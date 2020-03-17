«Уэмбли» подождет финал Евро до 2021 года и другие последствия коронавируса в спорте. Лучшие тексты 17 марта

Вторник принес много важной информации о влиянии коронавируса на спортивный мира.

Вторник принес много важной информации о влиянии коронавируса на спортивный мира.

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Экспресс-разбор.

Задача перед лигами стоит непростая, учитывая, что за два месяца нужно будет сыграть 12 туров в Италии, 11 в Испании, 10 во Франции, 9 в Англии и Германии + переходные матчи. Кроме того, УЕФА возобновит розыгрыш Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также собирается выделить одно окно для сборных, чтобы провести стыки Евро и, возможно, товарищеские матчи. Чтобы все это уместить в календаре, УЕФА создает специальную рабочую группу вместе с лигами.

Все подробности от Егора Кузнеца

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Пробуем разобраться.

Почти весь европейский футбол с недавних пор сидит на бессрочном карантине. В разных лигах даты возобновления сезона очень приблизительны. В основном это начало или середина апреля, но никто не даст гарантий, что пандемия коронавируса к тому моменту пойдет на спад, а, следовательно, карантин можно будет снимать. В том же Китае чемпионат до сих пор не начался, хотя старт планировался на 22 февраля. Дисциплинированным китайцам удалось остановить распространение COVID-19 — зараженных с каждым днем становится все меньше. Сейчас в качестве даты начала сезона называют 18 апреля — почти на два месяца позже запланированного.

Кто может сыграть в ЛЧ?

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Ответы на главные вопросы по приостановлению российского чемпионата.

10 апреля — не время возобновления турнира в РПЛ, а просто ближайшая граница отсрочки для принятия решения: что делать дальше? Формально это просто дата, до которой в Москве запрещены массовые мероприятия с числом участников более 50. Однако матчи премьер-лиги в этом сезоне проводятся в 12 российских регионах, и только в двух из них — Нижегородской области («Тамбов») и Чеченской Республике («Ахмат») нет и пока не предвидится собственных ограничений.

Колонка Романа Трушечкина

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Корреспондент Matchtv.ru дозвонился до генерального директора «Уфы» Шамиля Газизова, который принимал участие в работе общего собрания клубов Тинькофф РПЛ.

— Меня не оставляет ощущение, что мы учимся сейчас чему-то очень важному — это не только спорта касается, а цивилизации в целом. Человечество в своем развитии, мне кажется, подошло к рубежу, за которым — тупик. Может быть, беда, с которой мы столкнулись, поможет оглянуться на самих себя, задуматься — и наконец понять, что планета у нас одна на всех?..

Мнение гендиректора «Уфы»

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В интервью «Матч ТВ» врач московского «Динамо» Валерий Конов рассказал, какие конкретно меры приняты в его команде в связи с пандемией.

Мы внутри команды даже за руку уже перестали здороваться. У нас теперь хип-хоповские приветствия (игроки легко ударяют друг друга кулаком в кулак. — «Матч ТВ»). То есть контакты сведены к минимуму. С игроками также проведены разъяснительные беседы. Скажем, после победы над «Спартаком» у нашей команды было два выходных. А спортсмены ведь народ смелый. Попросили их не посещать места общественного пользования — театры, рестораны, которые еще открыты.

Новости из медштаба бело-голубых

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Обозреватель «Матч ТВ» размышляет над решением КХЛ — не играть в хоккей до 10 апреля. И находит его очень логичным, предлагая два сценария, что будет дальше с нашим хоккеем.

Мне очевидно, что после 30 апреля никто в КХЛ играть в хоккей тоже не станет. Вы посмотрите на настроение легионеров — того же Линуса Умарка. Лучший бомбардир плей-офф открыто призывает отменить плей-офф. У него уже 1 мая заканчивается контракт, и юридически Умарк имеет полное право не играть. И сколько еще будет таких хоккеистов? Очень много. Поэтому я тут вижу два сценария.

Оба сценария внутри

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Многие европейские чемпионаты завершены досрочно.

Что происходит в других лигах, странах?

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Пока хоккей на недельной паузе, вспоминаем, что было хорошего в первом раунде Кубка Гагарина.

Есть мнение, что спад форварда связан как раз с тем, что Линус уже не беспокоился о будущем, спокойно доигрывая в Уфе заключительный год по контракту. Возможно, временами Умарк действительно не напрягался, но сейчас к нему нет никаких вопросов. 33-летний нападающий играл красиво и эффективно и сформировал отличную серию: в каждой встрече с «Авангардом» он набирал очки. К концу противостояния их накопилось 12. Сейчас Умарк возглавляет список бомбардиров.

Звезды первого раунда плей-офф

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Слушания состоятся, а вот когда и как — большой вопрос.

На фоне шокирующих новостей, которые приходят со всех континентов — закрытия границ, отмены транспортного сообщения и прочие меры борьбы с вирусом, тема предстоящего суда между Россией и ВАДА отошла на второй план, однако это не означает, что этого суда не будет. Вместе с тем коронавирус может оказать на него очень серьезное влияние.

Какое же влияние?

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Их будет не хватать.

Коронавирус внес правки в проведение спортивных мероприятий по всему миру. Например, большинство футбольных лиг находятся на паузе из-за его распространения. Неизвестно, в каком формате, как и когда продолжат футбольные чемпионаты. Есть версия, что текущее положение команд будет зафиксировано как итоговое. У нее хватает последователей и противников. Среди последних — команды, которые математически могут улучшить свое положение в чемпионатах, в основном речь о тех, кто не хочет покидать свой дивизион и спускаться в лигу рангом ниже. Ведь в случае чего у их игроков есть все шансы пропасть с мировых радаров, особенно если они угодят в дивизион, которого нет в симуляторе FIFA.

Предлагаем ознакомиться со списком таких футболистов

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