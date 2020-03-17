Плей-офф КХЛ приостановлен до 10 апреля. Как обстоят дела в других лигах?

Многие европейские чемпионаты завершены досрочно.

Многие европейские чемпионаты завершены досрочно.

События в КХЛ развиваются крайне непредсказуемо. На прошлой неделе из-за пандемии коронавируса с плей-офф снялся «Йокерит». А затем аналогичное решение принял «Барыс».

Стало очевидно, что в привычном формате розыгрыш Кубка Гагарина не состоится. Но в каком формате состоится плей-офф? Либо его вовсе отменят? На эти вопросы ответов не было. Не дала их и лига. Ближе к полуночи КХЛ объявила лишь то, что соревнования приостановлены на неделю. Сегодня же стало известно, что сезон возобновится не раньше 10 апреля. Второй этап проведут в том случае, если после установленной даты ограничения будут уменьшены или сняты.

МХЛ тоже приостановила турнир. Дольше остальных в России бились игроки Высшей хоккейной лиги. Сегодня в Ханты-Мансийске на лед выходили «Югра» и «Рубин», а в Альметьвске — «Нефтяник» и «Динамо» из Санкт-Петербурга. Кроме них, на трофей также претендуют «Звезда», «Хумо», «Барс» и «СКА-Нева». Однако до 24 марта в деле мы их не увидим. Недавно лига приостановила розыгрыш Кубка Петрова.

Не прекратились соревнования в Белоруссии. Там, например, проходят полуфинальные серии Кубка президента. Во время матча «Динамо-Молодечно» — «Юность» даже случился необычный эпизод. Сообщается, что после драки хоккеистов доктор «Юности» показал неприличный жест и получил большой дисциплинарный штраф.

Вместе с тем во многих странах чемпионаты либо приостановлены, либо досрочно завершены. Пять дней назад паузу взяли НХЛ, АХЛ и канадские юниорские лиги. В отличие от НХЛ, где основные события произойдут летом, лига Восточного побережья отменила оставшуюся часть сезона.

Превентивные меры предпринимались еще раньше. 2 марта Международная федерация хоккея отменила шесть турниров. Решение коснулось юниоров и женщин. 10 дней назад вице-президент ИИХФ Калеро Куммола сообщил, что ЖЧМ-2020 из-за угрозы коронавируса не состоится. Некоторое время спустя выяснилось, что по той же причине не будут проводить и юниорское первенство мира.

Отменяются матчи и в европейских чемпионатах. Австрийская хоккейная лига, в феврале запретившая игрокам рукопожатия, не стала определять чемпиона и завершила сезон.

Досрочно закончили сезон и в топовых европейских лигах. Не выявили победителей в Германии, Финляндии и Чехии.

Во второй раз в истории швейцарского хоккея нет чемпиона. Отмечается, что в классе никого не понизили. Все заявки на повышение в классе тоже отклонены.

Тот же итог и в Шведской лиге, которая объявила об окончании сезона одной из последних в Европе.

В Словакии не доиграли чемпионат и вручили золотые медали клубу «Банска-Быстрица», который лидировал на момент остановки. Этим решением, например, был недоволен «Слован», отказавшийся от серебряных наград.

В Польше досрочно завершили сезон после окончания четвертьфиналов. Титул вручили лучшей команде регулярного чемпионата — «Тыхы».

Надеемся, что ситуация вскоре стабилизируется, а команды смогут спокойно готовиться к следующему сезону.

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