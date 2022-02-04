Проход нашей сборной, обнаженный самоанец и панда Дунь Дунь. Самые яркие кадры с церемонии открытия Игр в Пекине

В Пекине прошла церемония открытия 24-й Зимней Олимпиады.
Олимпийский талисман панда Бин Дунь Дунь приветствует спортсменов.
Церемония открытия прошла на стадионе «Птичье гнездо», там же открывали и летние Игры-2008
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Церемония открытия длилась более двух часов
Олимпийские кольца появились прямо изо льда
Делегация российской команды. Знаменосцами нашей сборной стали — хоккеист Вадим Шипачев и конькобежка Ольга Фаткулина
Олимпиада в Пекине станет 24-й по счету в истории зимних Игр.
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Поднятие флага страны-организатора Игр.
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