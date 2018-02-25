Первые 26 лет спустя. Олимпийский фотовзгляд

Первые 26 лет спустя. Олимпийский фотовзгляд

12:18

Чемпионы!

Шпагат Сергея Широкова.

Ковальчук с пятой попытки взял золото!

Спросите у любого на Тверском бульваре.

Буря эмоций.

Овертайм мог закончиться гораздо раньше.

Вячеслав Войнов - 1:0.

В кузове повезет золото.

Сергей Калинин спасает команду ценой травмы.

С ума сойти.

Тащи!

Победа!

Молодцы!

Сгусток счастья.

Павел Дацюк выиграл первую Олимпиаду в 39 лет.

Выдохнем.

Президент ИИХФ Рене Фазель и Илья Ковальчук.

В 1992 году также победили под нейтральным флагом.

Гимн спели сами.

Ради этого стоило вернуться.

Поддержка.

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