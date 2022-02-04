Проход нашей сборной, обнаженный самоанец и панда Дунь Дунь. Самые яркие кадры с церемонии открытия Игр в Пекине

В Пекине прошла церемония открытия 24-й Зимней Олимпиады.

В Пекине прошла церемония открытия 24-й Зимней Олимпиады.

Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

Олимпийский талисман панда Бин Дунь Дунь приветствует спортсменов.

Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

Церемония открытия прошла на стадионе «Птичье гнездо», там же открывали и летние Игры-2008

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Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

Церемония открытия длилась более двух часов

Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

Олимпийские кольца появились прямо изо льда

Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

Делегация российской команды. Знаменосцами нашей сборной стали — хоккеист Вадим Шипачев и конькобежка Ольга Фаткулина

Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

Олимпиада в Пекине станет 24-й по счету в истории зимних Игр.

Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

Одинокий представитель сборной Самоа: скелетонист из экзотической страны не испугался минусовой температуры

Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

Поднятие флага страны-организатора Игр.

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