Состав сборной России по фигурному катанию на ОИ-2022: кто поедет на Игры в Пекин

У России самый убойный состав на Олимпиаду за всю историю. Разбираемся, чего ждать на Играх от нашей сборной.

У России самый убойный состав на Олимпиаду за всю историю. Разбираемся, чего ждать на Играх от нашей сборной.

Камила Валиева

Чемпионка Европы, чемпионка России, чемпионка мира среди юниоров. Все эти титулы сами по себе звучат оглушительно, но и наполовину не показывают истинной мощи Камилы Валиевой. 15-летняя фигуристка — действующая обладательница трех мировых рекордов и, в этом нет никаких сомнений, фаворитка Олимпийских игр в Пекине. Чтобы Камила Валиева не выиграла эту Олимпиаду, должен случиться какой-то апокалипсис, и то на фоне прокатов жизни ее главных соперниц — Александры Трусовой и Анны Щербаковой. Запас во второй оценке позволяет Камиле один раз упасть и один раз ошибиться на прыжке, но все равно остаться первой с немыслимой суммой баллов и большим отрывом. На чемпионате Европы в Таллине так и произошло — с падением на тройном акселе и ошибкой на каскаде в произвольной программе Валиева набрала по сумме 259,06 балла. Лучший результат Щербаковой и Трусовой в карьере на данный момент — 240,92 и 241,02.

Участие Валиевой в командном турнире пока под вопросом, но будет абсолютно оправдано в случае его принятия, с какой стороны ни посмотри: если считать, что командник — привилегия для лучших, и если исходить из стратегии выбора наиболее эффективных игроков. Эффективность Валиевой — аксиома фигурного катания, которая не требует доказательств.

Анна Щербакова

Если бы нашей федерации нужен был человек, способный пройти по натянутой над Тихим океаном шелковой нити, никого лучше Анны Щербаковой им было бы не найти. Как трехкратная чемпионка России, она точно знает толк в совершении невозможного. Как чемпионка мира, это необъятное невозможное Щербакова смяла до размеров золотой медали и повесила себе на шею. Нет, кажется, таких состояний здоровья, в которых не приходилось кататься Анне, и при этом она в любом состоянии гарантирует качество выступления. Даже с всего одним четверным прыжком (или вовсе без них в самом плохом сценарии) у Щербаковой такой набор тройных со сложными каскадами, что она способна побеждать квадисток и акселисток Трусову, Туктамышеву с ошибками, а также японок и кореянок.

Александра Трусова

Представить Олимпиаду без нее нереально. Александра Трусова — живое олицетворение всего атлетичного, спортивного и рекордного, что только существует в культуре олимпийского движения. Если ей удастся исполнить свою мечту и собрать пять чистых четверных прыжков на пекинском льду, она станет первой фигуристкой, сделавшей это на официальных соревнованиях. А еще тогда Саша переплюнет по стоимости набора ультра-си всех выступающих на Играх мужчин-одиночников. В конце концов, только чистой Трусовой может быть по силам выиграть у чистой Камилы Валиевой, а это дает нам хоть какую-то интригу с именем будущей олимпийской чемпионки.

Соли в и без того наваристый бульон этого олимпийского сезона добавляет факт, что Трусовой пришлось дважды собирать четверные с нуля. Сначала она показала их на открытых прокатах в Челябинске, потом долго просидела без тренировок с переломом стопы, а уже к чемпионату России снова начала тренировать пятиквадку. Уникальная спортсменка!

Михаил Коляда

Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

Потенциально Михаил Коляда — наша единственная надежда на медаль в мужском одиночном катании. К нему как к явлению можно относиться сколь угодно иронично и недоверчиво, но международные судьи Коляду обожают и готовы ставить ему высокие оценки даже при не самых сложных технически прокатах.

В контексте Олимпиады вызывают опасения причины снятия Михаила с чемпионата Европы — его тренеры объясняют их «травмой стопы» без уточнения подробностей. Насколько тяжелая травма, удастся ли ему восстановиться к Играм? Времени особо нет, но и вариантов нет. Олимпиада — турнир, где сверхлюди катаются на трещинах в кости, со сломанным носом и сотрясением, потому что следующей Олимпиады в их жизни может просто не случиться.

Вполне возможно, что история с травмой положительным образом скажется на психике Коляды. Ему уже приходилось выигрывать серебро чемпионата России с дикой болью в голове из-за обострения синусита, и никогда, пожалуй, он не был более собранным, чем тогда. Но лучше пусть ничего уже не болит и не мешает — хочется увидеть «Щелкунчика» и «Белого ворона» в идеальном исполнении.

Михаил Коляда и командный турнир — тема, достойная многолетних философских размышлений. Но почему-то есть ощущение, что в этот раз федерация побережет и Михаила, и команду, и доверит выступать кому-то другому. А Михаил тогда сможет сосредоточиться на личном турнире, тем более что он стартует на следующий же день после командника.

Марк Кондратюк

Как сказал Алексей Мишин, в принципе, крайне редко комментирующий успехи и неудачи чужих учеников, в прошлом сезоне бронза Марка Кондратюка на дебютном чемпионате России многими была воспринята как курьезная случайность. Кто-то полег, а он смог — бывают в фигурном катании такие внезапные вспышки славы.

Потом Марк подозрительно снова смог — в командном турнире Первого канала выдал два суперубедительных проката. Почему подозрительно? Потому что на каждого одиночника, способного больше трех раз исполнить программу чисто, мы радостно вешаем табличку «надежда России». Сначала это просто почетная табличка, а потом — удобная мишень для бросков помидоров всех желающих после первой же неудачи «надежды». Кто-то должен был сломать плохой паттерн, и сделал это Марк.

Сезон он начинал не очень ровно — были проблемы с травмами, — но свою задачу-минимум на немецком кубке Оберстдорфа выполнил: отстоял право России на три олимпийские квоты. И дальше шел, наращивая темп, под занавес года выдав два фантастических проката на отборочном чемпионате страны. А потом снова смог, в борьбе выиграв золото чемпионата Европы.

Все дело в том, что Марк непривычно легко относится к своей роли на льду. Ему больше нравится кататься и заставлять зал реветь от восторга, чем умирать от ответственности и чувства страха. Пожалуй, это качество, очень полезно для командного турнира — не будет удивительным, если Кондратюка отправят катать там обе программы.

Андрей Мозалев

Этот 18-летний фигурист заслужил свое право поехать на Олимпиаду после того, как дважды «объехал» в гонке другого молодого претендента Евгения Семененко. Сначала опередил на чемпионате России (Мозалев был 3-м, Семененко 4-м), потом на чемпионате Европы, куда Андрей отправился буквально за день до начала, заменив выбывшего из-за травмы Михаила Коляду.

В пользу Семененко говорили удачный опыт прошлого сезона с поездкой на чемпионат мира и крепкие нервы. В пользу Мозалева — два раза подтвержденное превосходство над соперником. Скорее всего, Андрея Мозалева в команде мы не увидим, и это будет правильно. Зато он сможет показать себя в личном турнире — для дебютанта шикарный шанс заявить о будущих амбициях.

Виктория Синицина — Никита Кацалапов

Самая опытная и титулованная пара в нашей сборной. Надежда России на золото в сложнейшей борьбе с французами Пападакис — Сизерон. При этом единственный соперник Виктории и Никиты всегда с ними, и это… спина Никиты. Если с ней все будет в порядке, а мы на это отчаянно надеемся, Синицина — Кацалапов утанцуют всех. Для этого у них есть иронично-сексуальный ритм-танец в стиле фанк и раскатистый Рахманинов в произвольной.

К своей первой совместной Олимпиаде Вика и Никита шли 8 лет через все тернии, какие только существуют в этой галактике. Настало время собирать звезды.

Александра Степанова — Иван Букин

Трудно поверить, но для любимцев публики Александры Степановой и Ивана Букина это будет первая Олимпиада. Они в топе давно — с 2014 года, но Игры в Пхенчхане пропустили из-за туманной истории с неприглашением партнера МОК. Их любили болельщики и то признавали, то не признавали судьи, но можно сказать однозначно — Степанова — Букин одна из тех пар, на которые федерация могла положиться в любой момент. За ними почти не замечено грубых ошибок, включая важнейшие старты, и когда они физически здоровы, на лед выходят всегда готовыми и в форме. Собственное лицо у пары тоже есть, хотя им всю карьеру приходилось оставаться немного в тени первого номера.

Бороться за медали в личном турнире Александре и Ивану будет трудно, и даже специалисты в танцах не смогут объяснить, почему именно. То есть смогут, но все эти объяснения будут вертеться вокруг «ну вы же все понимаете, очередь, североамериканские дуэты сильны, а две медали России никто не даст».

Но если федерация решит поберечь спину Кацалапова и сделает замену в танцах в командном турнире, с этой задачей лучше Степановой — Букина никто не справится. И тогда олимпийская медаль у них будет.

Диана Дэвис — Глеб Смолкин

Диана Дэвис и Глеб Смолкин стали одной из самых обсуждаемых спортивных единиц предолимпийского чемпионата России. В отсутствие лидеров Синициной — Кацалапова они смогли занять второе место, что гарантировало им поездку на чемпионат Европы и приоткрывало дверь в Пекин на Олимпиаду. Кто-то даже говорил, что пару накачивают баллами специально, готовя к участию в командному турниру, потому что дочери Тутберидзе (Этери Георгиевна — мама Дианы Дэвис) нужна медаль Олимпиады.

Оценки на чемпионате Европы от международных судей окончательно расставили все точки над i. С максимальной вероятностью можно предположить, что никакого командника у Дэвис — Смолкина не будет, по крайней мере в Пекине. Они не сумеют опередить ни канадцев, ни американцев, ни итальянцев, а еще рискуют проиграть даже паре из Грузии. Для команды это был бы непозволительно низкий результат. Поэтому Диана и Глеб отправятся набираться опыта и заявлять о себе судьям в личный турнир, а в команде будет выступать кто-то зрелый и заслуженный. Если и считать Дэвис — Смолкин парой будущего, то только в смысле будущего цикла.

Анастасия Мишина — Александр Галлямов

Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

Мишина — Галлямов демонстрируют феноменальные результаты с того момента, как решили поменять свою карьеру и перешли от тренеров Людмилы и Николая Великовых в группу к Тамаре Москвиной. Они стабильны, технически подготовлены и психологически устойчивы, а еще фантастически эффектно смотрятся вместе. Именно это будет нужно в самой опасной битве пекинских Игр — турнире спортивных пар. Там на кону стоит золото хозяев, поэтому Анастасии и Александру придется непросто.

Впрочем, пока они ни разу не дали повода в себе сомневаться. В 20 и 22 года Мишина — Галлямов уже чемпионы России, Европы и мира, и было бы очень красиво добавить к этому набору олимпийское золото.

Александра Бойкова — Дмитрий Козловский

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский / Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

Бойкова — Козловский на этой Олимпиаде будут ответственными за «Лебединое озеро» — какие же Игры без вечной классики Чайковского, тем более в исполнении классически выученных петербургских красавцев. С приходом в группу ближайших соперников Анастасии Мишиной и Александра Галлямова Александре и Дмитрию пришлось непросто — на адаптацию к тому, что они больше не единственные любимые «дети» Тамары Москвиной, понадобилось время. Но уже на чемпионате России можно было увидеть прежних Бойкову — Козловского — уверенных, чистых и дерзких.

После бронзы на чемпионате Европы Саша и Дима могут подойти к Играм заряженными как никогда, особенно если им не дадут выступить в командном турнире. И тогда в личном первенстве спортивных пар бояться стоит всем — и соперникам из России, и китайцам Суй — Хань.

Евгения Тарасова — Владимир Морозов

Тарасова — Морозов — самая опытная пара в сборной. Это будет их вторая Олимпиада и второй — возможно, последний — шанс на личную олимпийскую медаль. Для достижения этой цели Евгения и Владимир пробовали тренироваться в Америке у Марины Зуевой, взяли себе постоянным наставником старшего друга и двукратного олимпийского чемпиона Максима Транькова, а перед текущим сезоном вообще перешли в группу к Этери Тутберидзе, которая никогда прежде не тренировала спортивные пары.

С Евгенией и Владимиром работает большая группа специалистов, и единственная их реальная проблема — психология. Срывы поддержек, ошибки на прыжках и прочая «грязь» на элементах именно отсюда, а не от плохой подготовки или недостатка выучки. Если в решающий момент Тарасова — Морозов не дрогнут, могут увезти из Пекина не только личную абстрактную медаль, но и золото. Кроме того, они кандидаты на участие в командном турнире — такой опыт, причем удачный, у них уже имеется.

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