Денис Спицов: «На Крюгера обид нет. Со всеми бывает»

Интервью российского лыжника, который сенсационно пришел четвертым в олимпийском скиатлоне.

– Я сейчас вообще ничего не понимаю после гонки. В таком легком недоумении. Для меня действительно четвертое место на первой Олимпиаде – хороший результат. Но когда ты видишь весь подиум, то хочется, конечно, большего. Если бы не падение на старте, неизвестно что бы получилось. Не знаю. Хватило бы сил и были бы более высокие результаты.

– Дистанцию разложили очень грамотно.

– Не знаю, грамотно или нет. Но на классике приходилось очень много отыгрывать, догонять, чтобы закрыть этот просвет. Очень много сил потратил на классике. Конек у меня в приоритете. Стало немного легче, иногда даже лидировал. Сегодня такая погода – сильный ветер. Поэтому темп гонки был не очень высоким.

– Как лыжи ехали?

– Лыжи ехали прекрасно. Огромное спасибо нашим сервисменам. Сегодня они сработали просто великолепно. Могу только привет передать своей любимой девушке Ксюше, родным всем, близким. Мама, привет!

– Цели на будущие гонки самые высокие?

– Не хочется пока загадывать.

– Можете передать привет ребятам, которые дома смотрели ваше выступление?

– Передаю привет нашим ребятам, которые, к сожалению, по непонятным причинам не приехали сюда. Я знаю, что они за нас очень переживают и болеют. Думаю, они бы сегодня не хуже и, может быть, лучше выступили.

– Падение разозлило или огорчило?

– Я частенько падаю. Не знаю, разозлило или расстроился. Я, по-моему, начинаю привыкать к этому. Хорошо темп в начале не задали высокий. И получилось сократить это расстояние. Если бы лыжи у всех ехали намного быстрее и не было такой холодной погоды, этот просвет нереально было бы закрыть.

– С вашим тренером Юрием Бородавко, которого нет в Пхенчхане, списывались?

– Мы с ним постоянно через интернет связываемся. Он ведет нашу подготовку. Конечно, тяжело без тренера находиться здесь. Но мы не одни – вся наша команда в таком положении. Может, это добавляет злости и обиды и мотивирует показывать высокий результат в столь сложных условиях.

– Вы земляк Анны Богалий. Знакомы лично?

– Да. Даже участвовал на кубке Анны Богалий. К сожалению, не удалось выиграть и попасть в призы в молодости.

– Получилось пообщаться с норвежцами после гонки?

– Только с Крюгером, который упал тоже и смог выиграть. Я, если честно, даже не думал, что он вернется в гонку и в итоге победит.

– Что вы ему сказали?

– Просто посмеялись над данной ситуацией.

– Без обид?

– Конечно. Со всеми такое бывает. Норвежцы нас во всем поддерживают. У нас очень дружеские отношение с ними.

– Незадолго до финиша вы сошлись с Манифика. Была уверенность, что пройдете такого зубра?

– Если честно, да. На протяжении гонки на спуске на стадионе я садился сзади и их накатывал. Я был уверен в своих лыжах и что смогу его победить.

Олимпиада-2018. Пхенчхан (Корея)

Лыжные гонки. Мужчины. Скиатлон, 30 км

1. Симен Крюгер – 1:16.20,0

2. Мартин Йонсруд Сундбю – +8,8

3. Ханс-Кристер Холунд (все – Норвегия) – +9,9

4. Денис Спицов – +12,7

23. Алексей Виценко – +1.42,2

29. Андрей Мельниченко – +2.30,5

30. Андрей Ларьков (все – сборная Олимпийских атлетов из России) – +2.30,6

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов