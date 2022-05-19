«Калгари» и «Эдмонтон» выдали самый результативный матч за 30 лет. Так и должно выглядеть настоящее дерби!

Самая скучная серия пока получается самой веселой.

Самая скучная серия пока получается самой веселой.

Из четырех серий второго раунда Кубка Стэнли противостояние «Калгари» и «Эдмонтона» в России единогласно было признано самым неинтересным. Понятно почему. У нас привыкли болеть за наших. А из наших в двух командах лишь защитник «Флеймз» Никита Задоров.

Вот Канада, напротив, в первую очередь следит за своей парой, которая сошлась в плей-офф впервые за 31 год.

И первый матч словно вернул нас на 30-40 лет назад, когда никто на льду еще не строил капканов, голы забивались с легкостью, а если ты уступаешь 0:3 к 6-й минуте, еще не значит, что ты проиграл матч.

«Калгари» — «Эдмонтон» — одно из самых непримиримых дерби в НХЛ. Оба города находятся в одной провинции Альберта с достаточно суровым климатом. Значительную часть фанатов обеих команд составляют нефтяники с местных скважин, которые до недавнего времени переживали не слишком хорошие времена.

Да и у хоккейных Калгари и Эдмонтона лучшие времена остались далеко позади. «Эдмонтон» в 80-е годы выиграл четыре Кубка Стэнли с Гретцки и еще один без него. «Калгари» вытащил свой трофей лишь однажды, в 1989 году, как раз между двумя эдмонтонскими.

С тех пор отношения между болельщиками лучше всего характеризует мем фанатов «Ойлерз»:

«Чем «Калгари» отличается от бюстгальтера? — У «Калгари» только одна чашка».

Но в нынешней серии «Калгари» фаворит. Команда выиграла дивизион и начала серию на своей площадке.

И уже на первой минуте, а точнее за 51 секунду после стартового вбрасывания, хозяева забросили две шайбы — рекорд плей-офф НХЛ.

После шести минут счет был уже 3:0, и голкипер «Эдмонтона» Майк Смит поехал на скамейку. Ему на смену вышел хорошо нам знакомый Микко Коскинен.

«Калгари» контролировал ход игры, голы сыпались в обе стороны. Когда в середине матча счет стал 6:2, уже никто не верил в камбэк гостей.

Кроме самих игроков «Эдмонтона». Еще до второго перерыва они сократили отставание до минимума, а в самом начале третьего периода сравняли счет — 6:6. Пришлось хозяевам начинать все сначала.

И они начали. Сперва забросил Расмус Андерссон, а затем один из самых непримиримых игроков нынешней НХЛ Мэтью Ткачук включил режим своего папы Кита, который звездил все девяностые и нулевые, и стал героем концовки.

Ткачук получал две минуты штрафа, настраивался на в штрафном боксе, выходил и забивал. Затем снова: две минуты — гол.

«Калгари» выиграл 9:6. Этот матч стал самым результативным в Кубке Стэнли с 1993 года, когда «Лос-Анджелес» с таким счетом победил… «Калгари».

Ткачук с хет-триком был признан первой звездой матча, но нельзя не сказать и о лидере «Эдмонтона» Конноре Макдэвиде, который набрал 4(1+3) очка и показывает феноменальную результативность: в 8 матчах нынешнего розыгрыша на его счету 18 (5+13) очков.

Второй матч серии состоится также в Калгари. Посмотрим, продолжится ли голевое безумие.

«Калгари Флэймз» (Калгари) — «Эдмонтон Ойлерз» (Эдмонтон) — 9:6 (3:1, 3:4, 3:1)

Голы: Линдхольм, 0:26. Манджипане, 0:51. Ричи, 6:05. Коулмэн, 20:45, 26:10. Ткачук, 28:24 (бол.), 48:55, 57:49. Андерссон, 42:57. — Макдэвид, 7:41. Бушар, 27:10. Хаймен, 29:38, 34:06. Драйзайтль, 39:21. Ямамото, 41:28.

Счет в серии — 1-0

***

А вот в другой сегодняшней встрече с голами было туго. Там за 60 минут команды забросили столько же, сколько «Калгари» за 51 секунду.

Игорь Шестеркин шел к своему первому сухому матча в плей-офф. «Рейнджерс» забросили в первом периоде усилиями Хытила, а дальше было много катания и бросков, но не было заброшенных шайб.

Лишил нашего вратаря «сухаря» Себастьян Ахо, забросивший за 2:23 до сирены. А через три минуты после начала овертайма защитник Коул принес победу «Каролине», попав Шестеркину над плечом.

«Каролина Харрикейнз» (Роли) — «Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк) — 2:1 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 1:0)

Голы: Ахо, 57:37. Коул, 63:12. — Хытил, 7:07.

Счет в серии — 1-0

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