Сергачев и Василевский затащили в ключевой игре серии с «Рейнджерс». «Тампа» – в шаге от третьего подряд финала

Кучеров – уже в топ-5 лучших бомбардиров плей-офф.

Кучеров – уже в топ-5 лучших бомбардиров плей-офф.

На протяжении всего финала Восточной конференции НХЛ «Рейнджерс» — «Тампа-Бэй» мы много говорили о российских игроках. Никита Кучеров за первые четыре игры серии забросил три шайбы (в предыдущих 11 матчах у него было четыре гола), Артемий Панарин (2+3) обрел лучшую форму по ходу плей-офф, Игорь Шестеркин установил рекорд Кубка Стэнли по скорости набора 600 сейвов (18 матчей), а Андрей Василевский хладнокровно начал тащить почти все в воротах «Лайтнинг», начиная с третьей игры.

На этом фоне совершенно был не заметен еще один российский легионер, защитник «молний» Михаил Сергачев. За первые 15 игр он набрал всего 4 (0+4) очка, чаще других игроков «Тампы» допускал потери в зоне обороны (7 раз), и мог похвастаться только лучшим показателем полезности среди всех коллег по амплуа в «Лайтнинг» («+4»). Более того, Сергачев, являющийся прежде всего атакующим защитником, за последние 22 игры не забросил ни одной шайбы.

И сегодня в пятой игре финала Востока при счете в серии 2-2, когда победа для любой команды стала бы огромным подспорьем для попадания в финал Кубка Стэнли, Сергачев выдал лучший матч в своей карьере в плей-офф. Причем включился в матч россиянин в самый нужный момент — когда «Тампа», игравшая на равных в вязкий и тягучий хоккей с «Рейнджерс», уступала 0:1 к концу второго периода.

За две с половиной минуты до второго перерыва Ник Пол вбросил шайбу в зону «Нью-Йорка», встретив по пути несколько единоборств, она прокатилась по периметру до синей линии, где ее подобрал Сергачев. К моменту, как россиянин выкатил на бросковую позицию, Кори Перри полностью закрыл видимость Шестеркину, а пара защитников Брон — Шнайдер никак не помогла своему вратарю. Прямым броском-набросом Сергачева шайба влетела в ближний угол.

Третий период разделился примерно поровну: на старте серьезным преимуществом владела «Тампа», но дальше шайбу забрали «Рейнджерс», создавшие два замечательных момента. В первом случае «молний» выручил Василевский, успевший отразить бросок в упор от Райана Линдгрена, а за пять минут до конца Райан Строум после классной комбинации от связки Панарин — Копп совершил эпичный промах, не попав с ближней дистанции в пустой угол ворот.

«Лайтнинг» уже ни раз по ходу плей-офф (в том числе, в серии с «Рейнджерс») решали исходы матчей в свою пользу в заключительные минуты основного времени. И после промаха Строума они не упустили свой шанс: за две минуты до конца третьего периода «Тампа» повторила розыгрыш с выводом на бросок от синей линии Сергачева, и тот не промахнулся. Как потом стало ясно, шайба влетела в ворота от колена Ондржея Палата, вместе со Стивеном Стэмкосом организовавшего мощный трафик перед Шестеркиным.

Еще через минуту Брэндон Хэйгл поразил пустые ворота, что помогло Кучерову набрать 22-е очко в этом плей-офф и оказаться вместе с Кэйлом Макаром на пятом месте списка лучших бомбардиров. Всего за карьеру в Кубке Стэнли россиянин набрал уже 149 (51+98) очков, благодаря чему он вошел в топ-30 самых результативных игроков в истории плей-офф НХЛ.

Василевский отразил 24 броска и был признан второй звездой матча — на первом месте оказался Сергачев. Андрей стал 16-м вратарем в истории плей-офф Кубка Стэнли, одержавшем 60 побед за карьеру. Уже послезавтра у Василевского будет шанс оказаться в топ-15, а у «Тампы» — прекрасная возможность оформить третий подряд выход в финал сезона.

НХЛ. Плей-офф

«Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк) — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (Тампа) — 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Голы: Линдгрен, 30:29. — Сергачев, 37:34. Палат, 58:10. Хейгел, 59:01

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