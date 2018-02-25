Российские хоккеисты завоевали золото в последний день Игр! Олимпиада завершена! Как это было...

Sportbox.ru и Matchtv.ru ведут онлайн всех событий Игр-2018 в Пхенчхане. В наших обновляемых новостях (читать снизу вверх) – самая интересная и актуальная информация с олимпийских арен.
16:10 28 февраля всех призеров Олимпиады будут ждать в Кремле.
15:55 Игры в Пхенчхане завершены. На счету команды ОАР 17 олимпийских наград - прекрасный результат!https://twitter.com/Olympics/status/967744982739111937
15:25 Потрясающе красивое и инновационное приветствие представил оргкомитет Пекина-2022.https://twitter.com/Olympics/status/967738623645790208
15:10 Кстати, наши хоккеисты-победители пропускают церемонию закрытия Игр, потому что решили провести это время со своими семьями за праздничным ужином.
14:55 Александр Большунов получил четвертую олимпийскую медаль на церемонии награждения на олимпийском стадионе. Андрей Ларьков - вторую. Российские мужчины заняли второе и третье места в лыжном марафоне, уступив лишь финну Нисканину.
14:35 Евгения Медведева с популярной корейской музыкальной группой EXO, которая собирается взорвать танцпол с минуты на минуту.https://www.instagram.com/p/Bfnh9smhqmG
14:30 Когда не можешь выйти из образа даже в последний день Олимпиады. Фигуристка Ванесса Джеймс.https://twitter.com/Olympics/status/967722218091237378
14:20 Начинается парад атлетов! Смотрим на «Матч ТВ»!
14:05 МОК - о том, когда Россию вернут в олимпийское движение.
13:55 Фуркад призывает: «Не пропустите церемонию закрытия».https://www.instagram.com/p/BfnbF5oATLc
13:45 Не успела завершиться корейская Олимпиада, а любители спорта из Китая уже приглашают к себе в гости.https://twitter.com/Jashiang_0404/status/967709488156499968
13:35 Уже почти скучаем.
13:30 Павел Дацюк не только стал олимпийским чемпионом, но и вошел в историю.
13:10 Совсем скоро он погаснет.https://twitter.com/Olympics/status/967701328444080129
12:55 Победа россиян над сборной Германии в фотографиях. Первые 26 лет спустя.
12:45 Президент России поздравил хоккеистов с победой на Играх.
12:35 «Матч ТВ» покажет церемонию закрытия Олимпиады. Начало трансляции – 13:50 по Москве.
12:20 Иван Телегин: «Сидел на скамейке и молился, чтобы все получилось»
12:10 Наш комментарий о финальном матче.
Бойня при Пхенчхане. Да, с немцами, и что?
11:55 Медведев поздравил российских хоккеистов с победой на Олимпиаде
11:40 Олег Знарок: «Золотом Олимпийских игр я ответил на все ваши вопросы»
11:30 Илья Ковальчук: «Мы не атлеты из России, мы – русские»Илья Ковальчук: «Поздравляю Пашу с вступлением в Тройной клуб»
11:20 Павел Дацюк – о потерянной мечте.Павел Дацюк: «Сердце не билось»
11:11 Герой финала – Кирилл Капризов.Кирилл Капризов: «Когда забили третий гол – это было что-то!»
11:03 Никита Нестеров и Иван Телегин после победы в финале.Никита Нестеров и Иван Телегин: «Неважно, что было. Главное – выиграли»
10:56 Эмоции родителей наших хоккеистов после финальной сирены.Родители хоккеистов плачут после игры
10:50 Войнов – лучший защитник олимпийского турнира, Гусев – лучший нападающийhttps://www.instagram.com/p/BfnFz6SnSdr/?taken-by=pyeongchang2018
10:45 Легендарная норвежская лыжница Марит Бьорген завоевала золотую медаль в масс-старте на 30 км. Компанию на пьедестале ей составили финка Криста Пармакоски и Стина Нильссон из Швеции. Это был последний комплект наград, разыгранный на Олимпиаде-2018. Российские лыжницы остались за пределами первой десятки.https://twitter.com/olympicchannel/status/967665071257243648
10:40 Для тех, кто только проснулся и читает сверху внизhttps://twitter.com/russiahockey/status/967656026752331777
10:23 А капитан нашей команды Павел Дацюк стал членом «Тройного золотого клуба» – победителей Олимпиад, чемпионатов мира и обладателей Кубка Стэнли.
10:19 Лучшим игроком олимпийского хоккейного турнира признан Илья Ковальчук, набравший 7 (5+2) очков в шести матчах.
10:10 Российские болельщики отмечают победуhttps://twitter.com/Olympic_Russia/status/967655585800957952
10:05 Отметим и соперника. Немцы стали настоящей сенсацией этих Игр и тоже заслужили победу, ноhttps://www.instagram.com/p/BfnFGZgBZ_5/?taken-by=matchtv_channel
10:01 Мы просто оставим это здесьhttps://twitter.com/olympicchannel/status/967655037781643265
9:59 Кирилл Капризов забрасывает шайбу в большинстве и приносит российской команде победу на олимпийском турнире. ОАР – Германия – 4:3https://twitter.com/IIHFHockey/status/967654816762744832
9:57 ГОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООЛ!!!!!
9:55 Удаление у сборной Германии. 2 минуты будем играть 4 на 3. Или меньше?..
9:52 Ковальчук мог поставить точку, но при выходе один на один не смог поднять шайбу над уже лежащим вратарем немцев.https://twitter.com/IIHFHockey/status/967654170491850752
9:43 Начинаем овертайм. 20 минут, 4 на 4.https://twitter.com/IIHFHockey/status/967647309721931777
9:37 Томас Бах: «Российских спортсменов тестируют на допинг чаще всех»
9:27 60 минут игры позади. Ждем овертайм. ОАР – Германия – 3:3
9:26 Выстояли в меньшинстве. 10 секунд до конца основного времени.
9:23 ГООООООООООЛ!!! В меньшинстве, но сняв вратаря, россияне все-таки забивают третью шайбу! И снова Гусев! ОАР – Германия – 3:3https://twitter.com/IIHFHockey/status/967646443489185793
9:21 И удаление у российской команды за 2 минуты до сирены. Видимо, это все…
9:20 Что-то совсем все печально на льду. Неразбериха в защите и соперник выходит вперед за 3 минуты до конца периода. ОАР – Германия – 2:3https://twitter.com/IIHFHockey/status/967645466946043905
9:14 Приветики. Немцы сразу же сравнивают счет. ОАР – Германия – 2:2https://twitter.com/IIHFHockey/status/967644643654500352
9:12 ГООООООООООЛ!!! Шедевр в исполнении Никиты Гусева! Павел Дацюк в одиночку затерроризировал оборону немцев, отобрал шайбу и отдал Гусеву, который с острого угла отправил шайбу под перекладину. ОАР – Германия – 2:1https://twitter.com/IIHFHockey/status/967643629211799552
9:10 Российскую команду на трибунах поддерживает царь, а МОК объясняет, почему в целом болельщиков на этих Играх не так много.https://twitter.com/olympicchannel/status/967641746287964160
9:05 Не хоккеем единым. Лыжницы готовы уйти на 30-километровую гонку, которая поставит точку в соревновательной программе Олимпиады. Болеем за Наталью Непряеву, Анастасию Седову и Алису Жамбалову.https://www.instagram.com/p/Bfm8fHIBtqH/?taken-by=matchtv_channel
8:50 Последние 20 минут основного времени. Надо побеждать.
8:45 Знаменосцем команды ОАР на закрытии Олимпиады вновь будет волонтер
8:35 Сирена отправляет игроков на второй перерыв. Абсолютно равный хоккей, чего наши, видимо, не ожидали. ОАР – Германия – 1:1https://twitter.com/IIHFHockey/status/967634538636734469
8:25 Забавный момент: немец ударил партнера по сборной клюшкой по лицу, за что судьи выписали двойной малый штраф…российскому игроку. Но потом разобрались и матч продолжился в равных составах.
8:14 Вот это поворот. Россияне полностью контролировали ситуацию, не выпуская немцев с их половины площадки в равных составах, но первый же выход соперника в атаку завершился голом в ворота Василия Кошечкина. ОАР – Германия – 1:1https://twitter.com/IIHFHockey/status/967629771067789312
7:56 Второй период начался.
7:54 Нападающий российской команды Кирилл Капризов в перерыве матча сказал, что немцы молодцы и не зря играют в финале.
7:42 Ушли соперники на первый перерыв. Не хватило немцев на весь период, хотя начали они весьма неплохо.
7:40 ГООООООООООЛ! За полсекунды до конца первого периода Вячеслав Войнов с двух метров вколачивает шайбу в ворота немцев и выводит команду России вперед. ОАР – Германия – 1:0https://twitter.com/IIHFHockey/status/967620745365991424
7:33 Неплохо россияне провели первое большинство в матче, но немецкий вратарь не позволил открыть счет.
7:20 Бывший тренер национальной команды Вячеслав Быков надеется, что россияне учтут негативный опыт шведов и канадцев, которые проиграли немцам в том числе из-за недонастроя.
7:10 Матч начался. Никаких изменений в составе Олег Знарок делать не стал.https://www.instagram.com/p/Bfmve3ahHR-/?taken-by=matchtv_channel
7:05 В воскресенье разыгрываются 4 комплекта наград. Золото уже достались немецким босблеистам и шведским керлингисткам. Остались хоккей, масс-старт на 30 км у лыжниц и церемония закрытия, на которой наши спортсмены пройдут под олимпийским флагом.https://www.instagram.com/p/BfmuP5znZgZ/?taken-by=pyeongchang2018
7:00 Доброе утро, Россия! Начинаем онлайн заключительного дня Олимпийских игр-2018. Уже через 10 минут стартует финал мужского хоккейного турнира, в котором наши хоккеисты сразятся с немцами.
Фото: Ronald Martinez / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Reuters, Gettyimages/Fotobank.ru, Bruce Bennett / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Jamie Squire / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, РИА Новости/Александр Вильф, Андрей Голованов и Сергей Киврин, Василий Пономарев / Эдгар Брещанов / Sportbox.ru, РИА Новости/Алексей Никольский, David Ramos / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, РИА Новости/Рамиль Ситдиков