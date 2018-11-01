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«Если бы не комментаторская работа, был бы конем. Ростовой куклой». Губерниев провел огненный прямой эфир специально для «Матч ТВ»

18:52
«Если бы не комментаторская работа, был бы конем. Ростовой куклой». Губерниев провел огненный прямой эфир специально для «Матч ТВ»
Дмитрий Губерниев / Фото: © «Матч ТВ»
В четверг вечером комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев провел прямой эфир в паблике канала во «Вконтакте». 45 минут, которые сделают ваш день.

  • 1 ноября 2018 года телеканал «Матч ТВ» отмечает свое трехлетие. 

***


***

– Ждете биатлонный сезон?

– Жду очень сильно. 4-й сезон на «Матч ТВ» уже.

– Откуда вы черпаете энергию?

– От общения с вами.

– Если бы выиграли миллиард, куда бы потратили?

– Во-первых, на благотворительность. Я этим тоже занимаюсь. А так, нашел бы, на что потратить.

– Как стать аналитиком?

– Я не знаю, я не аналитик.

– Чью фамилию произнести было сложнее всего?

– Была китайская биатлонистка Су Юнг Хуи. Не каждый раз ты легко можешь произнести эту фамилию.

– Скажите правду о Путине?

– Интересный вопрос. Владимир Путин – президент России. Что тут еще сказать?

– Ваш самый большой ляп?

– Они все прекрасны.

– Вы во время биатлонных трансляций часто срываете голос, что помогает?

– Ментоловое масло. Ингаляции.

– Много вопросов про Кокорина и Мамаева, что скажете?

– А что про них? Наш суд определит дальнейшую меру пресечения. Сейчас все справедливо.

– Как развивать детский спорт в регионах?

– Не мне этот вопрос нужно задавать. Это к управленцам на местах. 

– К чему вы стремитесь?

– Хочется догнать по гонорарам Урганта, Малахова, Нагиева. Уже догоняем.

– Вы собачник или кошатник?

– У меня кот есть. Рыжик зовут.

– Крафтовое пиво или шотландский виски?

– По настроению.

– Есть у вас прозвище среди коллег?

– Губер, наверное.

– Сколько раз опаздывали на работу?

– Я не опаздываю на работу.

– Хотели бы стать губернатором?

– Нет.

– Чем бы вы занимались, если бы не были комментатором?

– Знаете, конь вот ходит по арене ЦСКА. Вот я бы им был, конем. Ростовой куклой.

– Кто самый успешный спортсмен 2018-го в России?

– Я думаю, что Хабиб.

– Смотрите ли Ф-1?

– Конечно. Раз в год я формульный обозреватель.

– У вас есть мечта?

– Я хочу, чтобы вы все стали добрыми. Чтобы все желали счастья друг другу.

– Кто лучший футболист мира?

– В этом году Криштиану и Мбаппе опередили Месси, я считаю.

– Сколько вы весите?

– Где-то 112 кг.

– Самая запоминающаяся биатлонная гонка?

– В Канаде, когда были проблемы со связью.

– Когда будет финиш в эстафете с российским флагом?

– Надеюсь, что в предстоящем сезоне.

– Когда российский биатлон возродится?

– Скоро.

– С какого возраста занимаетесь спортом?

– Сколько себя помню.

– Когда ты отдашь трусы Дзюбе?

– У Дзюбы есть свои трусы.

– Кто выиграет ЛЧ и ЛЕ?

– Не знаю.

– Над чем стоит работать?

– Я постоянно в работе, ищу.

– Кто лучше – Роналду или Месси?

– На этот вопрос я скажу просто: Головин.

– Когда уже поумнеете?

– Вы понимаете, что я занимаюсь самообразованием. И вам советую.

– Если спорт мешает учебе, то лучше с ним завязывать?

– Нет, спорт учебе никогда не был помехой.

– Займешь?

– Не займу.

– Любимый футболист из России?

– Глушаков! Видел тут спартаковцев. Саша Самедов тоже хороший.

– Не присмотреться бы к хоккею?

– Давно присматриваюсь, но я хоккейный обозреватель и работаю в студии.

– Карреру стоит увольнять из «Спартака»?

– Его же уволили.

– Когда вы поняли, что комментаторство – это ваше?

– Во втором классе.

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– Отстранитесь от футбола, не лезьте туда.

– Огромное спасибо за такие вопросы. Раздражение – хорошая эмоция.

– В чем-нибудь разбираетесь помимо биатлона?

– Во многом.

– Когда покинете «Матч ТВ»?

– Никогда.

19:35 Успейте подключиться к лайву.

– Кто ваш любимый биатлонист?

– Их много.

– Что хотите добавить в биатлон?

– Там все нормально.

– Когда перестанете мешать смотреть биатлон?

– Переключите.

– Каким будет биатлонный сезон?

– Неплохим.

– Когда умрешь?

– Когда люди пишут такое, хочется жить и работать

– Выиграет сборная России Кубок Карьяла?

– Да!

– Как оцениваете обстановку в мадридском «Реале»?

– Напряженная.

– Почему матчи ЛЧ комментируют через экран?

– А как надо?

19:30 К прямому эфиру присоединился Дмитрий Жичкин.

– Когда будете комментировать футбол?

 Я футбольный обозреватель. Я ведущий студии, модератор. Это звучит гордо.

– Как вы относитесь к Малафееву?

– Проблем никаких нет.

– Что думаете об уходе Акинфеева?

– Акинфееву виднее.

19:25 Вот он!

– Что будет с Шипулиным?

– Будет все хорошо.

– Когда вы стали балаболом?

– Я всю жизнь им был.

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– Кто ваш любимый голкипер?

– Харольд Шумахер.

– Почему стали комментатором?

– Решил стать комментатором, потому что я ленивый человек. Стал им 21 год назад.

– Кто будет фаворитом в этом сезоне?

– Я думаю, что Мартен Фуркад и младший Бе. У женщин – Кайса и Дальмайер.

– Футбол или биатлон?

– Все виды спорта хороши по своему. Сейчас Кубок России, «Ростов» ведет у «Зенита», так что сейчас футбол.

– Балабол бабский?

– Это ваша фамилия. Я Дима Губерниев.

– Зачем его постоянно ставят в футбольные эфиры?

– Афиша, публика, рейтинг и касса.

– Какая любимая лига?

– Сходненская высшая.

– Когда уйдешь из спорта?

– Никогда!

– Когда на пенсию?

– В 65 лет.

– Когда голос пропадет?

– Никогда

19:15 Мы начинаем! Подключайтесь!

19:05 Трансляция начнется в 19:15 по московскому времени. Не пропустите!

19:00 В прошлый раз live-трансляцию провели сестры Дина и Арина Аверины. Вспомним, как это было

18:55 Известный телекомментатор поздравил родной телеканал с днем рождения.

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18:50 Все желающие могут задать вопросы голосу биатлона в комментариях под этим постом. У вас еще есть время!

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