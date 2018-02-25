Первые 26 лет спустя. Олимпийский фотовзгляд

Чемпионы!
Шпагат Сергея Широкова.
Ковальчук с пятой попытки взял золото!
Спросите у любого на Тверском бульваре.
Буря эмоций.
Овертайм мог закончиться гораздо раньше.
Вячеслав Войнов - 1:0.
В кузове повезет золото.
Сергей Калинин спасает команду ценой травмы.
С ума сойти.
Тащи!
Победа!
Молодцы!
Сгусток счастья.
Павел Дацюк выиграл первую Олимпиаду в 39 лет.
Выдохнем.
Президент ИИХФ Рене Фазель и Илья Ковальчук.
В 1992 году также победили под нейтральным флагом.
Гимн спели сами.
Ради этого стоило вернуться.
Поддержка.