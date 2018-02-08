Пхенчхан-2018: календарь соревнований

Баскетбол

НБА нашла замену Порзингиса в Матче всех звёзд

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Слуцкий может продолжить карьеру в Голландии

Футбол

Первый гол Коутинью вывел «Барсу» в финал Кубка Испании

Мини-футбол

Россия сыграет с Казахстаном в матче за третье место на Евро

Баскетбол

ЦСКА уступил «Валенсии» в гостях со счетом 103:99

Баскетбол

ЦСКА потерпел пятое поражение в Евролиге

Олимпийские игры

В Норвегии обеспокоены большим количество лекарств от астмы у олимпийцев

Футбол

«Роме» нужен хавбек «Реала»

Летние виды

Еще одного американского тренера обвинили в сексуальном насилии

Олимпийские игры

Френцель выбран немецким знаменосцем на Олимпиаду-2018

Зимние виды

«Енисей», «СКА-Нефтяник» и «Байкал-Энергия» добились крупных побед

Футбол

Габулов остался в запасе «Брюгге» на матч со «Стандартом»

Футбол

«Бавария» хочет сохранить Роббена, Рибери и Ульрайха

Мини-футбол

Мини-футбол. Чемпионат Европы. 1/2 финала. Казахстан - Испания

Олимпийские игры

Гид по олимпийским объектам Пхенчхана

Волейбол

Московское «Динамо» проиграло в Стамбуле

Футбол

Росавиация позаботилась о стоимости авиабилетов на ЧМ-2018

Баскетбол

Баскетбол. Евролига. Мужчины. Валенсия - ЦСКА

Олимпийские игры

Жители Южной Кореи выразили свое недовольство приездом делегации КНДР

Мини-футбол

Россия - Португалия - 2:3. Голы

Футбол

Мунтари попробует закрепиться в «Депортиво»

Хоккей

«Ак Барс» победил «Сочи»

Летние виды

Сборная России со скандалом проиграла в полуфинале Евро-2018

Футбол

«Химки» расстались с Ирхиным

Бокс/MMA

Мурат Гассиев: «Хотелось бы перейти в супертяжелый вес»

Футбол

ФИФА расширила предварительную заявку на ЧМ-2018 до 35 игроков

Футбол

Ари может получить российский паспорт уже в марте

Футбол

ФИФА примет решение по введению системы VAR на ЧМ в России 3 марта

Авто/мотоспорт

Виталий Петров: «Сезон обещает быть крутым»

Футбол

«Мир английской премьер-лиги» от 08.02.2018

Футбол

Барраган останется в «Бетисе»

Футбол

«Рубин» отзаявил одного из вратарей

Теннис

Истомин покинул турнир в Софии

Футбол

«Краснодар» уступил в дебютном матче Шатова

Олимпийские игры

Олег Васильев – о шансах российских фигуристов в командном турнире