Малютин — бронзовый призер ЧМ, ждем финалов с участием Ефимовой и Рылова. Прямая трансляция из Кванджу

Третий день турнира по плаванию в рамках чемпионата мира по водным видам спорта в Южной Корее.

Третий день турнира по плаванию в рамках чемпионата мира по водным видам спорта в Южной Корее.

В бассейне Кванджу сегодня разыгрывается 5 комплектов наград

На 200-метровке вольным стилем бронзу завоевал 20-летний россиянин Мартин Малютин

В финальном заплыве на 100 метров на спине примет участие бронзовый призер ОИ-2016 и чемпион мира на дистанции вдвое длиннее Евгений Рылов

Аналогичная дисциплина у представительниц прекрасного пола также не пройдет без российского присутствия — болеем за 16-летнюю Дарью Васькину

Вишенка на торте сегодняшнего соревновательного дня — финал 100-метровки брассом у женщин. 5-кратная чемпионка мира из России Юлия Ефимова — одна из главных фавориток старта, в финал она отобралась с лучшим временем

— одна из главных фавориток старта, в финал она отобралась с лучшим временем Кроме того, во вторник определится новая чемпионка мира на дистанции 1500 метров

В вечерние полуфиналы прошли Кирилл Пригода и Андрей Николаев (50 метров, брасс), Вероника Андрусенко и Валерия Саламатина (200 метров, вольный стиль)

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Финальный заплыв на 200 метров вольным стилем выиграл представитель Литвы Данас Рапшис, сумевший опередить на дистанции трехкратного олимпийского чемпиона китайца Сунь Яна. Но после финиша литовец был дисквалифицирован за фальстарт судьями, что сделало Сунь Яна 11-кратным чемпионом мира, а нашего соотечественника Мартина Малютина — обладателем бронзовой медали турнира.

Чемпионат мира по водным видам спорта. Кванджу (Корея)

Плавание. Мужчины. Вольный стиль. 200 м

1. Сунь Ян (Китай) — 1.44,93

2. Кацухиро Мацумото (Япония) — 1.45,22

3. Мартин Малютин (Россия) — 1.45,63

3. Дункан Скотт (Великобритания) — 1.45,63.

Материалы «Матч ТВ» из Кванджу: