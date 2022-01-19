Плющенко и Тутберидзе сойдутся в последней схватке перед Олимпиадой. Чего ждать от первенства России среди юниоров

Веронику Жилину не узнали в лицо организаторы.

Веронику Жилину не узнали в лицо организаторы.

«Думаю, если возрастной ценз примут, телевидение будет покупать права на юниорские чемпионаты. Зрителю нужен экстрим. Взрослые чемпионаты мира будут пустовать», — вчера эту фразу мне сказал один далеко не самый медийный, но в то же время очень уважаемый представитель европейской национальной федерации, интервью которого должно выйти на сайте «Матч ТВ» в ближайшее время. В тот момент он сидел в своем номере в таллинском отеле — официальном для спортсменов и прочих официальных лиц на чемпионате Европы и чемпионате четырех континентов, я — в номере отеля в Саранске, где завтра стартует первенство России среди юниоров.

По идее, эпицентр экстрима — здесь, в столице Мордовии. А вместилище его — новенькая «Саранск Арена» на 10 тысяч зрителей. Ну ладно, старо-новенькая. Строили-то ее еще с начала 2010-х, и года, наверное, с 2018-го она снаружи выглядела вполне готовой. Помнится, в ней планировали провести чемпионат России в декабре того самого 2018 года (мой первый турнир в качестве фигурного журналиста), но в итоге Алине Загитовой, Евгении Медведевой, Виктории Синициной / Никите Кацалапову и остальным топам пришлось ютиться на маленьком катке на окраине.

Прошло еще три года, и звезды наконец-таки получили нормальный каток. Звезд на первенстве России, кстати, много. Интриг — еще больше. Основная, конечно, вертится вокруг главной хайп-машины фигурного катания последних двух лет: Этери Тутберидзе VS Евгений Плющенко. В основном речь о женском одиночном катании, где двукратный олимпийский чемпион, кстати, отступать не то чтобы сильно спешит. Он делегировал в Саранск сразу четырех девушек, и каждая из них теоретически способна это первенство выиграть.

И Анастасия Зинина (четверной тулуп, тройной аксель), и Софья Титова (четверной сальхов, тройной аксель), и Вероника Жилина (четверной тулуп, четверной сальхов, тройной аксель), и Софья Муравьева (тройной аксель, четверной сальхов) владеют элементами ультра-си, а Муравьева на взрослом чемпионате России в декабре показала, что готова конкурировать с лидерами еще и по компонентам. Если бы не курьез с дедакшеном за поздний выход на старт, второй после короткой программы осталась бы Софья, а не действующая чемпионка мира Анна Щербакова.

Для Жилиной первенство России — первый крупный старт после случившегося осенью надрыва связок голеностопа. Она довольно быстро вернулась к прыжковой нагрузке и даже начала разучивать новые элементы, однако потеря формы и соревновательного тонуса — слишком серьезные проблемы, чтобы их игнорировать. Даже несмотря на это, Ника будет одной из главных претенденток на победу. Во всяком случае, такого баланса технической сложности и владения коньком нет практически ни у кого.

Тутберидзе ответит Плющенко двумя юными топ-ученицами. В Петербурге 140-сантиметровая кроха Аделия Петросян в произвольной программе приземлила два чистых четверных риттбергера, чего ранее не делал никто в мире ни среди женщин, ни среди мужчин. И хоть уже потом в интервью мне сказала, что не считает себя «круче мужиков», но местами все же круче. На том чемпионате России Аделия стала четвертой, выше — только олимпийская тройка Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова. И с этим нельзя не считаться.

Вторая звезда «Хрустального» — Софья Акатьева. Хотя по факту не вторая, а первая. Причем не только в школе Тутберидзе, а вообще в российском юниорском сегменте. Все идет к тому, что именно Софья будет спортивным и медийным локомотивом нашей женской одиночки в ближайшие годы. К четырнадцати годам она уже имеет рекламные контракты, наработанное (пусть и пока что только среди юниоров) имя и три стабильных ультра-си — тройной аксель, четверной сальхов и четверной тулуп. Для того чтобы считаться фаворитом юниорского первенства России, большего и не надо.

Похожий расклад у единственной фаворитки не из числа учениц Тутберидзе и Плющенко Софьи Самоделкиной из группы Сергея Давыдова. Она тоже весьма медийна, несмотря на юный возраст, тоже прыгает колоссальное количество ультра-си. Более того, на тренировках Софа собирала вообще все известные виды прыжков повышенной сложности, кроме четверного акселя, — у женщин подобного добивалась лишь Александра Трусова.

Вдобавок у Самоделкиной в пример многим развиты и техника, и компоненты. Сергей Давыдов называл ее сбалансированной фигуристкой, и беглый просмотр выступлений позволяет в этом убедиться. Единственная реальная проблема Софьи — недокруты, которые судьи слишком часто отмечают на ее ультра-си. Только это может помешать ей составить конкуренцию Акатьевой, с остальным же у Софы полный порядок.

Вообще, женский турнир в Саранске по уровню своему будет раз в 200 мощнее того же чемпионата Европы. Хотя ладно, можно и без эвфемизмов — мощнее даже взрослого чемпионата России. Судите сами: помимо семи девушек, обозначенных выше, еще как минимум три заходили в ультра-си — Елизавета Куликова (четверной лутц), Мария Захарова (четверной тулуп) и Алиса Двоеглазова (четверной тулуп). Последняя, кстати, также занимается у Тутберидзе.

У парней тоже интересно. И да, снова за счет Тутберидзе VS Плющенко. От последнего в Саранске выступят Кирилл Сарновский, обещавший на взрослом чемпионате России в скором времени показать четверные, и Егор Рухин, совсем недавно сменивший «Хрустальный» на Горки-10, где базируется Плющенко. У Тутберидзе в этой борьбе есть свой козырь в виде совсем еще маленького, но уже невероятно талантливого Николая Колесникова, которого еще год-два назад называли будущим олимпийским чемпионом. Вряд ли Этери Георгиевна рассчитывает, что он начнет побеждать здесь и сейчас. При наличии опытного и техничного Ильи Яблокова из группы Виктории Буцаевой это было бы немного самонадеянно. Но зарекомендовать себя на большой публике Коля определенно может.

Свои интриги есть и в танцах с парами. У первых — за счет борьбы двух самых многообещающих дуэтов России Василисы Кагановской / Валерия Ангелопола и Ирины Хаврониной / Дарио Чиризано. У вторых — благодаря действительно большому числу мощных пар. Главными претендентами на победу, вероятно, будут воспитанники Павла Слюсаренко Юлия Артемьева / Михаил Назарычев. Конкуренцию им составят Анастасия Мухортова / Дмитрий Евгеньев, Наталья Хабибулина / Илья Княжук, Екатерина Гейниш / Илья Миронов, Ксения Ахантьева / Валерий Колесов, Полина Костюкович / Алексей Брюханов, Екатерина Петушкова / Евгений Маликов.

Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

В общем, вы поняли, что антураж мощный. Теперь немного о том, что его окружает. Бесспорно, Саранск — это не про визуальную рекламу. Я обошел центральные районы города и заглянул на окраины — нигде нет ни единого упоминания, что город ждет нечто масштабное. Да и вообще, что в принципе что-то ждет.

На самой «Саранск Арене» тоже нет ни одного упоминания события, даже самого малого. Сегодня утром проходили официальные тренировки — по идее, доступные для зрителей и журналистов. Но на входных дверях арены вы натыкаетесь на надпись «каток закрыт» и не понимаете, что делать дальше. В тот момент рядом со мной была одна из фигуристок-участниц с мамой, и мы втроем не знали, куда нам идти.

На столбах арены мы обнаружили распечатанные листочки с надписями «вход» и стрелкой-указателем, которая всякий раз вела нас в неверном направлении. Лишь после нескольких неудавшихся попыток мы нашли двух охранников, которые смогли подсказать направление… но неправильное. К счастью, где-то рядом с неправильным находилось и то самое, верное, так что им все равно спасибо. Девочка едва не опоздала на разминку, но хотя бы попала внутрь. Это уже своего рода достижение.

Возможно, дело в олимпийском сезоне и на фоне всего этого юниорскому первенству не досталось внимания. Возможно, это просто небольшой сумбур на старте.

Но когда один из организаторов на входе для фигуристов спрашивает у Вероники Жилиной, не успевшей еще даже маску надеть, «вы спортсмен?», возникает несколько резонных вопросов в ответ. И один не менее резонный вывод.

Похоже, фигурный мир все-таки не готов к возрастному цензу. Юниорскому спорту он точно не поможет. И никакой экстрим этого не изменит.

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