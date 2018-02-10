Шарлотта Калла: «Я догнала Гунде Свана. Но он – круче!»

Шведская лыжница Шарлотта Калла, завоевавшая первую золотую медаль Олимпиады в Пхенчхане, победив в скиатлоне на 7,5 км, рассказала о чувствах после гонки.

Главный итог первого медального старта Олимпиады – четыре наших девушки попали пусть не в двадцатку, но в 21. С известной карточной игрой во избежание пересоленных шуток сравнивать излишне, а вот сумму мест ведущих лыжных наций посчитать не возбраняется.

Так вот, первые – норвежки: 2, 9, 11 и 15 места. Для них это неудача, Кристу Пармакоски на пресс-конференции спрашивали, почему так вышло. Она сказала: «Не знаю», но не знают и сами норвежки, полагаю. Венг, Эстберг, Хага – ниже Непряевой. Сумма мест, однако, первая – 37.

Вторые – шведки: Калла – 1, Андерссон – 4, Нильссон – 10, Хааг – 32. Сумма – 47.

Финнки расположились на 3-м, 16-м, 19-м и 24-м местах. Равно 62. И это четвертая сумма. А третья – у россиянок, вот так. Непряева - 8-я, Седова - 12-я, Белорукова - 18-я, Жамбалова - 21-я. Бывали времена получше, согласен. Но и в Пхенчхане бег нашей молодой команды – не провал. Более того, это надежда на эстафету, которая (надежда) всегда сладостней самой эстафеты, потому что дольше живет.

Они и сами были рады, по лицам чувствовалось в смешанной зоне.

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Нам же пора предоставить слово первой золотой медалистке Пхенчхана, очаровательной Шарлотте Калле, развившей на трассе истинно чемпионскую скорость. Что говорить, если танк-Бьорген отстала и осталась второй?

– Я очень счастлива, невероятные чувства, – начала Калла. Ну, это понятно.

– Как вы выбирали момент для решающей атаки, чтобы Марит оказалась закрыта другими гонщицами и не сумела вас достать?

– Да и не знала точно, где Бьорген в тот момент. Догадывалась, что где-то рядом, но фокусировалась на себе, на том, чтобы нарастить скорость.

– Когда вы решили атаковать именно в этом месте?

– Еще во время первого круга. Подумала, ну, вот тут будет в самый раз.

– Ваш тренер переживал, говорят: не рано ли. А вам не страшно было, что кончатся силы и догонят?

– Не думать о таком в гонке невозможно. Но я просто бежала вперед. Следила за своим темпом, а не за другими. Все равно на их бег не могла повлиять.

– Ваша подруга Эбба Андерсон стала четвертой. Помогло, что она была рядом?

– Это вдохновляло меня – видеть ее то впереди, то сзади. Сложилась хорошая командная работа. И за Эббу рада, конечно.

– Вы догнали Гунде Свана по числу олимпийских медалей – у вас их по шесть. Чувствуете себя равной ему?

– В это сложно поверить, потому что Сван – легенда. Просто невероятно, когда тебя сравнивают с ним. Нет, я и Гунде – не ровня. Он круче!

– Папа и ваш бойфренд здесь, в Корее. Помогают?

– Замечательно поддерживают. И это здорово. В такой-то день!

Фото: globallookpress.com

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