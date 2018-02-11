Олимпиада Live! Фуркад vs Бе. Репилов похоже без медали

Sportbox.ru и Matchtv.ru ведут онлайн всех событий Игр-2018 в Пхенчхане. В наших обновляемых новостях (читать снизу вверх) – самая интересная и актуальная информация с олимпийских арен.

14:35 Йоханнес Бе допускает три промаха на лежке. Сильный ветер сейчас гуляет на стрельбище. Путь к золоту для Фуркада открыт? Француз стартует 44-м. Не справился с первой стрельбой и Бабиков – три незакрытые мишени.

14:27 Степан Фёдоров показывает время 47,755, и имеет шанс улучишь 13 позицию. Семён Павличенко проходит трассу, показывая восьмой результат — 47,716.

14:20 Роман Репилов после трех спусков показывает седьмое время. Еще будет четвертая попытка, конечно. Но шансов на подиум у него мало.

14:17 Уходят в гонку участники биатлонного спринта. Под первым номером выступает Тимофей Лапшин, представляющий сборную Кореи. Антон Бабиков начнет спринт 21-м, Матвей Елисеев – 44-м.

14:15 Елистратов награжден бронзовой медалью ОИ-2018. Фото.

14:10 У саночников Роман Репилов пока занимает четвертое место. Лидирует немец Феликс Лох.

13:59 Все три российские фристайлистки продолжают борьбу за медали в могуле. Финал пройдет в три заезда. Первый начнется в 15:05 по Москве.

13:58 Начинается третий заезд в одиночках у саночников-мужчин. После двух заездов лидирует немец Феликс Лох, который побеждал и в Ванкувере-2010, и в Сочи-2014. Россиянин Роман Репилов, идет третьим. Степан Федоров – 13-й, Семен Павличенко – 17-й.

13:38 Начался второй квалификационный раунд в могуле у фристайлисток. Сборную ОАР представляют три спортсменки: Марика Пертахия, Регина Рахимова и Екатерина Столярова.

13:20 Защитник Никита Трямкин и нападающий Максим Шалунов покинули расположение сборной Олимпийских атлетов из России. Хоккеисты, которые ездили в Корею в качестве запасных, отправились домой. Также вместо травмированного Динара Хафизуллина в заявку включен Егор Яковлев. Команда Олега Знарка начнет хоккейный турнир на Олимпиаде в Корее матчем против Словакии 14 февраля.

13:12 Женская сборная ОАР стартует на олимпийском турнире сегодня в 15:10 (Мск).

12:50 Женская сборная США по хоккею обыграла финскую команду со счетом (3:1). Увеличить разрыв до двух шайб американки смогли лишь за 13 секунд до конца матча. Парам-парам-пам.

12: 45 Алина Загитова в боевом настроении перед завтрашним стартом. Напомним, Загитова выступит вместо Евгении Медведевой в произвольной программе в рамках командного турнира Олимпийских зимних игр.

12:30 Канадский лыжник Алекс Харви считает лыжника из сборной Олимпийских атлетов из России Дениса Спицова чистым спортсменом.

– Я считаю, что Денис чистый спортсмен. У меня нет проблем с тем, чтобы пожать ему руку. Я не знаю, почему не пригласили Устюгова на Олимпиаду. Те ребята, которые были упомянуты в докладе Макларена, я считаю, не должны быть здесь. Что касается Сергея, то его имя никогда не фигурировало в нем. Я не знаю, почему его нет здесь. Для меня трудно высказать свое отношение: хорошее или плохое. У меня нет позиции по этому вопросу, – сказал Харви.

Напомним, что ранее 21-летний Спицов стал четвертым в скиатлоне.

12:20 Из соревнований на Олимпиаде сейчас идет только матч женских сборных по хоккею Финляндии и США. Мы же ждем в вечерней программе мужской спринт в биатлоне (14:15), финал в женском могуле (15:00) и, конечно же, третью и четвертую попытки саночников (14:00).

12:05 Свен Крамер – четырехкратный олимпийский чемпион!!! Нидерландский конькобежец установил олимпийский рекорд на дистанции 5000 метров. В своем забеге Крамер показал время 6:09.76 минуты. Второй – канадец Тед-Ян Блумен (6:11.616 минуты); третий – норвежец Сверре Лунде Педерсен (6:11.618).

11:44 Хоккеисты сборной олимпийских атлетов из России прошли официальную процедуру фотографирования в Канныне. В данном мероприятии участвовали все хоккеисты команды, которые попали в заявку на Олимпиаду-2018. Напомним, что сборная ОАР первый свой матч на олимпийском турнире проведет с командой Словакии 14 февраля.

11:38 Денис Спицов: «На Крюгера обид нет. Со всеми бывает». Интервью российского лыжника, который сенсационно пришел четвертым в олимпийском скиатлоне читайте здесь.

11:30 Напомним, что вторая квалификация фристайлистов в могуле должна состоятся в 13:30 (мск). Ранее соревнования горнолыжников и сноубордистов были перенесены на другой день из-за плохой погоды. В пятницу, когда состоялась первая попытка, наши фристайлистки остались у границ первой десятки, которая прошла в финал. Регина Рахимова заняла 11-е место, Марика Пертахия -12-е, Екатерина Столярова – 20-е.

11:20 Наталья Забияко и Александр Энберт: «Для гарантированного результата заменили тройной прыжок на двойной».

10:59 Денис Спицов: «Если бы не падение на старте, мог быть повыше».

– Если бы не падение на старте, то мог бы быть повыше. Очень много сил в классике потратил на то, чтобы отыграть отставание, ликвидировать просвет. Лыжи ехали прекрасно, спасибо большое за работу сервисной бригады. Не хочется пока загадывать на будущие старты. Что будет, то будет, – сказал спортсмен в эфире «Матч ТВ».

Денис Спицов – о 4-м месте в скиатлоне

10:45 Другие результаты российских спортсменов: Виценко – 23-й, Мельниченко – 29-й, Ларьков – 30-й.

Кстати, есть вероятность, что Спицову достанется бронза. Для этого представителям нашей сборной нужно подать протест, ведь именно Крюгер был инициатором завала на старте. Но шансов на то, что норвежца лишат золота мало.

«Для меня это действительно хороший результат – занять четвертое место на первой Олимпиаде. Но когда ты видишь перед собой весь подиум, хочется, конечно, большего», – рассказал Спицов телеканалу «Матч ТВ» после финиша.

10:35 Норвежцы занимают весь пьедестал в скиатлоне: Крюгер – золото, Сундбю – серебро, Холланд – бронза. Денис Спицов пришел четвертым. И это мини-сенсация. А ведь на старте скиатлона именно Крюгер столкнулся с Ларьковым и Спицовым, сломав при этом палку. Такого результата от норвежца никто не ждал.

10:21 Стали известны стартовые номера на мужскую спринтерскую гонку на Олимпиаде в Пхенчхане.

Первым уйдет на старт представитель Кореи Тимофей Лапшин. Эмиль Хегле Свендсен получил 10-й стартовый номер, словак Яков Фак – 13-й.

Йоханнесу Бе достался 20-й стартовый номер, сразу после него идет биатлонист из России Антон Бабиков. Его партнер по команде Матвей Елисеев – 44-й. Немец Зимон Шемп стартует 24-м, а один из фаворитов француз Мартен Фуркад – 54-м номером.

Мужской спринт начнется в 14:15 по московскому времени.

10:12 7,5 километров до финиша остается в скиатлоне. Спицов держится в лидирующей группе.

10:08 Саночник из России Роман Репилов считает, что выступление без флага и гимна на Олимпиаде-2018 можно рассматривать как унижение.

– Я вынужден пойти на такие условия, чтобы стартовать в Пхёнчхане. У меня было право отказаться приезжать сюда. Но я не хочу, чтобы наши олимпийские медали выиграл кто-то другой. Да, выступление без флага и гимна можно рассматривать как унижение. Но люди понимают, что наши выигранные медали приедут в Россию. Я тоже патриот. И приехал в Пхёнчхан, переступая себя. Приехал сражаться за свою страну, – сказал Репилов.

Напомним, что Репилов после двух попыток идет на третьем месте на Олимпиаде в Пхёнчхане. Сегодня заключительные 3-й и 4-й заезды у саночников-мужчин. Начало в 12: 50 (Мск). После двух заездов лидирует немец Феликс Лох, который побеждал и в Ванкувере-2010, и в Сочи-2014.

Роман Репилов: «Война, как говорится, не закончена. Она только началась»

09:58 Произошла смена лыж в скиатлоне. Участники побежали коньковым ходом. В лидирующей группе один россиянин – Денис Спицов. Отыграл он отставание после падения на старте.

09:50 Через несколько минут начинается соревнование по конькобежному спорту среди мужчин на дистанции 5000 метров. Наши в гонке не участвуют. Зато бежит Свен Крамер. Голландец может стать четырехкратным олимпийским чемпионом.

09:32 Капитан российских фигуристов командном турнире Екатерина Боброва попыталась поддержать Михаила Коляду, неудачно выступившего в короткой программе:

– Для него это первая Олимпиада. Он выступал первым, от него много зависело. Он не справился, но мы приехали, обнялись. Все рады и счастливы, что мы вообще здесь. Вы же знаете про все проблемы, которые у нас были перед Олимпиадой. Я думаю, Миша все понимает и сегодняшний день зарядит его перед выступлением в произвольной программе.

Екатерина Боброва: «Миша Коляда не справился, но мы рады, что вообще здесь находимся»

09:18 В завал на старте попали Спицов и Ларьков. Неудачно для россиян началась гонка. Но наши спортсмены быстро встали и побежали догонять лидеров.

09:17 Стартовали участники мужского скиатлона. Впереди 15 км классическим стилем и 15 км коньковым.

09:02 Фигурист из России Александр Энберт, выступающий в паре с Натальей Забияко, прокомментировал итоги короткой программы в командных соревнованиях.

– Чувствуем, что полностью готовы. Многое прошли для этого. Заряжены на сто процентов. Очень рады, что эстафету передали нам. Получаем только хорошие эмоции. У нас нет большого опыта в командных соревнованиях, мы впервые принимаем в них участие. Немного другие ощущения. Вроде, все то же, но немного другое. Серьезная ошибка у нас была одна. В конце при заходе на поддержку на ровном месте зацепились за разметку, – передает наш корреспондент Виталий Панов.

Александр Энберт: «На ровном месте зацепились за разметку»

09:00 Коротко о ветрах Пхенчхана. Напомним, женская квалификация в слоупстайле перенесена на понедельник из-за погодных условий.

08:55 Евгения Медведева: «Особых эмоций от мирового рекорда нет».

08:54 Ближайший медальный розыгрыш начнется в 9:15 по московскому времени. Лыжники побегут скиатлон. За сборную ОАР выступят Андрей Ларьков, Денис Спицов, Алексей Виценко и Андрей Мельниченко.

08:44 Комментарии шорт-трекиста из России Семена Елистратова после завоевания бронзовой медали на дистанции 1500 метров на Олимпийских играх в Пхенчхане будут рассмотрены. В данный момент МОК собирает доказательства возможных нарушений, – сообщает BBC.

Семен Елистратов: «Я посвящаю эту медаль всем ребятам, которых так жестко и несправедливо отстранили»

08:40 Не все получилось у Натальи Забияко и Александра Энберта в произвольной программе. Они заняли третье место. А победили канадцы, увеличив отрыв от наших фигуристов в командном турнире. Сборная ОАР идет на втором месте с 39 баллами, у канадцев – 45. Борьба за медали в командном турнире состоится завтра.

08:31 Женская квалификация в слоупстайле перенесена на понедельник. Организаторы приняли решение не проводить в воскресенье квалификацию среди женщин-сноубордистов в дисциплине слоупстайл. Всему виной стала плохие погодные условия: низкая температура и сильный ветер. Два квалификационных заезда теперь состоятся в понедельник. Сборную Олимпийских атлетов из России в данном виде программы будет представлять Софья Федорова.

08:30 Начинается выступления наших Натальи Забияко и Александра Энберта в произвольной программе у пар.

08:15 Евгения Медведева: «За короткую программу ставлю себе четверку. Даже чуть ниже».

08:00 Алина Загитова выступит вместо Евгении Медведевой в произвольной программе в рамках командного турнира Олимпийских зимних игр.

07:55 Тем временем. Хоккеисты из России приехали в олимпийскую деревню. Есть еще одна важная дата сегодня!

07:53 Начала выступление японская спортивная пара. Наши, напомним, выйдут на лед пятыми.

07:42 Наша звезда Евгения Медведева после короткой программы: «Я готовилась к нервяку, говорят же, что у большинства спортсменов Олимпиада бывает один раз в жизни. Но на деле обстановка более расслабленная. Все такое яркое, яркие люди, цвета, флаги, стены. А самое неожиданное было, когда мы только приехали в Олимпийскую деревню. Площадь, ходит много людей в разных формах, волонтеры, и словно в компьютерной игре – таблички над персонажами».

07:38 Должна была в это время начинаться квалификация в женском слоупстайле, но соревнования отложили из-за непогоды. А так хотелось посмотреть на выступление Софьи Федеровой.

07:10 Впереди выступление спортивных пар в произвольной программе. Нашу команду представят Наталья Забияко и Александр Энберт. Они выступят пятыми. Начало в 07:40 (Мск).

07:07 Евгения Медведева – с новым мировым рекордом первая в короткой программе в соревнованиях по фигурному катанию!!!

07:06 Что еще вы могли пропустить. Чемпионы мира Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий проиграли сборной Швейцарии, ведя по ходу матча со счетом 7:1.До этой встречи супружеский дуэт из России уступил команде Канады со счетом 2:8. Всего в активе Брызгаловой и Крушельницкого 4 победы в 7 играх группового турнира и третье итоговое место в турнирной таблице.Отметим, что спортсмены из России обеспечили себе участие в плей-офф ОИ-2018 и сыграют в полуфинале со сборной Швейцарии, которая финишировала на втором месте.

07:05 Что вы могли пропустить. Российские фигуристы Боброва и Соловьев стали третьими в коротком танце в командном турнире.

07:03 Внезапно. Голые люди на улицах.

07:02 «Ветер дует на редкость противно». Наш корреспондент на месте – об отмене скоростного спуска.

07:00 Всем доброе олимпийское утро! Мы продолжаем вести онлайн-трансляцию олимпийских событий Пхенчхана. 11 февраля разыгрываются 6 комплектов наград. Один финал уже состоялся: в слоупстайле у сноубордистов. Медальный розыгрыш прошел без участия наших спортсменов. Победу в слоупстайле одержал Редмонд Джерард из США. Соревнования в скоростном спуске у мужчин перенесены на 15 февраля из-за сильного ветра.

Фото анонса: РИА Новости/Владимир Песня; Stanko Gruden / Agence Zoom / Stringer / Getty Images Sport / Getty Images; Matthias Hangst / Staff / Getty Images Sport / Getty Images; РИА Новости/Алексей Филиппов