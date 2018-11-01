«Если бы не комментаторская работа, был бы конем. Ростовой куклой». Губерниев провел огненный прямой эфир специально для «Матч ТВ»
- 1 ноября 2018 года телеканал «Матч ТВ» отмечает свое трехлетие.
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– Ждете биатлонный сезон?
– Жду очень сильно. 4-й сезон на «Матч ТВ» уже.
– Откуда вы черпаете энергию?
– От общения с вами.
– Если бы выиграли миллиард, куда бы потратили?
– Во-первых, на благотворительность. Я этим тоже занимаюсь. А так, нашел бы, на что потратить.
– Как стать аналитиком?
– Я не знаю, я не аналитик.
– Чью фамилию произнести было сложнее всего?
– Была китайская биатлонистка Су Юнг Хуи. Не каждый раз ты легко можешь произнести эту фамилию.
– Скажите правду о Путине?
– Интересный вопрос. Владимир Путин – президент России. Что тут еще сказать?
– Ваш самый большой ляп?
– Они все прекрасны.
– Вы во время биатлонных трансляций часто срываете голос, что помогает?
– Ментоловое масло. Ингаляции.
– Много вопросов про Кокорина и Мамаева, что скажете?
– А что про них? Наш суд определит дальнейшую меру пресечения. Сейчас все справедливо.
– Как развивать детский спорт в регионах?
– Не мне этот вопрос нужно задавать. Это к управленцам на местах.
– К чему вы стремитесь?
– Хочется догнать по гонорарам Урганта, Малахова, Нагиева. Уже догоняем.
– Вы собачник или кошатник?
– У меня кот есть. Рыжик зовут.
– Крафтовое пиво или шотландский виски?
– По настроению.
– Есть у вас прозвище среди коллег?
– Губер, наверное.
– Сколько раз опаздывали на работу?
– Я не опаздываю на работу.
– Хотели бы стать губернатором?
– Нет.
– Чем бы вы занимались, если бы не были комментатором?
– Знаете, конь вот ходит по арене ЦСКА. Вот я бы им был, конем. Ростовой куклой.
– Кто самый успешный спортсмен 2018-го в России?
– Я думаю, что Хабиб.
– Смотрите ли Ф-1?
– Конечно. Раз в год я формульный обозреватель.
– У вас есть мечта?
– Я хочу, чтобы вы все стали добрыми. Чтобы все желали счастья друг другу.
– Кто лучший футболист мира?
– В этом году Криштиану и Мбаппе опередили Месси, я считаю.
– Сколько вы весите?
– Где-то 112 кг.
– Самая запоминающаяся биатлонная гонка?
– В Канаде, когда были проблемы со связью.
– Когда будет финиш в эстафете с российским флагом?
– Надеюсь, что в предстоящем сезоне.
– Когда российский биатлон возродится?
– Скоро.
– С какого возраста занимаетесь спортом?
– Сколько себя помню.
– Когда ты отдашь трусы Дзюбе?
– У Дзюбы есть свои трусы.
– Кто выиграет ЛЧ и ЛЕ?
– Не знаю.
– Над чем стоит работать?
– Я постоянно в работе, ищу.
– Кто лучше – Роналду или Месси?
– На этот вопрос я скажу просто: Головин.
– Когда уже поумнеете?
– Вы понимаете, что я занимаюсь самообразованием. И вам советую.
– Если спорт мешает учебе, то лучше с ним завязывать?
– Нет, спорт учебе никогда не был помехой.
– Займешь?
– Не займу.
– Любимый футболист из России?
– Глушаков! Видел тут спартаковцев. Саша Самедов тоже хороший.
– Не присмотреться бы к хоккею?
– Давно присматриваюсь, но я хоккейный обозреватель и работаю в студии.
– Карреру стоит увольнять из «Спартака»?
– Его же уволили.
– Когда вы поняли, что комментаторство – это ваше?
– Во втором классе.
– Отстранитесь от футбола, не лезьте туда.
– Огромное спасибо за такие вопросы. Раздражение – хорошая эмоция.
– В чем-нибудь разбираетесь помимо биатлона?
– Во многом.
– Когда покинете «Матч ТВ»?
– Никогда.
19:35 Успейте подключиться к лайву.
– Кто ваш любимый биатлонист?
– Их много.
– Что хотите добавить в биатлон?
– Там все нормально.
– Когда перестанете мешать смотреть биатлон?
– Переключите.
– Каким будет биатлонный сезон?
– Неплохим.
– Когда умрешь?
– Когда люди пишут такое, хочется жить и работать
– Выиграет сборная России Кубок Карьяла?
– Да!
– Как оцениваете обстановку в мадридском «Реале»?
– Напряженная.
– Почему матчи ЛЧ комментируют через экран?
– А как надо?
19:30 К прямому эфиру присоединился Дмитрий Жичкин.
– Когда будете комментировать футбол?
– Я футбольный обозреватель. Я ведущий студии, модератор. Это звучит гордо.
– Как вы относитесь к Малафееву?
– Проблем никаких нет.
– Что думаете об уходе Акинфеева?
– Акинфееву виднее.
19:25 Вот он!
– Что будет с Шипулиным?
– Будет все хорошо.
– Когда вы стали балаболом?
– Я всю жизнь им был.
– Кто ваш любимый голкипер?
– Харольд Шумахер.
– Почему стали комментатором?
– Решил стать комментатором, потому что я ленивый человек. Стал им 21 год назад.
– Кто будет фаворитом в этом сезоне?
– Я думаю, что Мартен Фуркад и младший Бе. У женщин – Кайса и Дальмайер.
– Футбол или биатлон?
– Все виды спорта хороши по своему. Сейчас Кубок России, «Ростов» ведет у «Зенита», так что сейчас футбол.
– Балабол бабский?
– Это ваша фамилия. Я Дима Губерниев.
– Зачем его постоянно ставят в футбольные эфиры?
– Афиша, публика, рейтинг и касса.
– Какая любимая лига?
– Сходненская высшая.
– Когда уйдешь из спорта?
– Никогда!
– Когда на пенсию?
– В 65 лет.
– Когда голос пропадет?
– Никогда
19:15 Мы начинаем! Подключайтесь!
19:05 Трансляция начнется в 19:15 по московскому времени. Не пропустите!
19:00 В прошлый раз live-трансляцию провели сестры Дина и Арина Аверины. Вспомним, как это было
18:55 Известный телекомментатор поздравил родной телеканал с днем рождения.
18:50 Все желающие могут задать вопросы голосу биатлона в комментариях под этим постом. У вас еще есть время!
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