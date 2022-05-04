Малкин лишил Шестеркина рекорда. И это в шестом периоде!

Овечкин с Кузнецовым «раздели» Бобровского. Кубок Стэнли сегодня был горячий.

Овечкин с Кузнецовым «раздели» Бобровского. Кубок Стэнли сегодня был горячий.

Противостояние «Рейнджерс» и «Питтсбурга» ожидалось самым упорным в первом раунде Кубка Стэнли, и стартовый матч оправдал все ожидания.

Чтобы определить победителя, пришлось играть шесть периодов вместо трех, а решающий гол был забит на 106-й минуте.

«Рейнджерс» хорошо начали матч, вели 2:0, но «Питтсбург» вернул к жизни дублем Джейк Гюнцель, в плей-офф превращающийся в рыжего монстра.

Затем соперники обменялись голами в неравных составах, причем хозяева забросили в меньшинстве, а гости в формате 5 на 3. А начиная с третьего периода началась голевая засуха, продлившаяся фактически целый матч игрового времени да еще и с овертаймом.

Шестая минута шестого периода стала роковой для нью-йоркцев. Малкина не смогли сдвинуть с пятачка, и он попал по летящей шайбе после броска от синей линии. Шайба изменила направление, Игорь Шестеркин был бессилен. Голкиперу «Рейнджерс» не хватило сейвов до рекорда НХЛ всех времен. Сегодня он справился с 79 бросками из 83, и это второй результат в истории. Больше отбивал лишь Йонас Корписало в плей-офф 2020 года, тогда вратарь «Коламбуса» отразил 85 бросков «Тампы».

Гол Малкина стал для него 65-м в Кубке Стэнли. Он обошел Ягра и вышел на третье место в истории «Питтсбурга» вслед за Лемье и Кросби. Евгений также идет третьим в списке снайперов плей-офф среди действующих игроков вслед за Овечкиным (71) и Кросби (69).

НХЛ. Плей-офф

«Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк) — «Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — 3:4 3ОТ (1:0, 2:3, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Фокс, 9:19 (бол.). Копп, 23:08. Крайдер, 37:07 (мен.). — Гюнцел, 24:32, 31:47. Раст, 38:30 (бол.). Малкин, 105:58.

Счет в серии — 0-1

В паре «Флорида» — «Вашингтон» уже в первом матче случилась сенсация. Лидер регулярного чемпионата уступил на своей площадке.

Ключевым отрезком стали две минуты в середине третьего периода, когда «Вашингтон», проигрывая 1:2, переломил ход встречи. Сначала Овечкин с Кузнецовым сравняли счет: первый сделал перехват, второй убежал один на один с Бобровским. После гола Овечкин еще и что-то крикнул в лицо голкиперу. Плей-офф дает место любителям трештока, и этот раунд остался за «Вашингтоном».

Вскоре Орлов, Бэкстрем и Оши организовали победный гол. Причем в обоих случаях неудачно сыграл защитник «Флориды» Уиган. Сначала он потерял шайбу в столкновении с Овечкиным, а затем не сумел перехватить пас Бэкстрема на пятачок.

Кузнецов был признан лучшим игроком матча. Овечкин в первой игре после травмы за 17 с половиной минут на льду отметился голевой передачей, сделал 4 броска в створ и 4 силовых приема.

НХЛ. Плей-офф

«Флорида Пантерз» (Санрайз) — «Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — 2:4 (1:1, 1:0, 0:3)

Голы: Беннетт, 17:55. Жиру, 20:43. — Уилсон, 3:47 (бол.). Кузнецов, 48:14. Оши, 50:37. Эллер, 59:11.

Счет в серии — 0-1

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