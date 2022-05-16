Этот Кубок Стэнли будет русским! Во втором раунде НХЛ играет сразу 16 наших игроков. Кто они?

В трех парах второго раунда Кубка Стэнли могут сыграть сразу по пять россиян. Такого в истории лиги не было никогда!

В трех парах второго раунда Кубка Стэнли могут сыграть сразу по пять россиян. Такого в истории лиги не было никогда!

второй раунд Кубка Стэнли стартует уже завтра

только «Эдмонтон Ойлерз» не имеет в составе россиянина

последний раз клуб НХЛ без российского игрока становился чемпионом только в 2015 году

Кубок Стэнли в этом году в Россию не привезут

2021 — Кубок Стэнли брали Андрей Василевский, Никита Кучеров, Михаил Сергачев.

2020 — те же трое плюс Александр Волков.

2019 — Владимир Тарасенко, Иван Барбашев.

2018 — Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов.

2017 — Евгений Малкин, Сергей Гончар как тренер.

2016 — Евгений Малкин.

Вот в 2015 году «Чикаго Блэкхокс» взял серебряную чашу и обошелся без россиян. Хотя уже в следующем году в клубе появился Артемий Панарин, который составил блистательную связку с Патриком Кейном. Вообще последние шесть лет Кубок Стэнли приезжал в Россию. Правда, в прошлом году в лиге крепко думали, совершать ли визит в условиях пандемии.

Но теперь, как стало известно корреспонденту «Матч ТВ» из источника, НХЛ не разрешит в этом году Кубку Стэнли приехать в нашу страну: «Шансов — ноль. НХЛ разорвала официальные отношения с Россией, отказалась от трансляций, закрыла русскоязычную версию. Поэтому и Кубок Стэнли привезти в Россию не позволят. Это дело не только одного игрока, а официальное мероприятие лиги. НХЛ не будет этим летом наносить визит в Россию в нынешней политической обстановке».

Тем не менее, болеть за наших ребят в плей-офф НХЛ мы продолжим. И давайте вспомним, кто против кого будет играть.

«ФЛОРИДА» — «ТАМПА-БЭЙ»

в Сергей Бобровский, «Флорида» (четыре победы в шести матчах, 90,6%)

В последние годы не слишком стабилен, но в целом хорошо провел серию с «Вашингтоном» и является первым номером самой результативной команды НХЛ, взявшей «Президент Трофи» за первое место в регулярном чемпионате. Боб может отжечь, но защитники должны ему помогать.

ф Максим Мамин, «Флорида» (ноль очков в двух матчах)

Силовой форвард, нужен скорее для глубины состава. Проводит на льду меньше девяти минут за игру (8:41). Брал Кубок Гагарина с ЦСКА, причем выступал даже в первом звене и был лидером команды. Теперь может стать чемпионом в НХЛ.

в Андрей Василевский, «Тампа» (четыре победы в семи матчах, 89,7%)

Да, нас ждет дуэль русских вратарей. Непривычно видеть, что Василевский в плей-офф не показывает процент отраженных бросков выше 90. Но в седьмом матче с «Торонто» он был как стена. Любопытно посмотреть, кто кого переиграет: Боб — Васю или наоборот.

з Михаил Сергачев, «Тампа» (0+2 в семи матчах)

Универсальный и габаритный защитник, обладающий кубковым опытом. Очень важный игрок для «Тампы», умеющий и гол забить, и даже подраться.

ф Никита Кучеров, «Тампа» (2+6 в семи матчах)

Лучший бомбардир плей-офф последних двух лет, звезда НХЛ громадного калибра. Правда, в первом раунде Куч схватил «-5» за полезность. Но очки выдавал продуктивно и во втором раунде должен прибавить.

«КАРОЛИНА» — «РЕЙНДЖЕРС»

в Петр Кочетков, «Каролина» (одна победа в двух матчах, 90,0%)

Вышел по ходу серии с «Бостоном», когда травму получил первый вратарь Антти Раанта. Показал себя молодцом, но потом финн вернулся в обойму. Все-таки Петя слишком мало пока выступал в Северной Америке, чтобы быть героем в плей-офф НХЛ. Хотя в жизни всегда есть место подвигу.

ф Андрей Свечников, «Каролина» (3+1 в семи матчах)

Очень одаренный и яркий форвард из ведущих звеньев «Харрикейнз». Способен даже стать лучшим бомбардиром плей-офф, но важно не хватать удаления на ровном месте и не драться, а заниматься своим прямым делом — забивать голы.

в Игорь Шестеркин, «Рейнджерс» (четыре победы в семи матчах, 91,1%)

Номинирован на «Харт Трофи» и «Везина Трофи» как самый ценный игрок регулярного чемпионата и лучший вратарь НХЛ. Все ждут, что Игорь может стать джокером «Рейнджерс». Да, атака «Питтсбурга» в первом раунде его терзала. Но Шестеркин может и должен прибавить.

в Александр Георгиев, «Рейнджерс» (без побед в двух матчах, 93,5%)

Выходил дважды, когда «Питтсбург» забрасывал Шестеркину по семь шайб, и его меняли. Идеален в роли второго голкипера.

ф Артемий Панарин, «Рейнджерс» (3+4 в семи матчах)

Может, и не был слишком заметен по ходу серии с «Пенс». Хотя исправно набирал по очку за матч, показывая классический уровень. Но именно Хлебушек забил золотой гол серии, отличившись в овертайме седьмого матча.

«КОЛОРАДО» — «СЕНТ-ЛУИС»

ф Валерий Ничушкин, «Колорадо» (2+1 в четырех матчах)

Силовой и универсальный нападающий, который способен умело дополнять ведущие звенья «Эвеланш» и идти тараном на ворота. Не просто так Ничушкин набирает очки чуть ли не в каждой игре.

ф Владимир Тарасенко, «Сент-Луис» (5+1 в шести матчах)

Один из лидеров «Блюз», сделал важнейший хет-трик в пятой игре серии против «Миннесоты». Должен и дальше тащить «Сент-Луис».

ф Павел Бучневич, «Сент-Луис» (0+4 в шести матчах)

После перехода из «Рейнджерс» проводит сильный сезон за «Блюз», много играет в тройке с российскими партнерами.

ф Иван Барбашев, «Сент-Луис» (0+1 в шести матчах)

Может и в четвёртом звене отработать, выполняя нагрузку чернорабочего. А может и в ведущих звеньях выполнять роль солиста, набирая много очков. Идеальный универсал.

ф Алексей Торопченко, «Сент-Луис» (0+1 в шести матчах)

Выиграл борьбу за место в составе и теперь вносит ценный вклад в командный успех. Большой и силовой нападающий — главное, чтобы он удаления не хватал.

«КАЛГАРИ» — «ЭДМОНТОН»

В этом чемпионате за «Ойлерз» провел один матч защитник Дмитрий Саморуков. А вообще в составе «Эдмонтона» в плей-офф нет россиян.

з Никита Задоров, «Калгари» (0+2 в семи матчах)

Габаритный защитник набирает очки, но его главная работа в том, чтобы обеспечивать силовое воздействие и закрывать соперника.

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