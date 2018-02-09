Корейцы пронесли на стадион файеры, но их не оштрафуют! Рецензия на церемонию открытия-2018

Шоу в Пхенчхане получилось стильным и симпатичным.

Чем запомнились церемония открытия четырех последних Олимпиад, которые довелось увидеть вживую? Не вообще, а вот таким, что все забудется, а это в памяти останется?

Турин запомнился лишь аляповатостью каких-то драконов из папье-маше. Самая беззубая церемония, как отписка. В Ванкувере не вышла из шахты колонна, поджигающая факел Игр. Там было много красивого, но мы-то про то, чем запомнилось, да? В Сочи — нераскрывшаяся снежинка, масштабность и тонко поддержавшая настроение музыка Эдуарда Артемьева.

Чем запомнится церемония в Пхенчхане?

Прямо сейчас кажется, что как раз тем, что ничего не сломалось и не схлопнулось. Но такое не запоминается. Поэтому назову огонь — в первую очередь, и корейское чувство меры - во вторую.

Они сделали все своими руками — эти высокотехнологичные некрупные люди. Построили пятиугольный стадион с круглыой ареной: даже проверять не стану, уверен, что такое впервые в истории Олимпиад. (После Игр 35-тысячное сооружение, говорят, не просто снесут, а взорвут, поскольку сделано оно достаточно крепко.) Заэлектронили очень многое в церемонии. Обеспечили зрителей сувенирным комплектом для холодной погоды, а была она как раз противная, холодная и ветреная.

Корейцы не переборщили ни с чем, вот что симпатично. Этим словом, кстати, охарактеризовал бы всю церемонию: симпатичная. Хозяева Игр могли бы удариться в своих драконов с пагодами или в объединительную тематику. Им бы понравилось, остальные позевали бы. Но вышло иначе: немного тигров, детей, хайтека, совсем немного пафоса - все нам подали в правильных пропорциях.

Еще один риф, на который могли нарваться корейцы, - не соблюсти баланс между зрителями на стадионе и телезрителями. Вторых, ясно, в миллионы раз больше, но первые-то тоже люди. А принцип «большое видится на расстоянии» на церемониях обычно не работает: все делается под телекартинку. Чтобы мир рассмотрел детали. Обитатели трибун в этот момент видят лишь мельтешенье, пестрое, но не всегда понятное.

В Пхенчхане продумали и такое. С трибуны ничто не выглядело муравьиным роем. Издалека смотрелось столь же интересно, как и, надеюсь, в приближении объективов.

Занятная идея со светящимися экранчиками, установленными между зрительских кресел и работавшими, по сути, как табло размером со все пять секторов. Ими заменили традиционные фонарики в зрительских руках. Что правильно: экранчики завсегда послушнее и многоцветнее.

Загадочным остался самый первый кадр, когда из центра арены наружу вылез странный пепелац, поторчал немного и опять ушел под землю. Но отыгрались хозяева совсем скоро — на барабанах.

Надо сказать, это здесь отдельная часть жизни. Барабанят корейцы часто и обильно. Вводят в транс других да и сами туда следуют. Их беззаветность в этом деле пробивает. Слаженно, музыкально, синхронно — вот как у них выходит. По ушам не бьет, до сердца доходит.

Мне кажется, что мы вообще оцениваем церемонии открытия Олимпиад не по абсолютной шкале, а по соответствию их амбициям и экономической силе государства. Пекин или Сочи не могли не выдать феерию силой в сто творческих мегатонн. А вот какой-нибудь Анси, скорее всего, выступил бы экономно.

Пхенчхан был ближе к французскому варианту, но при этом корейская церемония в чем-то «торкнула». А что еще надо от таких мероприятий раз в два года? Только это — и чтобы без «лубка».

Отдельный сказ про салют и пиротехническое шоу. Вы все видели, добавлю только, что большая сила таилась не в красоте, а в прирученности огня и дыма внутри арены. Это ж рассчитать надо было, чтобы искра, не дай бог, в чью-нибудь ноздрю не влетела, и чтобы пламя останавливалось, не опаляя первых рядов.

Корейцы все рассчитали. И взрывы вышли шикарными, и жертв, когда дым рассеялся, не обнаружено. У них умелые руки, у этих корейцев. И Игры должны получиться нормальными.

А про наших в сером, голого человека из Тонга и длинную сонную речь Томаса Баха я специально ничего не сказал. Просто с этим все понятно. Более или менее.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, РИА Новости/Алексей Филиппов