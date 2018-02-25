Российские хоккеисты завоевали золото в последний день Игр! Олимпиада завершена! Как это было...

Sportbox.ru и Matchtv.ru ведут онлайн всех событий Игр-2018 в Пхенчхане. В наших обновляемых новостях (читать снизу вверх) – самая интересная и актуальная информация с олимпийских арен.

16:10 28 февраля всех призеров Олимпиады будут ждать в Кремле.

15:55 Игры в Пхенчхане завершены. На счету команды ОАР 17 олимпийских наград - прекрасный результат!

15:25 Потрясающе красивое и инновационное приветствие представил оргкомитет Пекина-2022.

15:10 Кстати, наши хоккеисты-победители пропускают церемонию закрытия Игр, потому что решили провести это время со своими семьями за праздничным ужином.

14:55 Александр Большунов получил четвертую олимпийскую медаль на церемонии награждения на олимпийском стадионе. Андрей Ларьков - вторую. Российские мужчины заняли второе и третье места в лыжном марафоне, уступив лишь финну Нисканину.

14:35 Евгения Медведева с популярной корейской музыкальной группой EXO, которая собирается взорвать танцпол с минуты на минуту.

14:30 Когда не можешь выйти из образа даже в последний день Олимпиады. Фигуристка Ванесса Джеймс.

14:20 Начинается парад атлетов! Смотрим на «Матч ТВ»!

14:05 МОК - о том, когда Россию вернут в олимпийское движение.

13:55 Фуркад призывает: «Не пропустите церемонию закрытия».

13:45 Не успела завершиться корейская Олимпиада, а любители спорта из Китая уже приглашают к себе в гости.

13:35 Уже почти скучаем.

13:30 Павел Дацюк не только стал олимпийским чемпионом, но и вошел в историю.

13:10 Совсем скоро он погаснет.

12:55 Победа россиян над сборной Германии в фотографиях. Первые 26 лет спустя.

12:45 Президент России поздравил хоккеистов с победой на Играх.

12:35 «Матч ТВ» покажет церемонию закрытия Олимпиады. Начало трансляции – 13:50 по Москве.

12:20 Иван Телегин: «Сидел на скамейке и молился, чтобы все получилось»

12:10 Наш комментарий о финальном матче.

Бойня при Пхенчхане. Да, с немцами, и что?

11:55 Медведев поздравил российских хоккеистов с победой на Олимпиаде

11:40 Олег Знарок: «Золотом Олимпийских игр я ответил на все ваши вопросы»

11:30 Илья Ковальчук: «Мы не атлеты из России, мы – русские»

Илья Ковальчук: «Поздравляю Пашу с вступлением в Тройной клуб»

11:20 Павел Дацюк – о потерянной мечте.

Павел Дацюк: «Сердце не билось»

11:11 Герой финала – Кирилл Капризов.

Кирилл Капризов: «Когда забили третий гол – это было что-то!»

11:03 Никита Нестеров и Иван Телегин после победы в финале.

Никита Нестеров и Иван Телегин: «Неважно, что было. Главное – выиграли»

10:56 Эмоции родителей наших хоккеистов после финальной сирены.

Родители хоккеистов плачут после игры

10:50 Войнов – лучший защитник олимпийского турнира, Гусев – лучший нападающий

10:45 Легендарная норвежская лыжница Марит Бьорген завоевала золотую медаль в масс-старте на 30 км. Компанию на пьедестале ей составили финка Криста Пармакоски и Стина Нильссон из Швеции. Это был последний комплект наград, разыгранный на Олимпиаде-2018. Российские лыжницы остались за пределами первой десятки.

10:40 Для тех, кто только проснулся и читает сверху вниз

10:23 А капитан нашей команды Павел Дацюк стал членом «Тройного золотого клуба» – победителей Олимпиад, чемпионатов мира и обладателей Кубка Стэнли.

10:19 Лучшим игроком олимпийского хоккейного турнира признан Илья Ковальчук, набравший 7 (5+2) очков в шести матчах.

10:10 Российские болельщики отмечают победу

10:05 Отметим и соперника. Немцы стали настоящей сенсацией этих Игр и тоже заслужили победу, но

10:01 Мы просто оставим это здесь

9:59 Кирилл Капризов забрасывает шайбу в большинстве и приносит российской команде победу на олимпийском турнире. ОАР – Германия – 4:3

9:57 ГОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООЛ!!!!!

9:55 Удаление у сборной Германии. 2 минуты будем играть 4 на 3. Или меньше?..

9:52 Ковальчук мог поставить точку, но при выходе один на один не смог поднять шайбу над уже лежащим вратарем немцев.

9:43 Начинаем овертайм. 20 минут, 4 на 4.

9:37 Томас Бах: «Российских спортсменов тестируют на допинг чаще всех»

9:27 60 минут игры позади. Ждем овертайм. ОАР – Германия – 3:3

9:26 Выстояли в меньшинстве. 10 секунд до конца основного времени.

9:23 ГООООООООООЛ!!! В меньшинстве, но сняв вратаря, россияне все-таки забивают третью шайбу! И снова Гусев! ОАР – Германия – 3:3

9:21 И удаление у российской команды за 2 минуты до сирены. Видимо, это все…

9:20 Что-то совсем все печально на льду. Неразбериха в защите и соперник выходит вперед за 3 минуты до конца периода. ОАР – Германия – 2:3

9:14 Приветики. Немцы сразу же сравнивают счет. ОАР – Германия – 2:2

9:12 ГООООООООООЛ!!! Шедевр в исполнении Никиты Гусева! Павел Дацюк в одиночку затерроризировал оборону немцев, отобрал шайбу и отдал Гусеву, который с острого угла отправил шайбу под перекладину. ОАР – Германия – 2:1

9:10 Российскую команду на трибунах поддерживает царь, а МОК объясняет, почему в целом болельщиков на этих Играх не так много.

9:05 Не хоккеем единым. Лыжницы готовы уйти на 30-километровую гонку, которая поставит точку в соревновательной программе Олимпиады. Болеем за Наталью Непряеву, Анастасию Седову и Алису Жамбалову.

8:50 Последние 20 минут основного времени. Надо побеждать.

8:45 Знаменосцем команды ОАР на закрытии Олимпиады вновь будет волонтер

8:35 Сирена отправляет игроков на второй перерыв. Абсолютно равный хоккей, чего наши, видимо, не ожидали. ОАР – Германия – 1:1

8:25 Забавный момент: немец ударил партнера по сборной клюшкой по лицу, за что судьи выписали двойной малый штраф…российскому игроку. Но потом разобрались и матч продолжился в равных составах.

8:14 Вот это поворот. Россияне полностью контролировали ситуацию, не выпуская немцев с их половины площадки в равных составах, но первый же выход соперника в атаку завершился голом в ворота Василия Кошечкина. ОАР – Германия – 1:1

7:56 Второй период начался.

7:54 Нападающий российской команды Кирилл Капризов в перерыве матча сказал, что немцы молодцы и не зря играют в финале.

7:42 Ушли соперники на первый перерыв. Не хватило немцев на весь период, хотя начали они весьма неплохо.

7:40 ГООООООООООЛ! За полсекунды до конца первого периода Вячеслав Войнов с двух метров вколачивает шайбу в ворота немцев и выводит команду России вперед. ОАР – Германия – 1:0

7:33 Неплохо россияне провели первое большинство в матче, но немецкий вратарь не позволил открыть счет.

7:20 Бывший тренер национальной команды Вячеслав Быков надеется, что россияне учтут негативный опыт шведов и канадцев, которые проиграли немцам в том числе из-за недонастроя.

7:10 Матч начался. Никаких изменений в составе Олег Знарок делать не стал.

7:05 В воскресенье разыгрываются 4 комплекта наград. Золото уже достались немецким босблеистам и шведским керлингисткам. Остались хоккей, масс-старт на 30 км у лыжниц и церемония закрытия, на которой наши спортсмены пройдут под олимпийским флагом.

7:00 Доброе утро, Россия! Начинаем онлайн заключительного дня Олимпийских игр-2018. Уже через 10 минут стартует финал мужского хоккейного турнира, в котором наши хоккеисты сразятся с немцами.

Фото: Ronald Martinez / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Reuters, Gettyimages/Fotobank.ru, Bruce Bennett / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Jamie Squire / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, РИА Новости/Александр Вильф, Андрей Голованов и Сергей Киврин, Василий Пономарев / Эдгар Брещанов / Sportbox.ru, РИА Новости/Алексей Никольский, David Ramos / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, РИА Новости/Рамиль Ситдиков