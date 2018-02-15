Олимпийские фотовзгляд. День шестой: драма на льду, пристрелка на снегу

Президент МОК Томас Бах присматривается к главным звездам Игр.

Произвольная программа нашей пары Тарасова - Морозов принесла слезы. Увы, это не были слезы счастья.

Россияне шли вторыми после первого соревновательного дня...

...Но грубая ошибка отбросила их за пределы призовой тройки. Евгения была безутешна.

Золото же досталось немецким фигуристам Алене Савченко и Бруно Массо, несмотря на оплошность Бруно.

Наши хоккеистки выложились без остатка, но уступили в третий раз подряд. Теперь - финкам.

Единственным утешением стала первая заброшенная на турнире шайба.

У главного тренера команды Алексея Чистякова впереди очень, очень много работы.

Также в этот день состоялись выступления лыжников и биатлонистов.

К сожалению, спортсмены из России были бледной тенью самих себя по сравнению с лучшими временами.

Антон Бабиков и Матвей Елисеев заняли 16-е и 28-е места соответственно.

По итогам сегодняшней индивидуальной гонки Татьяна Акимова стала 15-й...

...А Ульяна Кайшева - 24-й. «Пытаемся и верим, что не все потеряно», - написала Ульяна в инстаграме.

Наверняка в следующий раз мишени будут более расположены к нашим биатлонистам.

Внушения от одного из тренеров - Рикко Гросса.

Тьма сгустилась над Пхенчханом. Но Матвей Елисеев не унывает.

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