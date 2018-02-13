Олимпиада LIVE. Российская четверка в борьбе за олимпийский финал в лыжном спринте

Sportbox.ru и Matchtv.ru ведут онлайн всех событий Игр-2018 в Пхенчхане. В наших обновляемых новостях (читать снизу вверх) – самая интересная и актуальная информация с олимпийских арен.

15:05 Стартует полуфинал с участием Непряевой и Белоруковой. Вот олимпийская молния из микст-зоны от величайшей Юстины Ковальчик: «Есть ли шансы у российских спортсменов? Ну, Белорукова выглядит очень хорошо, Непрява тоже смотрится нормально. Бороться тяжело, но в роли претендентов они выступят».

14:58 Панжинский не смог пройти в полуфинал напрямую. Зато попал туда как lucky loser. К сожалению, еще один наш лыжник Виценко, угодивший в завал на дистанции, завершил борьбу.

14:46 Лыжник Александр Большунов справился с задачей. Скоро полуфинал! Ждем там же Панжинского.

14:26 Наталья Непряева в своем спринтерском забеге тоже вышла в полуфинал с первого места! Так держать. А саночница Екатерина Батурина значительно улучшила свой результат в третьем заезде: с 20 места она поднялась на итоговое 15-е. Через полчаса их соревнования стартуют в последний раз на турнире.

14:21 Юлия Белорукова из ОАР выиграла четвертьфинальный забег в лыжном спринте и вышла в полуфинал. Напомним, что медали в спринте и у женщин, и у мужчин, будут разыграны сегодня!

14:15 Не удалось Софье пробиться в решающий заезд. Она стала третьей в полуфинале, где столкнулась с китаянкой.

14:05 Стартовали четвертьфиналы в лыжном спринте и вот-вот начнется полуфинал в шорт-треке с Софьей Просвирновой. Вовсю соревнуются конькобежцы на 1500-метровке.

14:00 Главный вирусный ролик минувших суток: швейцарский фристайлист Фабиана Бош, чемпион мира, уточняет у своих подписчиков, правильно ли он пользуется эскалатором?

13:45 Еще один важный старт предстоит конькобежцам на дистанции 1500 метров, он начнется в 14:00. Важен он тем, что там за ОАР выступит единственный конькобежец, допущенный до Игр, Сергей Трофимов. Лед Пхенчхана ему не понравился. Но он хотя бы находится в Корее…

13:20 Софья Просвирнова – в полуфинале забега на 500 метров в шорт-треке. Он пройдет в 14:11 по московскому времени. Соперницы россиянки за выход в финал – итальянка, кореянка и китаянка.

13:15 Через 15 минут начнется третья, предпоследняя попытка в женских санях. Единственная представительница нашей команды Екатерина Батурина будет решать свои локальные задачи, ведь она идет лишь 20-й, а в финальную попытку попадает как раз 20 лучших саночниц. В первой четверке пока – три немки. Прямая трансляция – в 13:30 на нашем телеканале и сайтах.

13:10 Более чем серьезные соперницы у наших лыжниц в четвертьфинале лыжного спринта. Поборемся!

12:54 Канадские хоккеистки не испытали проблем со сборной Финляндии – 4:1. В 15:10 на лед выйдут команды США и ОАР.

12:40 В лыжах все хорошо. Большунов вышел в четвертьфинал с третьим временем, Панжинский – 6-й, Виценко – 14-й. Потеряли только Мельниченко, который не попал в тридцатку лучших. Борьба продолжится в 14:25.

12:25 Президент России встретится со спортсменами, которых не пригласили на Игры-2018.

12:16 Мужчины на лыжах начали свой спринт. Ждем хорошего результата от Александра Большунова, Александра Панжинского, Алексея Виценко и Андрея Мельниченко.

12:13 Фоточки с места событий. Дом Кореи в Корее.

12:05 А вот и наш олимпийский конкурс на хоккейную тему. Участие добровольно-принудительное.

11:55 Непряева с пятым результатом и Белорукова с 15-м прошли в четвертьфинал. Жамбалова стала 44-й и завершила выступления в спринте. Соревнования у женщин продолжатся в 14:00.

11:40 Подготовили для вас галерею, посвященную нашим серебряным фигуристам.

11:30 Переключаемся на лыжи. Стартовала квалификация у женщин в спринте классическим стилем. Россию представляют Юлия Белорукова, Наталья Непряева и Алиса Жамбалова.

11:27 Не устает радовать российских любителей спорта биатлон. Оказывается, результаты в Пхенчхане не важны, потому что там выступает не настоящая команда. На Кубке мира, судя по результатам, за Россию тоже выступает кто-то не настоящий.

11:21 Канадки ведут 2:0 после первого периода. Если это кому-то интересно…

11:18 Двукратный олимпийский чемпион в фигурном катании Максим Траньков «дал бы леща» Михаилу Коляде. Речь не о питании.

11:10 Суровый американский велосипедист

11:00 Разборки, разборочки. Альберт Демченко: «Выходка Павличенко неприлична, он поступил эгоистично, выгораживая свой проигрыш на Играх»

10:40 «Вообще не то». Прямо в тему комментарий о женском хоккее от Ильи Ковальчука.

10:37 Начинаем смотреть женский хоккейчик. Прямой эфир на ТК «Матч ТВ» и здесь.

10:10 Для мсье, которые знают толк в извращениях через 30 минут начнется матч между женскими хоккейными сборными Канады и Финляндии. А чуть позже стартуют квалификации в лыжном спринте у женщин и мужчин. Россияне имеют место быть, будем болеть.

10:00 Нам скоро перечислят доказательства, которые МОК использовал, чтобы отказать российским спортсменам в приглашении на Игры-2018. Ждем.

9:55 Чемпионом в горных лыжах стал австриец Марсель Хиршер. Серебро и бронза у французов Алексиса Пентюро и Виктора Мюффа-Жанде соответственно.

9:35 Завершилась квалификация в хафпайпе у мужчин. Российский сноубордист Никита Автанеев с 20-м результатом не сумел пробиться в финал.

9:20 Короткое видео с тренировки фигуристов.

9:11 «ФХР наладила прямой контакт с МОК». Федерация хоккея России обязалась больше не называть сборную ОАР национальной командой.

9:00 При сильном ветре стартовал горнолыжный слалом у мужчин. Будем надеяться, что сегодня больше никто не покинет трассу с помощью медицинской бригады.

8:55 Главный тренер российской команды по горнолыжному спорту Урбан Планиншек подтвердил информацию нашего корреспондента о том, что Павел Трихичев не получил серьезных травм после падения на трассе скоростного спуска в ходе альпийской комбинации.

8:40 Глава Федерации керлинга России (а есть и такая) Дмитрий Свищев назвал третье место Брызгаловой и Крушельницкого победой на олимпийском турнире.

8:22 Бывший капитан сборной России по хоккею, а ныне эксперт на канадском телевидении Алексей Яшин понаблюдал за тренировкой подопечных Олега Знарка.

8:07 Продолжаем радоваться успеху наших керлингистов. Тренер Брызгаловой и Крушельницкого Василий Гудин считает, что их медаль должна дать толчок дальнейшему развитию керлинга в стране.

7:55 Форвард сборной ОАР по хоккею Илья Ковальчук после тренировки ответил на самый главный вопрос, волнующий всю страну – уютные ли комнаты в Олимпийской деревне?

7:45 После скоростного спуска в горнолыжной комбинации лидирует немец Томас Дрессен. Судьба медалей решится в слаломе, который стартует в 9:00 по московскому времени.

7:35 Мужская хоккейная команда завершила очередную тренировку в Пхенчхане. Состав звеньев:

7:29 Шок: 21-летнего японца выгнали из деревни на мороз.

7:20 Анастасия Брызгалова: «Приятно, что нас считают красивыми, но за красоту медаль не дают»

7:15 С Павлом все в порядке, не переживайте.

– Перелом? Нет, все нормально, – сказал Трихичев, которого на снегоходе отвезли к подножию горы.

7:13 Не самые приятные новости с горнолыжной трассы, где прямо сейчас разыгрываются медали у мужчин. Единственный представитель России Павел Трихичев упал и выбыл из борьбы.

7:05 Полный комплект наград уже успели распределить между собой сноубордистки. В хафпайпе золото досталось американке Хлое Ким.

7:00 Доброе бронзовое утро, страна! Продолжаем освещать Олимпийские игры по мере сил и возможностей. Главная на данный момент новость – полюбившиеся болельщикам керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий обыграли Норвегию в матче за третье место и принесли России третью медаль в Пхенчхане.

Фото: Ronald Martinez / Staff / Getty Images Sport / Getty Images, Scott Cunningham/Getty Images Sport/Getty Images, Василий Пономарев, Alexis Boichard / Agence Zoom / Stringe / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Василий Пономарев / Эдгар Брещанов / Sportbox.ru, РИА Новости/Александр Вильф, Андрей Голованов и Сергей Киврин, kremlin.ru, РИА Новости/Александр Вильф