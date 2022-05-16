Этот Кубок Стэнли будет русским! Во втором раунде НХЛ играет сразу 16 наших игроков. Кто они?

- второй раунд Кубка Стэнли стартует уже завтра
- только «Эдмонтон Ойлерз» не имеет в составе россиянина
- последний раз клуб НХЛ без российского игрока становился чемпионом только в 2015 году
Кубок Стэнли в этом году в Россию не привезут
2021 — Кубок Стэнли брали Андрей Василевский, Никита Кучеров, Михаил Сергачев.
2020 — те же трое плюс Александр Волков.
2019 — Владимир Тарасенко, Иван Барбашев.
2018 — Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов.
2017 — Евгений Малкин, Сергей Гончар как тренер.
2016 — Евгений Малкин.
Вот в 2015 году «Чикаго Блэкхокс» взял серебряную чашу и обошелся без россиян. Хотя уже в следующем году в клубе появился Артемий Панарин, который составил блистательную связку с Патриком Кейном. Вообще последние шесть лет Кубок Стэнли приезжал в Россию. Правда, в прошлом году в лиге крепко думали, совершать ли визит в условиях пандемии.
Но теперь, как стало известно корреспонденту «Матч ТВ» из источника, НХЛ не разрешит в этом году Кубку Стэнли приехать в нашу страну: «Шансов — ноль. НХЛ разорвала официальные отношения с Россией, отказалась от трансляций, закрыла русскоязычную версию. Поэтому и Кубок Стэнли привезти в Россию не позволят. Это дело не только одного игрока, а официальное мероприятие лиги. НХЛ не будет этим летом наносить визит в Россию в нынешней политической обстановке».
Тем не менее, болеть за наших ребят в плей-офф НХЛ мы продолжим. И давайте вспомним, кто против кого будет играть.
«ФЛОРИДА» — «ТАМПА-БЭЙ»
в Сергей Бобровский, «Флорида» (четыре победы в шести матчах, 90,6%)
В последние годы не слишком стабилен, но в целом хорошо провел серию с «Вашингтоном» и является первым номером самой результативной команды НХЛ, взявшей «Президент Трофи» за первое место в регулярном чемпионате. Боб может отжечь, но защитники должны ему помогать.
ф Максим Мамин, «Флорида» (ноль очков в двух матчах)
Силовой форвард, нужен скорее для глубины состава. Проводит на льду меньше девяти минут за игру (8:41). Брал Кубок Гагарина с ЦСКА, причем выступал даже в первом звене и был лидером команды. Теперь может стать чемпионом в НХЛ.
в Андрей Василевский, «Тампа» (четыре победы в семи матчах, 89,7%)
Да, нас ждет дуэль русских вратарей. Непривычно видеть, что Василевский в плей-офф не показывает процент отраженных бросков выше 90. Но в седьмом матче с «Торонто» он был как стена. Любопытно посмотреть, кто кого переиграет: Боб — Васю или наоборот.
з Михаил Сергачев, «Тампа» (0+2 в семи матчах)
Универсальный и габаритный защитник, обладающий кубковым опытом. Очень важный игрок для «Тампы», умеющий и гол забить, и даже подраться.
ф Никита Кучеров, «Тампа» (2+6 в семи матчах)
Лучший бомбардир плей-офф последних двух лет, звезда НХЛ громадного калибра. Правда, в первом раунде Куч схватил «-5» за полезность. Но очки выдавал продуктивно и во втором раунде должен прибавить.
«КАРОЛИНА» — «РЕЙНДЖЕРС»
в Петр Кочетков, «Каролина» (одна победа в двух матчах, 90,0%)
Вышел по ходу серии с «Бостоном», когда травму получил первый вратарь Антти Раанта. Показал себя молодцом, но потом финн вернулся в обойму. Все-таки Петя слишком мало пока выступал в Северной Америке, чтобы быть героем в плей-офф НХЛ. Хотя в жизни всегда есть место подвигу.
ф Андрей Свечников, «Каролина» (3+1 в семи матчах)
Очень одаренный и яркий форвард из ведущих звеньев «Харрикейнз». Способен даже стать лучшим бомбардиром плей-офф, но важно не хватать удаления на ровном месте и не драться, а заниматься своим прямым делом — забивать голы.
в Игорь Шестеркин, «Рейнджерс» (четыре победы в семи матчах, 91,1%)
Номинирован на «Харт Трофи» и «Везина Трофи» как самый ценный игрок регулярного чемпионата и лучший вратарь НХЛ. Все ждут, что Игорь может стать джокером «Рейнджерс». Да, атака «Питтсбурга» в первом раунде его терзала. Но Шестеркин может и должен прибавить.
в Александр Георгиев, «Рейнджерс» (без побед в двух матчах, 93,5%)
Выходил дважды, когда «Питтсбург» забрасывал Шестеркину по семь шайб, и его меняли. Идеален в роли второго голкипера.
ф Артемий Панарин, «Рейнджерс» (3+4 в семи матчах)
Может, и не был слишком заметен по ходу серии с «Пенс». Хотя исправно набирал по очку за матч, показывая классический уровень. Но именно Хлебушек забил золотой гол серии, отличившись в овертайме седьмого матча.
«КОЛОРАДО» — «СЕНТ-ЛУИС»
ф Валерий Ничушкин, «Колорадо» (2+1 в четырех матчах)
Силовой и универсальный нападающий, который способен умело дополнять ведущие звенья «Эвеланш» и идти тараном на ворота. Не просто так Ничушкин набирает очки чуть ли не в каждой игре.
ф Владимир Тарасенко, «Сент-Луис» (5+1 в шести матчах)
Один из лидеров «Блюз», сделал важнейший хет-трик в пятой игре серии против «Миннесоты». Должен и дальше тащить «Сент-Луис».
ф Павел Бучневич, «Сент-Луис» (0+4 в шести матчах)
После перехода из «Рейнджерс» проводит сильный сезон за «Блюз», много играет в тройке с российскими партнерами.
ф Иван Барбашев, «Сент-Луис» (0+1 в шести матчах)
Может и в четвёртом звене отработать, выполняя нагрузку чернорабочего. А может и в ведущих звеньях выполнять роль солиста, набирая много очков. Идеальный универсал.
ф Алексей Торопченко, «Сент-Луис» (0+1 в шести матчах)
Выиграл борьбу за место в составе и теперь вносит ценный вклад в командный успех. Большой и силовой нападающий — главное, чтобы он удаления не хватал.
«КАЛГАРИ» — «ЭДМОНТОН»
В этом чемпионате за «Ойлерз» провел один матч защитник Дмитрий Саморуков. А вообще в составе «Эдмонтона» в плей-офф нет россиян.
з Никита Задоров, «Калгари» (0+2 в семи матчах)
Габаритный защитник набирает очки, но его главная работа в том, чтобы обеспечивать силовое воздействие и закрывать соперника.