Пхенчхан-2018: календарь соревнований

Пхенчхан-2018: календарь соревнований

8 февраля 15:28
События
Медальные
события
8
Чт
9
Пт
10
Сб
11
Вс
12
Пн
13
Вт
14
Ср
15
Чт
16
Пт
17
Сб
18
Вс
19
Пн
20
Вт
21
Ср
22
Чт
23
Пт
24
Сб
25
Вс


Биатлон    
1
1
2
  
1
1
  
1
1
  
1
  
1
1
    

Бобслей                    
1
1
    
1

Горнолыжный спорт      
1
1
1
1
1
  
1
1
    
1
1
1
1
  

Керлинг




1









1
1

Коньки    
1
1
1
1
1
1
1
  
1
1
  
2
  
1
2
  

Лыжное двоеборье            
1
          
1
  
1
      

Лыжные гонки    
1
1
  
2
  
1
1
1
1
    
2
    
1
1

Прыжки с трамплина
 
1
  
1
      
1
  
1
            

Сани    
1
1
1
1
                    

Скелетон              
1
1
                

Сноуборд    
1
1
1
1
1
1
    
 

1
3
  

Фигурное катание  
 
1
  
1
1
  
1
 
1
  
ПВ

Фристайл  
 
1
    
1
1
2
1
1
1
1
    

Хоккей    











1

1

Шорт-трек    
1
    
1
      
2
    
1
  
3
      
Фото анонса: РИА Новости/Алексей Филиппов
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