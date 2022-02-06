Связано с любовью. Китайские бабушки делают букеты призерам Олимпиады

Долгие часы работы, но каков результат!

Долгие часы работы, но каков результат!

На Олимпийских играх во многих видах спорта медали вручают днем позже, на Медальной площади. Сначала призеры и победители Игр поднимаются на пьедестал на цветочной церемонии.

И в Пекине главным героям Игр решили не дарить настоящие цветы — портятся, и транспортировка дорогая.

Поэтому медалисты получают вязаные букеты. Но кто автор идеи? Кто исполнитель?

Все просто. Цветы вяжут китайские бабушки! При поддержке Всекитайской федерации женщин и других организаций для создания букетов привлекли семь ткацких обществ Китая.

Всего для награждения победителей Олимпийских и Паралимпийских игр в Пекине нужно связать 1251 букет из 16 731 цветка. Каждый из них связан «шанхайской» техникой. Крючком! На лепесток розы уходит 20 минут. На целую розу — пять часов, не меньше. На весь букет — 40 часов!

К слову, дизайн букета тоже разработала одна из тех самых бабушек — Ли Мэйли. Она стала победительницей специального конкурса, который шел целых четыре месяца. Вязанием Ли Мэйли начла заниматься в 50 лет, после выхода на пенсию. Сейчас ей 70, и она гордится тем, что ее «цветы» будут радовать олимпийцев:

— Они связаны из тонкой шерсти. Это увеличивает время на вязание, но зато и букеты выглядят более изысканными.

Композиция включает в себя цветы, символизирующие дружбу, стойкость, счастье, единство, победу, урожай и мир. Особое внимание уделяется тому, чтобы все букеты были максимально похожими друг на друга.

Моу 80 лет.

— В мои годы так приятно участвовать в чем-то, что имеет отношение к Олимпийским играм. Очень счастлива и могу сказать, что мне повезло. Олимпийцы повезут эти букеты в свои страны, поэтому я вяжу очень-очень тщательно, — говорит она в интервью France24.

К 14 января все букеты были готовы. 5 февраля первые призеры Игр получили свои цветы, связанные с любовью. Почти наверняка бабули ликовали, когда их букеты вручали сборной Китая по шорт-треку после победы в эстафете!

В общем, во всех смыслах цветочная церемония на этих Играх связана с любовью.

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