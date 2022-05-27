Свечников забросил между щитков Шестеркину. Драйзайтль побил рекорд Гретцки

«Рейнджерс» вновь стоят в шаге от вылета.

«Рейнджерс» вновь стоят в шаге от вылета.

«Каролина» подтвердила статус самой домашней команды нынешнего плей-офф. «Ураганы» выиграли все семь матчей на своей площадке, правда, пока проиграли все в гостях.

Минувшей ночью они достаточно уверенно справились с «Рейнджерс», имея преимущество по ходу всего матча, перебросав соперников ровно в два раза (34:17). Хотя счет был скользким практически до самой концовки: еще за шесть минут до финальной сирены на табло было 2:1.

Успокоил нью-йоркцев Андрей Свечников, вышедший один на один с Шестеркиным и бросивший ему между щитков.

«Рейнджерс», чтобы выйти в финал конференции, нужно совершить подвиг — выиграть сначала дома, а затем еще и в Каролине.

Впрочем, в первом раунде нью-йоркцы уже сделали подобное, отыгравшись со счета 1:3 в серии с «Питтсбургом».

Артемий Панарин по-прежнему без заброшенных шайб в серии против «Каролины», но сегодня он сделал передачу Мике Зибанежаду, который забивает уже в третьем матче подряд.

НХЛ. Плей-офф

«Каролина Харрикейнз» (Роли) — «Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк) — 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Голы: Трочек, 12:57 (мен.). Терявяйнен, 29:47 (бол.). Свечников, 53:01. — Зибанежад, 17:06 (бол.).

Счет в серии — 3:2

А вот в канадском противостоянии все решено. «Эдмонтон» и «Калгари» вновь выдали голевую перестрелку, квинтэссенцией которой стал отрезок в середине второго периода. За 70 секунд чистого времени счет 2:2 превратился в 4:4. Правда, на этом соперники остановились, и дальше судьба серии решалась в овертайме. На 6-й минуте четвертого периода Коннор Макдэвид принес «Эдмонтону» победу и выход в финал конференции.

Впервые за восемь матчей Макдэвид набрал менее двух очков и не смог повторить рекорд Гретцки по продолжительности серии с 2+ результативными баллами. Впрочем, победный гол в овертайме — это не менее круто.

А вот Леон Драйзайтль уже в пятом матче подряд набирает три и более очка. Подобного в Кубке Стэнли не делал никто. В серии против «Калгари» на счету немецкого форварда два гола и 15 передач. Кстати, это еще и рекорд по количеству результативных пасов за серию, даже у Гретцки было всего лишь 14. Трудно представить, до какой цифры добрался бы Драйзайтль, если бы серия с «Калгари» затянулась.

Пара супернападающих «Ойлерз» делит лидерство в списке бомбардиров турнира с идентичными показателями 26 (7+19) очков.

«Эдмонтон» вышел в финал конференции впервые с 2006 года и теперь ждет соперника из пары «Колорадо» — «Сент-Луис». Там счет 3:2 в пользу «Колорадо», но предстоящей ночью игра будет на площадке «Блюз».

НХЛ. Плей-офф

«Калгари Флэймз» (Калгари) — «Эдмонтон Ойлерз» (Эдмонтон) — 4:5 ОТ (1:0, 3:4, 0:0, 0:1)

Голы: Манджипане, 10:13. Баклунд, 25:31. Годро, 35:12. Ярнкрюк, 35:28. — Нёрс, 27:40. Пульюярви, 29:56. Хаймен, 34:57 (бол.). Бушар, 36:08. Макдэвид, 65:03.

Счет в серии — 1:4

Читайте также: