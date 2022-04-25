Кучеров заработал 5 очков и помог остановить рекордную серию «Флориды». Никита — в огне перед стартом плей-офф!

Голевая серия россиянина насчитывает уже шесть матчей.

Голевая серия россиянина насчитывает уже шесть матчей.

Никита Кучеров славится тем, что, несмотря на различные внешние факторы, в частности травмы, он умеет набирать лучшую форму к решающим матчам сезона. Весна 2022 года не стала исключением.

Еще в марте Кучеров подвергался некоторой критике со стороны болельщиков и экспертов. Да, Никита традиционно набирал в районе очка за игру, но по ходу 15 матчевого отрезка он забросил лишь одну шайбу и заработал показатель полезности «-10».

С наступлением апреля, последнего месяца регулярного чемпионата, все резко изменилось. В отличие от остальной «Тампы», попавшей под спад в первые две недели апреля, Кучеров находился в прекрасной форме. Он начал забивать практически в каждом матче: за 11 игр россиянин забросил 10 шайб — всего на одну меньше, чем за свои предыдущие 32 матча в сезоне.

Сегодняшний гостевой поединок против «Флориды», за последние два сезона превратившуюся для «Тампы» не только в соседа по штату, но и в одного из самых принципиальных соперников, стал настоящим бенефисом Кучерова.

«Пантерз», в преддверии встречи с «Лайтнинг» одержавшие рекордные для себя 13 побед подряд, получили гол в свои ворота уже на второй минуте матча. Патрик Марун диагональной передачей от синей линии доставил шайбу на правый круг вбрасывания, откуда Кучеров нанес точный кистевой бросок в ближний верхний угол ворота Спенсера Найта.

Благодаря этой шайбе форвард продлил голевую серию до шести матчей. Теперь Кучеров находится всего в двух матчах от рекорда «Тампы», принадлежащего Брайану Брэдли — по ходу сезона-1992/93 он забивал голы в восьми играх кряду.

Через четыре минуты, когда «Флорида» успела сравнять счет, «Тампа» за 16 секунд реализовала первое в матче большинство. Голевую атаку начал Кучеров, переведший шайбу из правого угла на синюю линию, откуда Виктор Хедман сделал точный пас под бросок в касание Стивену Стэмкосу.

Основное же шоу Кучеров припас на третий период. Начал россиянин его с голевой передачи на Брэйдена Пойнта в большинстве на 43-й минуте. Никита одним пасом изумительно обыграл трех соперников, приглядывавших за ним и канадцем, — тот нанес точный бросок из слота по воротам «Флориды», в которых с середины игры появился Сергей Бобровский, сменивший Найта после пяти пропущенных им шайб.

На 52-й минуте Кучеров повторил свой же номер из первого периода, замкнув диагональную передачу в правый круг вбрасывания. Правда, в роли ассистента на сей раз выступил Стэмкос, а россиянин бросил в одно касание, а не с кистей.

Завершился бенефис Кучерова его третьей голевой передачей в большинстве. Получив пас из центра зоны в правом круге, Никита всем свои видом показывал готовность к нанесению броска, но вместо этого резко сделал поперечный пас, который превратил в гол все тот же Стэмкос.

Впервые в этом сезоне и в третий раз по ходу карьеры Кучеров набрал пять очков в одном матче. Он стал только третьим россиянином после Артемия Панарина (1+4) и Владимира Тарасенко (3+2), заработавшим такое количество результативных баллов за игру в нынешнем регулярном чемпионате.

Кучеров помог «Тампе», забросившей за последние три матча 22 (!!!) шайбы, прервать рекордную серию «Флориды» (8:4). В преддверии плей-офф Кубка Стэнли, стартующего через неделю, такая форма российского нападающего делает «Лайтнинг» еще большим фаворитом в борьбе за третью подряд Чашку.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Флорида Пантерз» (Санрайз) — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (Тампа) — 4:8 (2:3, 1:2, 1:3)

Голы: Райнхарт, 4:31, 47:04 (бол.). Монтур, 17:28. Марчмент, 20:59. — Кучеров, 2:37, 51:36. Стэмкос, 6:44 (бол.), 56:34 (бол.). Фут, 15:58. Пол, 25:28 (мен.), 32:59. Пойнт, 43:34 (бол.).

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