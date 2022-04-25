«Овечкин кричал от боли». Русская машина врезалась в борт на скорости 32 км/ч

Капитан «Вашингтона» сломался в матче против «Торонто», и теперь его перспективы в плей-офф выглядят туманно.

Капитан «Вашингтона» сломался в матче против «Торонто», и теперь его перспективы в плей-офф выглядят туманно.

Александр Овечкин получил травму и не смог продолжить матч с «Мэйпл Лифс»

точный диагноз ему еще не вынесен

через неделю стартует плей-офф НХЛ

Овечкин в этом чемпионате пропустил лишь два матча

а всего за 17-летнюю карьеру в НХЛ он пропустил только 44 матча

Страшно видеть, как «Большая Восьмерка» лежит на льду

Это произошло в начале третьего периода. Пытаясь уйти в отрыв, Александр Овечкин вылетел на вратаря «Мэйпл Лифс» Эрика Кёллгрена, но голкипер сыграл то ли коряво, то ли просто подло. Он поставил свою клюшку в ноги форварду, который несся на большой скорости. Причем Овечкин как раз не хотел врезаться во вратаря, чтобы не нанести ему травму. Он уходил в сторону, но эта подножка привела к тому, что Александр в неконтролируемом падении полетел прямо в борт.

Овечкин врезался в бортик левым плечом. И было видно, как он буквально кричал от боли, схватившись за руку. Полежав немного на льду, кэп «Вашингтона» покатился в раздевалку и в игру больше не вернулся. А его команда потерпела поражение по буллитам.

«Я только что говорил с ним и думаю, что с Ови всё будет в порядке, - сказал форвард «Вашингтона» Ти-Джей Оши. – Всегда страшно видеть, как «Большая Восьмерка» падает и лежит на льду. Но он – крепкий парень. И если кто-то не хочет пропускать больше времени, чем нужно из-за проблем со здоровьем, – это он».

То есть Оши дал понять, что Овечкин вернется при первой же возможности, и с ним не случится ничего серьёзного.

Но в такой момент просто не может быть иных слов. Всего через неделю в НХЛ стартует плей-офф. Пока «Вашингтон» по сетке выходит на «Флориду». Эта команда показывает очень результативный хоккей, забивает кучу голов. Но в обороне там гуляет ветер.

Когда Овечкин здоров, то «Вашингтон» может еще как-то рассчитывать на победу. Но если он выбыл, то «Флорида» просто обязана будет выигрывать свою первую кубковую серию за последние 26 лет. Да-да, «Пэнтерз» сенсационно вышли в финал Кубка Стэнли в 1996 году, где уступили «Колорадо» (0-4). Но после этого вообще не добивались никаких успехов в плей-офф.

Овечкин кинул со злости на пол шлем

Как это обычно бывает? Если Овечкин получает травму в концовке регулярного чемпионата или по ходу плей-офф, он молчит, играет на уколах. Только после завершения сезона, когда Александр Великий не приезжает на чемпионат мира, мы узнаем, что у Овечкина то сломана нога, то перебита рука, то всё тело синее от ушибов.

Так и это повреждение будут скрывать до последнего момента. Впрочем, вы сами сможете понять, если с Ови будет что-то неладное. Травма плеча напрямую влияет на механику его фирменного щелчка. А нынешний «Вашингтон» выстроен так, что щелчок Овечкина и его голы – чуть ли не фундаментальный столп успеха команды.

Когда-то Александр Великий сказал о себе, когда ему в матче НХЛ в очередной раз сломали нос, но он продолжил игру и забил победный гол в овертайме: «Русская машина не ломается».

Эти слова стали культовыми. И в их честь даже был создан ресурс «Russian Machine Never Breaks» - сайт, на котором собирались сначала новости об Овечкине, а потом и обо всем «Вашингтоне».

Там есть интересное видео, как Александр после того падения сначала кричит на судей, что они допускают подобный беспредел. Ведь ему там реально поставили подножку. А потом Ови уходит в тоннель под трибуну, снимает шлем с головы и со злости запускает его в пол.

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт ушел от ответа, когда его спросили о травме Овечкина: «Я еще не говорил с нашим персоналом. Мы проведем обследование Александра и посмотрим, в каком он состоянии».

При этом известно, что в понедельник Овечкин присоединится к «Вашингтону», когда будет делаться командная фотография. Это важное мероприятие – фото пойдет в историческую хронику, на его основании будут сделано множество плакатов и постеров, которые болельщики смогут потом купить в клубном магазине.

А еще Ови попали шайбой в ногу

Как же здорово, что Овечкин все-таки смог забить 50 голов в этом сезоне! Было бы обидно, остановись он на отметке в 49 шайб.

В этом чемпионате Ови пропустил только два поединка, когда сдал положительный тест на ковид перед перерывом на «Матч всех звезд НХЛ».

2 февраля – он не сыграл против «Эдмонтона».

10 февраля – Овечкин был здоров, но не смог выехать в Канаду на матч с «Монреалем», потому что по закону требовалось пройти карантин в 10 дней.

А вообще в этом матче с «Торонто» Александру Великому жутко не везло. В первом периоде он блокировал бросок, и шайба больно попала ему в правую ногу, из-за чего Овечкин испытывал сильный дискомфорт на скамейке запасных.

А в третьем периоде на скорости 32 км/ч (это зафиксировали датчики, и цифра была показана в эфире ESPN) Овечкин вписался в борт.

Оптимизм только в том, что когда Александр уходил в тоннель, то делал круговые движения левой рукой. То есть там не разрыв связок, а может быть, в самом деле лишь ушиб.

А еще оптимизм в том, что выносливость и терпеливость Овечкина в самом деле стали легендой.

И есть статистика: за свои 17 сезонов в НХЛ форвард «Вашингтона» пропустил только 44 матча в карьере. Причем «Кэпиталз» одержали в них 23 победы и набрали 49 очков (56% от возможного).

Так что давайте верить в лучшее.

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