Кучеров поверг в шок домашнюю арену «Флориды». Россиянин оставил в дураках одного из лучших защитников мира

Позже он забил гол, лишивший «Пантерз» шансов на победу.

Позже он забил гол, лишивший «Пантерз» шансов на победу.

Старт самой жаркой в прямом смысле этого слова серии второго раунда плей-офф Кубка Стэнли «Флорида» — «Тампа-Бэй» получился не столь ярким, как ожидалось. Команды присматривались друг к другу, постепенно набирая по ходу встречи, но так и не добравшись до проектной мощности.

До 17-й минуты второго периода «Флорида» вела с минимальным счетом 1:0, после чего за дело взялся лучший бомбардир «Лайтнинг» по ходу первого раунда Никита Кучеров (8 очков). Сперва он попытался убежать в контратаку, но его проход был остановлен с нарушением правил защитником Маккензи Уигаром.

В последовавшем за этим большинстве Кучеров сотворил настоящее чудо. Прорвавшись на скорости из своей зоны по левому флангу, россиянин за синей линией не глядя объехал звездного Аарона Экблада и отдал пас на пустой угол Кори Перри. Болельщики «Флориды» оказались в шоке от такого финта Кучерова, сопроводив его синхронным оханьем.

В шоке оказался и сам Перри, у которого не нашлось слов на послематчевой пресс-конференции:

«Я могу только покачать головой. Он (Кучеров) — член Зала хоккейной славы».

Главный тренер «Тампы» Джон Купер также не прошел мимо этого эпизода, отметив легкость, с которой Кучеров исполнил главный хайлайт встречи:

«Да, это было просто. Я всегда говорил, Куч знает, что сделают его соперники раньше них самих, и он исполнил все достаточно легко».

На фоне такой передачи гол Кучерова, забитый им при счете 2:1 за четыре минуты до конца основного времени и лишивший «Флориду» шансов на активацию режима «Камбэк-Кэтс», получился более скромным.

Россиянин получил шайбу на правом борту в большинстве, нанес прицельный кистевой бросок из круга вбрасывания — Сергей Бобровский был закрыт форвардом «Тампы» Энтони Сирелли, без помех расположившемся на пятаке, и не сумел среагировать на действие соотечественника.

По итогам матча Кучеров был признан второй звездой. Звание главного игрока же досталось Андрею Василевскому, отразившему 33 броска из 34 по своим воротам и совершившему несколько важнейших спасений при минимальном отставании «Лайтнинг» в счете.

НХЛ. Плей-офф

«Флорида Пантерз» (Санрайз) — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (Тампа) — 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)

Голы: Дюклер, 14:01. — Перри, 36:22 (бол.). Белльмар, 43:35. Кучеров, 55:54 (бол.). Колтон, 57:44 (бол.).

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин продлил свою голевую серию до трех матчей. В начале второго периода россиянин удачно подкараулил шайбу, выскочившую на пятак после дальнего броска Микко Рантанена, и добил ее без сопротивления в ворота «Сент-Луиса». Ничушкин был признан третьей звездой матча.

НХЛ. Плей-офф

«Колорадо Эвеланш» (Денвер) — «Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис) — 3:2 ОТ (0:1, 2:0, 0:1, 1:0)

Голы: Ничушкин, 23:14. Жирар, 31:32. Мэнсон, 68:02. — О’Райли, 6:25. Кайру, 56:46.

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