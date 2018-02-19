Олимпиада LIVE. Наши девушки бьются с канадками

Sportbox.ru и Matchtv.ru ведут онлайн всех событий Игр-2018 в Пхенчхане. В наших обновляемых новостях (читать снизу вверх) – самая интересная и актуальная информация с олимпийских арен.

15:19 И в керлинге уже 2:2. Что-то идет не так. Датчанки гипнотизируют наших девушек.

15:15 Хоккеистки сразу же пропускают.

15:10 Состав нашей женской команды по хоккею на полуфинал с Канадой. Игра началась!

15:00 Наша команда «ворует» один камень у датчанок. Уже четвертый энд. Счет 2:0.

14:50 Результаты четвертьфинала конькобежной командной гонки преследования у женщин.

14:45 Уже через 15 минут! Хоккей. Женщины. ½ финала. ОАР – Канада. Наши девушки уже на месте!

14:39. Тем временем в керлинге. Наша команда взяла один камень у датчанок. Счет после двух эндов – 1:0.

14:27 Настоящие коллекторы!

Требовательные допинг-офицеры сорвали тренировку 15-летней Загитовой.

Тренировка фигуристки Алины Загитовой в олимпийском Пхенчхане была сорвана представителями Всемирного антидопингового агентства.

– Несколько часов назад к Алине пришел допинг-офицер ВАДА и произвел у нее забор крови. После этого от нее потребовали сдать мочу, но из-за нервной обстановки фигуристка физически не смогла этого сделать, – сообщил штаб команды Р-Спорт.

14:15 Параллельно наши керлингистки начали матч против команды Дании. В первом энде пока счет не открыт. На льду все спокойно. Девушки выглядят хорошо.

14:00 Стартовали четвертьфиналы конькобежной командной гонки преследования. Наши спортсмены в этой дисциплине не представлены.

13:40 Известная российская керлингистка Анна Сидорова по следам нашумевшей истории с бронзовым призером ОИ-2018 в дабл-миксте Александром Крушельницким объяснила, что допинг в ее виде спорта никак не может помочь.

Анна Сидорова: «В керлинге понятие „допинг“ отсутствует».

13:14 Немного садомазохизма никогда не навредит. Норвежская биатлонистка Тирил Экхофф тренирует концентрацию внимания.

12:48 Серебряный призер ОИ-2018 в санном спорте Сэмьюэл Эдни призвал Международный олимпийский комитет отреагировать на новый допинг-скандал в российском спорте.

– Такое развитие событий само по себе должно укрепить всех в мысли, что команда ОАР не должна проходить под триколором на церемонии закрытия Олимпийских игр. МОК должен выступить с заявлением, что «хватит» значит «хватит», – написал спортсмен в микроблоге, ретвитнув пост Inside the Games с подробностями о деле российского керлингиста Александра Крушельницкого.

Ранее стало известно, что CAS открыл дело в отношении керлингиста Александра Крушельницкого, завоевавшего бронзу Игр-2018 в дабл-миксте со своей супругой Анастасией Брызгаловой.

12:29 Защитник хоккейной сборной Южной Кореи О Хен Хо понес существенные потери во время матча против команды Канады (0:4) на Олимпиаде-2018.

Хоккеисту выбили три зуба после того, как нападающий Мэйсон Рэймонд попал по его лицу клюшкой.

– Сейчас все нормально, установлю импланты. В хоккее такое постоянно. Тем более, два из трех потерянных зубов были ненастоящими, – приводит слова Хо Yonhap.

20 января Южная Корея встретится с Финляндией в 1/8 финала Игр-2018.

Хоккеист Южной Кореи остался без трех зубов после матча с Канадой.

12:02 Пресс-атташе команды Олимпийских спортсменов из России (ОАР) Константин Выборнов прокомментировал информацию о том, что Спортивный арбитражный суд (CAS) инициировал расследование в отношении российского керлингиста Александра Крушельницкого.

– Проба «Б» вскрыта, мы ожидаем информацию в понедельник вечером или во вторник утром по местному времени, – сказал Выборнов. – Что касается информации о CAS, то это стандартная процедура, и дело открывается автоматом, если проба «А» дала положительный результат.

Допинг-проба «Б» Крушельницкого вскрыта.

11:34 Известный российский тренер Александр Жулин, работающий с Екатериной Бобровой и Дмитрием Соловьевым, считает, что его подопечные хорошо справились с коротким танцем на Олимпиаде в Пхенхчане.

– На мой взгляд, их прокат был хорошим и с точки зрения техники, и с точки зрения эмоций. Но в технической оценке все-таки немного недобрали, а почему – надо разбираться, могу только предположить, что снизили за румбу, – сказал наставник. – Я считаю, могли быть в четверке. Впереди произвольная, необходимо показывать свой максимум.

По итогам короткой программы семикратные чемпионы России заняли 6-е место. Медали в этом виде будут разыграны во вторник.

Александр Жулин: «Надо разобраться, почему недобрали в технической оценке».

11:19 Российский фигурист Джонатан Гурейро, выступающий в танцевальном дуэте с Тиффани Загорски, остался доволен дебютным прокатом на Олимпиаде в Южной Корее.

– Мы настраивались на чистый прокат. И в Ниигате с тренерами, поскольку у нас у каждого была своя комната, мы постоянно общались, ходили друг к дугу на чай, кофе, решили, что нужно выдать хорошую работу, – сказал спортсмен.

После короткой программы Загорски и Гурейро занимают 13-е место.

Джонатан Гурейро: «Мы мечтали об Играх, поэтому сейчас нервничать и допускать глупые ошибки не надо».

11:03 Наставник сборной Словении Кари Саволайнен рад перспективе во второй раз встретиться с командой Олега Знарка на Олимпийских играх в Пхенчхане.

– Мы можем гордиться и быть счастливы тому, как провели групповой турнир. В то же время надо выжимать из себя больше, чтобы выиграть еще один матч, а потом – может быть, и еще один, – сказал Саволайнен. – Мы хотим большего, и, конечно, было бы здорово еще раз сыграть со сборной России. Если честно, я мечтаю об этом. Мы можем сыграть гораздо лучше на этот раз.

На групповом этапе россияне разгромили подопечных Саволайнена со счетом (8:2).

Словенские хоккеисты в 1/8 финала сыграют с командой Норвегии. Победитель этого матча сыграет со сборной Олимпийских атлетов из России 21 февраля.

Главный тренер словенцев мечтает снова сыграть с россиянами на Олимпиаде.

10:37 Стал известен состав норвежской команды на смешанную эстафету. Побегут Тирил Экхофф, Марте Олсбю, Йоханнес Бе и Эмиль Хегле Свендсен.

Как сообщает TV2, Свендсен гарантировал себе участие в миксте благодаря бронзе в масс-старте. Ранее предполагалось, что вместе с братом гонку пробежит Тарьей Бе.

Смешанная эстафета на Играх в Корее пройдет в среду. Норвежцы уйдут в гонку под первым номером, сборная Олимпийский атлетов из России получила 6-й стартовый номер.

Младший Бе побежит смешанную эстафету в Корее, старший – нет.

10:18 Спортивный арбитражный суд (CAS) подтвердил факт открытия дела по поводу нарушения антидопинговых правил российским спортсменом Александром Крушельницким, завоевавшим бронзовую медаль на Играх-2018.

Спортивный арбитражный суд зарегистрировал дело керлингиста Крушельницкого.

10:10 Любите ли вы Сочи так, как его любит Никита Трегубов?

Никита Трегубов: «С Сочи, мне кажется, ничего не сравнится».

9:38 Вот это послабления! Просто праздник какой-то.

Международный МОК не наложит запрет на членов команды Олимпийских атлетов из России на использование национальной атрибутики вне Олимпиады-2018.

Спортсменам ОАР, завершившим выступление на Играх, разрешат использовать флаг РФ на международных стартах.

9:20 Американские хоккеистки не оставили шансов сборной Финляндии в полуфинале Игр – 5:0

В финале американки сыграют с победителем матча Россия – Канада, который состоится в 15:10 по московскому времени.

Сборная США – первый финалист женского хоккейного турнира на Олимпиаде.

9:07 Фигуристка из России Екатерина Боброва рада, что их с Дмитрием Соловьевым короткий танец в личном первенстве на Олимпиаде в Пхенчхане был оценен выше, чем в рамках командного турнира.

Екатерина Боброва: «От третьего места мы отстаем на два с небольшим балла. Это отыгрывается».

8:54 В самом разгаре женские полуфиналы в хоккее. После двух периодов США уделывает Финляндию – 4:0.

8:51 Кстати, у Габриэллы Пападакис по время парного проката расстегнулось платье.

Габриэлла Пападакис о расстегнувшемся платье: «Это кошмар. Оставалось только молиться»

8:45 Дмитрий Соловьев: «По ощущениям сегодня мы сделали всё без ошибок. Но человеческий фактор никто не отменял».

8:25 Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель с интересом ждет полуфинальной встречи между женскими сборными Канады и ОАР.

Фазель считает, что российские хоккеистки могут победить Канаду в полуфинале Игр-2018.

8:15 Уже завтра начинается плей-офф мужского хоккейного турнира.

7:55 Официальное заявление пресс-атташе команды «Олипийские спортсмены из России» в связи возможным нарушением антидопинговых правил.

Константин Выборнов: «До появления результатов вскрытия допинг-пробы „Б“ мы не даем никаких комментариев».

7:50 Итоги короткой программы танцевальных дуэтов.

Вирту и Мойр обновили мировой рекорд, Боброва и Соловьев – шестые после короткого танца на ОИ-2018.

Завтра танцевальные пары выступят с произвольной программой. Начало соревнований в 4:00 по московскому времени.

7:44 Определились главные фавориты в турнире танцоров. Канадцы Тесса Вирту и Скотт Мойр побили свой же мировой рекорд – 83,67 балла. Их главные соперники – французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон – набрали только 81,93 балла.

7:39 Откатались Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев и получили оценку 75,47. Это пока пятый результат.

7:33 Российская керлингистка Виктория Моисеева прокомментировала информацию о том, что в допинг-пробе керлингиста Александра Крушельницкого был обнаружен допинг.

Виктория Моисеева: «Даже не представляю, что в нашей команде кто-то может подмешать другому допинг».

7:17 О важном.

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета Марк Адамс прокомментировал информацию, что в допинг-пробе российского керлингиста Александра Крушельницкого был обнаружен допинг.

МОК: «Не исключено, что Крушельницкому могли что-то подмешать».

7:05 Ранее утром российские керлингистки крупно уступили сборной Швейцарии в матче 8-го тура кругового этапа на Олимпийских играх в Южной Корее. Команда скипа Виктории Моисеевой досрочно проиграла соперницам со счетом 2:11.

7:00 Доброе утро! Начинаем понедельник с олимпийского онлайна. Сразу начинаем следить за турниром у танцевальных пар. Скоро на лед выйдут Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев.

Фото: РИА Новости/Владимир Песня; РИА Новости/Александр Вильф; Gettyimages/Fotobank.ru; Андрей Голованов и Сергей Киврин; Василий Пономарев / Эдгар Брещанов / Sportbox.ru; Gettyimages/Fotobank.ru; Reuters