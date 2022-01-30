Виды спорта на Олимпийских играх-2022 в Пекине: какие дисциплины входят в программу зимней Олимпиады-2022

Гид, который поможет вам разобраться.

Гид, который поможет вам разобраться.

На зимних Олимпийских играх в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в семи видах спорта:

Биатлон

Бобслей (куда входит и скелетон)

Керлинг

Коньковые виды: конькобежный спорт, фигурное катание и шорт-трек

Лыжные виды спорта: горнолыжный спорт, двоеборье, лыжные гонки, прыжки с трамплина, фристайл и сноуборд

Санный спорт

Хоккей с шайбой

Летом 2018 года Международный олимпийский комитет объявил о добавлении семи новых дисциплин в программу Игр в Пекине:

смешанные командные соревнования по фристайлу в акробатике

женские соревнования в монобобе

соревнования по фристайлу в дисциплине «биг-эйр»

смешанная эстафета в шорт-треке

смешанные командные соревнования в прыжках на лыжах с трамплина

командный сноуборд-кросс

смешанная эстафета у конькобежцев

Как видим, подавляющее большинство новых дисциплин направлено на обеспечение гендерного равенства в зимних видах спорта, которым Международный олимпийский комитет давно озабочен.

Больше всего изменений пережила самая молодая олимпийская дисциплина (дебют в 1992 году) — фристайл. Помимо смешанных командных соревнований в акробатике добавлены соревнования по «биг-эйру» — спортсмены разгоняются и прыгают с большого трамплина, выполняя в воздухе разнообразные трюки.

На прошлой Олимпиаде в «биг-эйре» соревновались сноубордисты, а теперь такую возможность получили и лыжники. Специально для них в Пекине построили огромный трамплин «Биг-эйр Шоген», с которого спортсмены будут улетать на расстояние до 30 метров.

В бобслее расширили программу женских соревнований. Раньше женщины соперничали только в двойках, а теперь получат возможность выступать в индивидуальных заездах. Хотя монобоб по своим параметрам настолько отличается от парного бобслея (здесь используются особые одноместные сани), что вполне может считаться соревнованием отдельного формата. Женщины впервые стали выступать на Играх в бобслее с 2002 года, хотя целиком этот вид спорта представлен с первых Игр в 1924 году.

Классические виды спорта на Играх, которые не претерпели никаких изменений:

Биатлон (11 комплектов медалей) — впервые попал в программу Игр в 1924 году, но на постоянной основе был включен в 1960-м. Женщинам пришлось ждать еще 32 года, чтобы соревноваться за медали на равных с мужчинами — впервые их дисциплины появились в 1992-м в Альбервиле.

Лыжные гонки (15 комплектов медалей) — как и биатлон, лыжные гонки попали в программу первых зимних Олимпийских игр в 1924-м, но больше из нее не выпадали. Женщинам тоже пришлось подождать появления своих отдельных соревнований — до 1952 года.

Фигурное катание (5 комплектов медалей) — один из самых популярных сейчас в России видов спорта впервые появился на Олимпийских играх в 1908 году. Тогда это были летние Игры в Лондоне, а соревнования проводились на крытом катке. Одна из дисциплин называлась «специальные фигуры». Фигурист должен был изобразить фигуру на льду с одного толчка и на одной ноге. Первым и единственным победителем в этой дисциплине стал российский спортсмен Николай Панин-Коломенкин. Впоследствии дисциплину убрали из программы.

Хоккей с шайбой (2 комплекта медалей) — как и фигурное катание, история хоккея с шайбой на Олимпийских играх началась с летних Игр. В 1920-м в Антверпене хоккеисты впервые поборолись за золотые медали. Среди женских команд турнир был включен в программу зимних Олимпийских игр только в 1998 году в Нагано.

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