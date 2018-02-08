Пхенчхан-2018: календарь соревнований

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События
Медальные
события
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8Чт
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9Пт
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10Сб
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11Вс
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14Ср
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15Чт
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16Пт
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17Сб
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18Вс
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19Пн
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20Вт
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21Ср
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22Чт
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23Пт
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24Сб
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25Вс
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|Биатлон
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|Бобслей
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|Горнолыжный спорт
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|Керлинг
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|Коньки
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|Лыжное двоеборье
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1
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|Лыжные гонки
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1
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1
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2
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1
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2
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1
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1
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|Прыжки с трамплина
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1
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1
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|Сани
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1
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1
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1
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1
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|Скелетон
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1
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1
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|Сноуборд
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1
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1
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1
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1
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3
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|Фигурное катание
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1
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ПВ
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|Фристайл
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2
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|Хоккей
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|Шорт-трек
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3