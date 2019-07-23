«Меня лучше не трогать. Могу и пяткой в глаз дать!» Как Ефимова выиграла серебро чемпионата мира, и что она думает об опальном китайце

На чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу в третий день плавательной программы порадовала Юлия Ефимова. Хоть дуэль с американкой Лилли Кинг была проиграна, наша спортсменка завоевала серебро.

На чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу в третий день плавательной программы порадовала Юлия Ефимова. Хоть дуэль с американкой Лилли Кинг была проиграна, наша спортсменка завоевала серебро.

Это Шоу с большой буквы

Ну вот мы и дождались! Первая серия грандиозного баттла «Юлия Ефимова против Лилли Кинг». Теперь — финал 100-метровки брассом.

А ведь этот заплыв в самом деле мог бы превратиться в баттл, если бы соперницы перед стартом обменялись колкостями. Мы ведь помним, как три года назад Кинг третировала Ефимову за то, что Юля попала в допинговый скандал. Но слова оказались напрасными: арбитражный суд CAS оправдал нашу спортсменку, признав недоразумением ту историю с мельдонием. Лилли так и не извинилась, однако что нам ее слова? Главное, что Ефимова с той Олимпиады привезла две серебряные медали.

Теперь Юля даже не остановилась в микст-зоне. «Обо всем расскажу после финала», — Ефимова махнула рукой и одарила журналистов очаровательной улыбкой.

Да и Кинг была немногословна. Во-первых, все эмоции она уже выплеснула на китайца Сунь Яна, который теперь оказался в центре допинг-скандала. Во-вторых, полуфинал выиграла как раз Ефимова (1:05.56), которая обогнала Лилли (1:05.66) на 0,1 секунды.

Впрочем, это мало что значит. Потому что мировой рекорд принадлежит Кинг (1:04.13), и это было на чемпионате мира-2017 в Будапеште. Мы знаем, как умеет плавать эта американка. Другой вопрос, в какой форме к этому турниру подошла сама Лилли.

Но мы знаем, как умеет плавать и Юля. Тогда, в Будапеште, она показала 1:04,36, установив рекорд России.

Что интересно, в этом году на данной дистанции никто из 1:05 не выплыл, и лучшее время показала в начале июня как раз Кинг (1:05.13). На том же турнире Ефимова снова была рядом (1:05.51).

Если же смотреть по дистанции даже на этом чемпионате, то расклад получался предельно простым. Ефимова должна была:

не проиграть старт, потому что прыжки с тумбочки — не ее сильная сторона. Тот же полуфинал показал, что время реакции у Юли (0.76) ниже, чем у мускулистой, крепко сбитой и похожей на подростка с брекетами Кинг (0.69);

не провалить первый полтинник. Вот в полуфинале она показала 31.38, когда как Кинг дала 30.67;

дать жару на второй половине, отыгрывая все то, что утрачено за первые 50. И чем меньше Юлия бы растеряла, тем выше были бы ее шансы на золото. Рвать сразу со старта тоже было бы делом неразумным. Мы видели, как это у Ефимовой «получалось» — или фальстарт, или седьмое место, когда сил на финиш просто не хватало.

Да, плавание — это тонкая стратегия. Этот финал многие ждали с нетерпением. И не просто так его поставили гвоздем как последний номер вторничной программы.

Это должно было быть Шоу. Вот так, с большой буквы.

Юлия Ефимова — просто суперзвезда

Расклад в финале получился интересным. Ефимова опять немного отдала старт (0.76 против 0.68 у Кинг), но неплохо прошла первый полтинник, отставая от американки только на 0.41.

Казалось, это очень хороший плацдарм для решающего штурма, и первую половину второго полтинника Ефимова доставала Лилли. Но как только показалось, что Юля уже пойдет на обгон, она несколько затормозила, а Кинг наоборот прибавила.

В общем, получилось 1:05.49, и это время получше, чем в полуфинале. Но американская брассистка сумела пробить 1:05 (1:04.93), и это решило все.

Ефимова давно научилась с достоинством принимать любой результат. А это — медаль чемпионата мира, причем серебро. Награда очень достойная. Кинг после финала поздравила Юлю, а на пьедестале наша спортсменка светилась от счастья. Она заслужила эту медаль.

В микст-зоне вокруг Ефимовой было столпотворение. Специально на нее приехала куча федеральных телекамер из России, иностранцы бросили Кинг и пошли к Юле, стараясь перебить русскоязычную прессу. Но мы отстояли свое право говорить на великом и могучем. Потому что у нас к Ефимовой были вопросы…

«У нас давно нормальные отношения с Кинг»

— Я не меняла тактику, все было примерно так же, как и было до этого, — сказала Ефимова. — Просто я немного не дотянула, последние 15 метров меня подвели. Но все равно неплохо и есть, над чем работать. Еще год до Олимпиады в Токио. Надеюсь, что доживу!

— Евгений Рылов говорил с нами и сказал, что сделал ошибку на старте, отдав верное золото. У вас есть такое же чувство?

— Не знаю… На самом деле, мне неплохо плавалось еще за неделю до чемпионата. Мы пока не думали об этом с моим папой-тренером. Да и зачем, если соревнования еще не закончились?

И неважно, в каком ты состоянии. Когда всё хорошо, то любой сможет проплыть. Когда плохо — попробуй себя преодолеть. Не скажу, что мне плывется плохо. Не скажу, что очень хорошо. Но я настроилась на то, чтобы просто поработать и получить удовольствие.

— Основная цель — 200 м брасс?

— 50 м, 200 м, эстафета — всё вместе.

— Вы коснулись стенки, посмотрели на табло — ваши первые чувства?

— «Опять…» Естественно, никто не любит проигрывать, правильно? Все хотят первое место. Но будем к нему идти.

— Вы понимали, что золото достанется тому, кто пробьет 1:05? Вы ориентировались на эту веху?

— Слушайте, я такую задачу не ставила. Как обычно, я ориентировалась на результат намного выше. Вообще на время не ориентировалась. Просто хотела плыть быстро. И разложиться так, как мне сказал папа.

— Кинг вас поздравила. У вас нормальные отношения?

— Да, уже давно.

— Если вспоминать историю, кто из соперниц был наиболее раздражающей на 100 м? Мы многих ваших конкуренток помним.

— Не знаю, я всегда спокойно к этому относилась. И больше всего сопротивление шло не от людей, а от прессы. Но мне просто надо плыть свое, что я и пытаюсь сделать. В идеале — выступать как Адам Пити, выигрывая у всех две секунды, чтобы ни у кого вопросов не возникало. Я хочу как-нибудь так научиться.

«Сунь Ян однажды подрался с девочкой»

— Как у вас выглядит день финала? Насколько важно отключиться от внешнего мира? Не читать эти назойливые новости…

— Я не знаю! Просто спала, потом встала, приняла душ. Это было где-то в полдень. Часа в два пообедала. Пришла в номер, собрала сумку, поговорила со всеми по скайпу, по телефону. Сделала макияж, накрасив глаза. Решила немного добавить эффекта.

— Любите чувствовать себя суперзвездой?

— Я не очень-то к этому стремлюсь. Лучше бы все спокойнее было. Вообще думала об этом. Я ведь не очень люблю говорить с прессой. Но я прекрасно понимаю, что это входит в обязанности спортсмена. Мои знакомые, родные, да и болельщики смотрят, как я плыву, переживают. Они хотят от меня слышать, как дела и что происходит. Что поделать, это моя работа.

— Как думаете, какой первый вопрос вам зададут американские журналисты?

— Наверное, про китайца.

— И что вы ответите?

— На самом деле, я поначалу даже не знала, что произошло. Но потом мне рассказали…

— Что Сунь Яну устраивают обструкцию даже на подиуме.

— Я просто отключилась от новостей. Но я ссориться с китайцами не буду. Потому что у нас с ними хорошие отношения, я не хочу туда лезть. А к Сунь Яну как к человеку я отношусь не очень… Он ведь в 2015 году подрался с девочкой, и я могла быть на ее месте.

— В смысле — подрался?

— Он неуважительно плавает на разминке. Обычно все обходят друг друга на дорожке. Ну а Сунь Ян плывет просто через всех, ни на кого не глядя. Может ударить со всего размаху. В связи с этим возникали скандалы.

— Но брассистка — она и пяткой может в глаз дать.

— Да, нас лучше не трогать!

Что нас ждет на чемпионате мира. 24 июля (финалы)

Хай-дайвинг, 06.00 мск

Мужчины, 3-4 раунды

Плавание, 14.00 мск

Мужчины

800 м в/с

200 м баттерфляй

50 м брасс

Женщины

200 м в/с

Смешанная эстафета

4×100 м

Общий медальный зачет

1. Китай — 29 (16+10+3)

2. Россия — 19 (9+8+2)

3. Австралия — 10 (4+2+4)

4. США — 14 (3+4+7)

5. Германия — 7 (2+2+3)

5. Канада — 7 (2+2+3)

7. Бразилия — 3 (2+0+1)

8. Венгрия — 2 (2+0+0)

9. Италия — 9 (1+4+4)

10. Франция — 5 (1+3+1)

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