полуфинале. Бай-бай золото. Но есть шансы на бронзу.

8:32 Двукратный олимпийский чемпион Игр в Сочи Вик Уайлд, завершивший борьбу в параллельном гигантском слаломе на ОИ-2018 в Корее на стадии 1/8 финала, не стал искать оправданий своей неудаче.

– Знаю, что многие люди, надеялись, что я выиграю здесь. Я отдал все на трассе. Заметно, что дорожки немного разные. Но это не оправдание. Я стал девятым в квалификации, и не смог выбирать. Правила изменились, но это нормально. Так лучше для зрителей, которым сразу понятно – кто первый, тот и победил, – приводит слова сноубордиста наш корреспондент Виталий Панов.

Вик Уайлд: «Я отдал все на трассе».

8:22 Россиянка Екатерина Тудегешева, ранее не сумевшая выйти в четвертьфинал соревнований в параллельном гигантском слаломе на Олимпиаде-2018, рассказала, в чем могла быть причина такого выступления.

– Большое разочарование. Все что могла сделала, вроде бы, проехала без ошибок. Но теперь формат изменили, всего один заезд. Исправить ничего уже нельзя. Видно, что красная дорожка быстрее, мне по результатам предыдущих заездов досталась синяя. Кто в квалификации проехал быстрее, тот выбирал. Мне выбора не досталось, – приводит слова Тудегешевой наш корреспондент Виталий Панов.

Екатерина Тудегешева: «Я сделала все, что могла».

8:16 И Заварзина проходит в полуфинал! Круто! Обогнала соперницу почти на две секунды.

8:09 В ¼ финала из россиян мы увидим только Алену Заварзину. Парам-парам-пам.

8:08 Еще один наш парень пролетает мимо четвертьфинала. Дмитрий Сарсембаев не угнался за корейцем Ли.

7:57 Увы, и Вик Уайльд завершает борьбу за медали. Проиграл итальянцу Роланду Фишналлеру.

7:50 Екатерина Тудегешева проигрывает свой заезд 1/8 финала Селине Йорг (Германия) и выбывает из борьбы.

7:40 А вот Алена Заварзина обошла в своем заезде Глорию Котник!

7:38 В своем заезде Милена Быкова уступает австрийке Даниэле Ульбинг. И россиянка выбывает из борьбы за медали.

7:28 Снег белый, солнце светит, Алене Заварзиной поправляют костюм. Все готово к старту соревнований!

7:08 В 7:30 по московскому времени стартует 1/8 финала у женщин. Россию представят три спортсменки: Милена Быкова, Алена Заварзина и Екатерина Тудегешева!

7:00 Доброе утро! Продолжаем следить за Олимпиадой. Сегодня главная тема – сноуборд. Вик Уайлд уже вышел в 1/8 финала соревнования по параллельному гигантскому слалому, а Заварзина – третья в квалификации. Ребята привозили из Сочи бронзу и золото, и в Пхёнчхане вновь готовы бороться за самые высокие места.

Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко, РИА Новости/Владимир Астапкович, globallookpress.com, Getty Images, www.skisport.ru, РИА Новости/Виталий Белоусов, РИА Новости/Владимир Песня, globallookpress.com, Андрей Голованов и Сергей Киврин, Reuters.