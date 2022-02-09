И треснул лед напополам… Вопреки всему Россия все еще лидер Олимпиады в Пекине!

Когда казалось, что медалей и правда не будет, на лед выехал Семен и все исправил. Жаль, что лед все равно трещит…

Когда казалось, что медалей и правда не будет, на лед выехал Семен и все исправил. Жаль, что лед все равно трещит…

9 февраля должно было стать особенным днем в проекте «Матча», в котором наши эксперты сосчитали все медали сборной России на зимних Олимпийских играх-2022. Что это за проект и как правильно делить шкуры не убитых зверей, вы можете узнать здесь.

Итак, пятый день Олимпиады-2022 в Пекине, по нашим прогнозам, должен был стать для России настоящей «черной средой» — единственным днем, когда наши не выиграют ни одной медали. Кто знает, что будет позже и на другом льду. Но пока медальная серия России (вопреки нашему неверию) продолжилась.

Героем дня стал Семен Елистратов. Он единственный из россиян пробился в финал забега на 1500 метров в шорт-треке и всего лишь 13 тысячных секунды уступил канадцу в борьбе за серебро. Так что со своей третьей Олимпиады кряду Семен не уезжает без медали и вновь, как и четыре года назад в Корее, это бронза на «полторашке».

В других видах спорта российские олимпийцы, как и предполагалось, были далеки от финалов и медалей. Зато выиграли в хоккей у Швейцарии. Правда, благодаря единственному голу, который швейцарцы сами себе забили ногой, но результат на табло, а три очка в кармане.

Медаль Елистратова, завоеванная в самом конце соревновательного дня, позволила России удержать единоличное лидерство в медальном зачете по сумме наград. Их у нашей сборной стало 11, у идущих на втором месте норвежцев — 10. А вот по количеству золота мы опустились уже на восьмое место. Собственно, это золото нужно же завоевывать…

Но завтра, 10 февраля, золота мы не ждем. Зато верим в четыре российские медали в четырех разных видах спорта. Три серебра — классикой в лыжах от Натальи Непряевой, в миксте во фристайле и в коньках на «пятерке» от еще одной Натальи — Ворониной. И под конец дня — бронза в санной эстафете.

А где серебро, там может быть и золото.

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