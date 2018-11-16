Кучеров помог Пойнту с супербыстрым хет-триком, вратарь Георгиев отдал передачу
Из девяти матчей, сыгранных минувшей ночью в НХЛ, отмечаем самые интересные.
«Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (Тампа) — 3:4 (2:1, 1:3, 0:0)
«Тампа» сумела победить «Питтсбург» даже без своего основного вратаря Андрея Василевского, который сломал ногу на тренировке. Правда, и у «Пингвинз» есть потери – из-за повреждения матч пропускал Сидни Кросби.
Наши в этой игре поработали ассистентами. У Никиты Кучерова три голевых паса, у Евгения Малкина – два, у Михаила Сергачева – один. Главным героем матча стал форвард «Тампы» Брэйден Пойнт, забросивший три шайбы за 91 секунду на стыке первого и второго периодов.https://twitter.com/Sportsnet/status/1063232848331718656
«Питтсбург» получил три удаления подряд и все три «Тампа» реализовала (дважды при игре 5 на 3).https://twitter.com/NHL/status/1063267015035707392
Это второй по скорострельности хет-трик в НХЛ за последние 50 лет. Быстрее забрасывал три шайбы подряд Дерек Кинг из «Айлендерс» в 1991 году. Тогда ему потребовалось 78 секунд.
«Коламбус Блю Джэкетс» (Коламбус) — «Флорида Пантерз» (Санрайз) — 7:3 (0:2, 3:1, 4:0)
«Коламбус» добился уверенной победы даже без своих лидеров. Сергей Бобровский отдыхал, а Артемий Панарин пропускал матч из-за болезни. Прервалась результативная серия Евгения Дадонова, который набирал очки в 12 матчах подряд. А вот его партнер по «Флориде» Майк Хоффман сумел отдать результативную передачу. Он побил рекорд клуба, принадлежащий Павлу Буре. Хоффман набрал хотя бы очко уже в 14-м матче подряд.https://twitter.com/NHL/status/1063233966948405249
«Нью-Йорк Айлендерс» (Нью-Йорк) — «Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк) — 7:5 (2:2, 3:1, 2:2)
Голкипер Александр Георгиев вышел на замену в третьем периоде нью-йоркского дерби, после того как Хенрик Лундквист запустил пять шайб после 17 бросков. Георгиев почти сразу пропустил шестую, но затем «Рейнджерс» пустились в погоню и проиграли лишь в концовке. Российский голкипер умудрился сделать голевую передачу. Это его первое очко за результативность в НХЛ. Голевой пас также и у Владислава Наместникова.https://twitter.com/HockeyDaily365/status/1063264068063150080
«Аризона Койотис» (Глендейл) — «Нэшвилл Предэйторз» (Нэшвилл) — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
«Нэшвилл» проиграл уже третий матч подряд и уже не является единоличным лидером НХЛ. «Хищников» догнала «Тампа», на очко отстают «Торонто» и «Миннесота». Голкипер «Аризоны» Дарси Кемпер отразил 44 броска из 45.https://twitter.com/FOXSPORTSAZ/status/1063285429368107009
«Оттава Сенаторз» (Оттава) — «Детройт Ред Уингз» (Детройт) — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
Из матча двух аутсайдеров отмечаем драку дебютанта «Оттавы» Брэйди Ткачака с нападающим «Детройта» Джастином Абделкейдером.https://twitter.com/SensProspects/status/1063233458519052292
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