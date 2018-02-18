Олимпиада LIVE. Российские лыжники завоевали серебро, фристайлист Буров - бронзу

Sportbox.ru и Matchtv.ru ведут онлайн всех событий Игр-2018 в Пхенчхане. В наших обновляемых новостях (читать снизу вверх) – самая интересная и актуальная информация с олимпийских арен.

15:11 Есть вторая медаль дня у России! Илья Буров, российский фристайлист, стал бронзовым призером Олимпийских игр в акробатике. Победил украинец Александр Абраменко, серебро - у китайского спортсмена.

15:00 Вовсю идет первая попытка в заезде бобслейных экипажей-двоек. И стартовал финал у конькобежек на дистанции 500 метров. Ангелина Голикова, наша надежда, стартует в последней паре.

14:50 Буров и Кротов - в решающем финале, в шестерке лучших! Ну и интрига была на финише биатлонной гонки. Зимон Шемп и Мартен Фуркад играли в «кошки-мышки» в борьбе за победу, а за бронзой гнались немцы Эрик Лессер, Бенедикт Долль и норвежец Эмиль Свендсен. Фотофиниш определил чемпиона! Фуркад - золото, Шемп - серебро, Свендсен - бронза.

14:40 Тем временем, земляки не бросают своих. Красноярский «Енисей» снял видео в поддержку Николая Олюнина, нашего сноубордиста, получившего тяжелую травму ноги на Олимпиаде.

14:30 Следим за биатлонной гонкой на ТК «Матч Арена». Лидирует немец Бенедикт Долль. Буров и Кротов совсем скоро стартуют во втором финале. А вот и комментарий Константина Выборнова, пресс-атташе команды «Олимпийские спортсмены из России», о тревожной новости о допинге в нашей сборной:

«Сегодня штаб нашей делегации получил официальное уведомление от МОК о возможном нарушении антидопинговых правил. Мы не называем имя спортсмена или спортсменки, а также вид спорта до результатов вскрытия пробы Б, которые станут известны предположительно в течение 24 часов».

14:15 Первая попытка сложилась удачно для обоих россиян: и Буров, и Кротов пробились в девятку сильнейших. И вот начинается биатлон – мужской масс-старт! Увы, без наших.

14:05 Начинаем болеть за двух наших фистайлистов Илью Бурова и Павла Кротова в первом финальном раунде акробатики. Из 12 финалистов в следующую стадию пройдет 9 человек, в следующую – еще 6. Они и разыграют награды.

13:55 Продолжаем разогревать болельщиков перед важными стартами в вечерней программе интересными историями. Вот этот двукратный олимпийский чемпион в борд-кроссе Пьер Волтье (на фото вместе с Мартеном Фуркадом) поделился с журналистами своими мыслями о внешнем сходстве с известным теннисистом Новаком Джоковичем. Серб тут же пригласил Волтье на «Ролан Гаррос», где будет организована встреча двух «близнецов». Интересно!

13:40 Наши лыжницы, которые стали третьими в лыжной эстафете накануне, получили заслуженные бронзовые награды.

13:30 День уже принес трех двукратных олимпийских чемпионов-2018: это австрийский горнолыжник Марсель Хиршер и норвежские лыжники Йоханнес Клебо и Симен Крюгер, которые выиграли по второму золоту турнира. Что скажут Мартен Фуркад и Йоханнес Бё в грядущем биатлонном масс-старте?

13:20 Наши ребята говорят:

Интервью российских лыжников после завоевания серебра в эстафете

13:05 Пока мы ждем финала во фристайле, вот вам интересная олимпийская история: отец швейцарского фристайлистка Миши Гассера, который будет соревноваться в акробатическом финале, решил добраться до олимпийского Пхенчхана, где соревнуется его сын на Олимпиаде, на… велосипеде. Он преодолел 10 тысяч миль по маршруту Швейцария – Корея и потратил на это один год!

12:50 Дожали чехи Швейцарию в третьем периоде и победили со счетом 4:1. Таким образом, сборная Канады не станет первой в группе А и может отправиться в 1/8 финала.

12:39 Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев назвал слухами информацию о проваленной допинг-пробе Крушельницкого.

12:30 Алексей Червоткин: «Накануне приходил к Большунову, чтобы погладить его медаль»

12:25 Прилетела первая допинг-ласточка по нашу душу.

Александр Крушельницкий: «Мельдоний в моей допинг-пробе? Я не в курсе»

12:01 После второго периода в матче Чехия – Швейцария счет не изменился – 1:1.

12:00 Герой эстафеты Денис Спицов посвятил серебряные медали тем, кого до Олимпиады не допустили.

11:55 Наши лыжники после вручения медалей достали буханку черного хлеба и сало. Соскучились в Корее по российской еде.

11:50 Александр Легков: «Серебро в эстафете – это победа для всей страны»

11:35 Тренер российских лыжников Юрий Бородавко оценил выступление подопечных в эстафете.

«Червоткин „перегорел“, но сумел удержать команду в группе лидеров»

11:15 После первого периода в матче Чехия – Швейцария счет равный – 1:1. Если чехи одержат победу, то выйдут напрямую в четвертьфинал.

11:00 Елена Вяльбе не может сдержать слез после нашего серебряного финиша. Имеет право.

10:55 Продолжают поступать комментарии от наших серебряных лыжников.

Александр Большунов: «Тяжело было за Червоткиным наблюдать, он с черными глазами еле дошел до финиша»

10:48 Все-таки на финише Йоханнес Клебо не оставил шансов Спицову. Но и серебро – отличная награда для нашей молодой команды!

10:45 Отстал француз. Золото разыграют две лыжные сверхдержавы – Россия и Норвегия.

10:41 Спицов разом отыграл 9 секунд и догнал лидеров, а затем и сам вырвался на первое место! Впереди последний круг сумасшедшей гонки.

10:40 Стартовал матч между мужскими хоккейными сборными Чехии и Швейцарии. Смотреть можно здесь.

10:35 Медали разыгрывают только Норвегия, Франция и Россия. Спицов в 11 секундах позади двух лидеров.

10:27 Совсем отстал Червоткин и передал эстафету Денису Спицову, уступая дуэту лидеров 16 секунд. Пока российская четверка идет третьей.

10:22 Догнали и обошли Червоткина соперники, но Алексей держится в группе лидеров.

10:15 Андрей Ларьков уже успел поделиться впечатлениями от своего отрезка в эстафете.

«Хотелось больше преимущества привезти партнерам, но не получилось»

10:12 Червоткин на первом круге проиграл 10 секунд. Стремительно тает разрыв между россиянином и группой преследователей.

10:05 Больше 40 секунд вез Большунов ближайшим преследователям на своем отрезке, но под занавес устал и сбавил темп. На третий этап эстафеты с запасом в 25 секунд лидером отправился Алексей Червоткин.

9:43 Недолго пролидировали казахи. Большунов сразу же вышел на первую позицию и продолжает отрываться.

9:40 Андрей Ларьков блестяще провел первый отрезок гонки, передав эстафету вторым. Лидирует пока Казахстан. На втором этапе за Россию бежит Александр Большунов.

9:25 Норовирус на ОИ-2018 поразил уже 275 человек

9:10 Начинаем пристально следить за лыжной эстафетой и болеть за нашу четверку.

9:00 ОКР должен выплатить МОК 15 миллионов до окончания Олимпиады в Корее

8:52 И сразу же своим золотом отвечает Австрия. Горнолыжник Марсель Хиршер оказался сильнейшим в гигантском слаломе.

8:45 Первое золото дня завоевал норвежский фристайлист Ойстейн Браатен, победивший в слоупстайле.

8:42 Немцы победили норвежцев в серии буллитов и стали третьими в своей группе. Если Канада сегодня обыграет сборную Кореи, то в четвертьфинале российская команда сыграет с победителем пары Словения – Норвегия.

8:40 Анастасия Кузьмина посвятила золото Пхенчхана Антону Шипулину.

«Рада, что доставила Антону хоть какую-то радость на фоне всей этой несправедливости»

8:25 Вот это новости. Россияне могут пройти на церемонии закрытия Игр-2018 под своим флагом

8:00 Сергей Андронов: «Поражение от Словакии пошло нам на пользу»

7:50 После двух периодов Германия обыгрывает Норвегию в хоккей со счетом 1:0. Но матч не несет никакой турнирной значимости – обе команды отправятся в 1/8 финала.

7:40 В воскресенье на Олимпиаде стартуют соревнования по бобслею. Всем привет от главных фаворитов.

7:25 Интервью под кофе. Евгений Дзичковский поговорил с Вольфгангом Пихлером.

«Главная проблема России – там все воюют против всех. Всегда»

7:10 Прямо сейчас последний матч на групповой стадии играют мужские сборные Германии и Норвегии, а через пять минут стартует финал соревнований в слоупстайле без участия российских спортсменов. Несколько часов назад прошел первый заезд у горнолыжников в гигантском слаломе. Увы, наш Иван Кузнецов не смог финишировать и не поборется за медали.

7:00 Доброе утро! Начинаем олимпийский воскресный онлайн. Сегодня не самая насыщенная спортивная программа, зато главное событие дня – мужская лыжная эстафета – уже совсем скоро. Будем болеть за нашу команду, которую представят Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов. А вот расписание предстоящих трансляций.

Фото: Quinn Rooney / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Андрей Голованов и Сергей Киврин, РИА Новости/Алексей Филиппов, РИА Новости/Рамиль Ситдиков, РИА Новости/Владимир Астапкович, Getty Images