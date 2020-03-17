«Без футбола жить можно, а без здоровья — никак». Российские клубы готовы к новым реалиям

Корреспондент Matchtv.ru дозвонился до генерального директора «Уфы» Шамиля Газизова, который принимал участие в работе общего собрания клубов Тинькофф РПЛ.

Корреспондент Matchtv.ru дозвонился до генерального директора «Уфы» Шамиля Газизова, который принимал участие в работе общего собрания клубов Тинькофф РПЛ.

— Полностью согласны с решением приостановить чемпионат России до 10 апреля из-за пандемии коронавируса? Оптимальное для нас решение?

— На сегодня — однозначно оптимальное. Я бы сказал, что это довольно мягкий вариант. У нас есть три с половиной недели относительной ясности, а это уже немало. Что будет дальше — посмотрим.

— Понятно, что РФС и лига следовали рекомендациям УЕФА, но все-таки: будь у вас лично возможность решить трудный вопрос, точно так же поступили бы? А то, может, рискнули бы продолжить сезон? Или, наоборот, закончили вообще все?

— Продолжить — точно нет. Закончить вообще — в принципе, возможный вариант, в нем есть здравый смысл, но все-таки вряд ли. Временная приостановка — именно то, чего требует текущая ситуация.

— У «Уфы» есть план жизни в новых условиях?

— Тренерский штаб уже над ним работает. Завтра встречаемся, будем обсуждать варианты и принимать решения. Тут нужно понимать, что 10 апреля — промежуточная отсечка, она достаточно условная. Никто не может знать, как будет развиваться ситуация с пандемией, поэтому, приняв план А, нужно иметь в запасе планы B и C. Графики жизни всех команд на планете Земля нарисованы сейчас вилами на воде. Все мы без исключения находимся в одинаковой ситуации. Все под давлением и стрессом: в Европе, в Азии, в Африке, в Америках, в Австралии — везде! Вот что очень важно понимать, руководствуясь главным посылом: здоровье болельщиков, футболистов, сотрудников клубов — самое главное. Футбол подождет.

— Какие дополнительные меры грозят конкретно ФК «Уфа»? Тесты, карантин, изоляция?

— И эти вопросы будем обязательно обсуждать завтра и все ближайшие дни. Ситуация развивается стремительно, обстановка меняется каждый день, ко многим вопросам мы пока просто не готовы. Может быть, все это надо было раньше делать…

— Останавливать чемпионат?

— Может, и так.

— Чтобы лишиться титула «Гроза авторитетов», добытого в Питере и Москве?

— Ничего страшного. Это можно пережить.

— У вас лично какое сейчас настроение: деловое, печальное, философское? Каково людям футбола жить без футбола?

— Без футбола жить можно, а без здоровья — никак. И, знаете, мне кажется, что мир никогда не будет прежним.

— Мы станем лучше?

— Не знаю. Но в том, что станем другими, не сомневаюсь. Меня не оставляет ощущение, что мы учимся сейчас чему-то очень важному — это не только спорта касается, а цивилизации в целом. Человечество в своем развитии, мне кажется, подошло к рубежу, за которым — тупик. Может быть, беда, с которой мы столкнулись, поможет оглянуться на самих себя, задуматься — и наконец понять, что планета у нас одна на всех?..

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