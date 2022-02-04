Русский с китайцем — братья навек. Как в Пекине открывали Олимпиаду-2022

Двухчасовой грандиозный спектакль дал старт зимней Олимпиаде в Китае, которую не должен отменить никакой ковид.

Двухчасовой грандиозный спектакль дал старт зимней Олимпиаде в Китае, которую не должен отменить никакой ковид.

Шипачев — Фаткулиной: «Лучше ты неси меня»

Я уже видел церемонию открытия Олимпиады в пекинском «Птичьем гнезде». Но было это 13,5 лет назад, и тогда не было так пронизывающе холодно. Китайцы вроде бы борются с ковидом и не пускают зрителей на трибуны. Но на главной арене этих Игр, вы не поверите, собрался практически аншлаг.

Если с волонтерами, журналистами и персоналом Олимпиады вы прилично забили арену на 91 тысячу человек — что было бы, пусти вы сюда еще и болельщиков?

Долго сидеть на холоде за столом не получалось. Наверное, нашим знаменосцам Вадиму Шипачеву и Ольге Фаткулиной было чуть полегче. Они стояли, подпрыгивая с ноги на ногу — и обсуждали, как будут нести знамя. Фаткулина, романтичная девушка и к тому же спортсменка, предлагала, чтобы Вадик как истинный мужчина нес ее на руках, а она держала бы стяг. Шипачев, как человек прагматичный и ответственный — не даром, что капитан хоккейной сборной, советовал обратное: «Лучше неси ты меня. Я слышал, что у конькобежек сильнее ноги».

Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

В итоге они просто прошли рядом, держа вместе стальное древко нашего олимпийского знамени. Сразу после Румынии, под номером 46 и проследовала наша делегация.

Владимир Путин и товарищ Си Цзиньпин

Всего в российской делегации собралось около 70 человек. Мало кого отпустили из горного кластера. А хоккеисты сказали, что визит в «Птичье гнездо» будет по желанию. «Ну, человек десять сходит наших игроков, а еще это будет тренерский штаб», — сообщил менеджер Ковальчук.

Заботливые китайцы о гостях церемонии подумали, наштамповав на китайских фабриках уютные пледы, мягкие подушки, плюшевые шапки и приятные перчатки, снабдив необходимую сумку для выживания еще и китайским коммунистическим флагом.

Наверное, флаг Китая входит для местных даже в стандартный вопрос анкеты: «Назовите три вещи, которые вы взяли бы с собой на необитаемый остров».

Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

А когда на трибуну взошел китайский государственный, политический и партийный деятель, действующий генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая с 2012 года, председатель Китайской Народной Республики с 2013 года, также председатель Центрального военного совета КНР товарищ Си Цзиньпин, стадион просто взревел от восторга. Сразу стало понятно, кто тут «отец нации».

Не забудем, что свою третью церемонию открытия Олимпиады (после Пекина-2008 и Сочи-2014) посетил президент России Владимир Путин.

«Это здорово, что лидер страны на трибуне, — сказал мне звездный ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев. — Это прекрасно. По личному приглашению Си Цзиньпиня. Товарооборот между Россией и Китаем растет, денежная масса копится».

Ну, можно сказать и так.

Китайцы знают толк в спецэффектах

В церемонии открытия, словно фортепьянный цикл Чайковского, были отражены разные времена года. Например, на арене распустился гигантский зеленый цветок. Потом бабахнул салют, да так, что уши заложило. Китайцы знают толк в спецэффектах. Это вам подтвердит любой, кто пытался уснуть в новогоднюю ночь, но не мог из-за дьявольского разрыва петард и шутихи.

На растяжках поднялись пять олимпийских колец. Что интересно, раскрылись все из них, то есть обошлось без интриги.

Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

Потом по стадиону пошли делегации и начали, как водится, с Греции. Вот мелькнул одинокий горнолыжник из Восточного Тимора. Вот проследовала цветастая Ямайка, при виде которой хотелось затянуть: «No Woman, No Cry».

Я отмечал для себя игроков КХЛ, которые несли флаги своих стран. Вадим Шипачев — всё понятно. Флаг делегации Латвии нес капитан хоккейной сборной Лаурис Дарзиньш. Флаг Словакии — прилетевший прямо из Нижнего Новгорода форвард «Торпедо» Марек Гривик.

А вот в толпе китайцев затесался тренер «Куньлуня» Алексей Ковалев. 30 лет назад он выиграл золото Олимпиады в Альбервиле со сборной СНГ. А теперь шел в модном белом пальто, красных перчатках, белых лакированных сапогах, шапке-ушанке и в длиннющем красном шарфе с иероглифами. Модный невероятно. Вот что с человеком сделала качественная китайская мануфактура.

Давайте терпеть и радоваться

А я считаю так: ты работал на Олимпиаде, когда получил аккредитацию и побывал на церемонии открытия. Для меня это уже девятая Олимпиада, и я видел разное.

Это открытие, скажу вам честно, мало чем отличалось от других. Хотя многих из нас трясло нервной дрожью, когда мы собирались в Пекин. Непросто было сдать отрицательные тесты при сумасшедшей статистике "омикрона", накрывшего мир заразным одеялом. Никто не хотел загреметь в ковидарий, где сейчас недокармливают биатлонистку Валерию Васнецову («Я очень сильно похудела, у меня уже торчат кости»). Никому не приятно ходить в маске-респираторе везде, кроме номера отеля. Иногда кажется, что к концу Олимпиады у тебя лицо примет форму этого респиратора.

Скажем прямо, это одна из худших Олимпиад в истории. Но худшая по обстоятельствам — весь мир накрыла пандемия. Но не по организации.

Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

Китайцы стараются сделать все, чтобы обеспечить нам безопасность. Они учтивы, вежливы. Их много. Когда ты один стоишь в микст-зоне, вокруг тебя 14 волонтеров. Однажды я пришел на хоккейную арену, подошел к столу, где еда — и спросил у одной из китаянок: «А где здесь шоколад? Почему нет?» На следующий день, едва я туда вошел, уже забыв о разговоре, та же китаянка бежала ко мне: «Пожалуйста, вот ваш шоколад!»

Знаете, тут можно жить, работать и терпеть. Вот мужская сборная России по хоккею прилетела в Пекин и умудрилась обойтись вообще без положительных тестов.

Олимпиада стоит того, чтобы терпеть. Все плохое со временем забудется, сойдет как грязная пена. А в памяти останется только хорошее.

Как Гарри Поттер бежал с тележкой с чемоданами в столб номер девять и три четверти, так и мы, преодолев трудности, снова оказываемся в сказке.

Только на две с небольшим недели. Так что давайте не упускать ни единого волшебного момента.

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