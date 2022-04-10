Трое русских из «Вашингтона» забили, а Малкин сделал 700-ю передачу в карьере

Главное дерби НХЛ завершилось победой «Кэпиталз», Ови сократил отставание от Хоу до 27 голов.

Главное дерби НХЛ завершилось победой «Кэпиталз», Ови сократил отставание от Хоу до 27 голов.

Классическое для НХЛ XXI века противостояние между «Вашингтоном» и «Питтсбургом» немного померкло с выходом на главные роли других команд, но для российских хоккейных фанов по-прежнему остается главным «дерби» НХЛ. В нынешнем регулярном сезоне соперники встретились в четвертый и последний раз.

«Питтсбург» в последнее время притормозил. К игре с принципиальным соперником, который к тому же является преследователем в таблице Восточной конференции, «Пингвины» подошли с серией из трех поражений и были намерены ее прервать, о чем заявили в начале матча, забросив уже на первой минуте. Брайн Раст открыл счет, а Евгений Малкин отдал результативную передачу, которая стала 700-й в карьере. Никто из наших не добирался до такой круглой цифры.

Вообще, первый период получился результативным, на перерыв команды ушли при счете 3:2 в пользу «Питтсбурга», а один из голов «Вашингтона» на счету защитника Дмитрия Орлова, который убежал в контратаке и мощно бросил в девятку.

В начале второго периода «Питтсбург» получил три удаления подряд, причем последнее — за дурацкий выброс шайбы. «Вашингтон» реализовал большинство 5 на 3, и сделал это Александр Овечкин.

Счет 3:3 держался долго, но ближе к концовке вновь удалась контратака гостям. Уилсон с Овечкиным вышли вдвоем на защитника и вратаря. Канадец не стал отдавать, а бросил и попал в дальний угол.

В концовке хозяев мог спасти Евгений Малкин, но шайба после его броска угодила в штангу. А затем досталась Евгению Кузнецову, который со своей половины поля попал в пустые ворота.

Таким образом, все три российских полевых игрока «Кэпиталз» отметились голами, а голкипер Сергей Самсонов, получивший три шайбы в первом периоде (две из них точно не были неберущимися), затем сыграл уверенно и больше не пропустил. Кстати, это была 50-я победа нашего вратаря в НХЛ, но интереснее, конечно, следить за достижениями главного снайпера современности.

Рекорды Овечкина

Ови забросил 44-ю шайбу в сезоне. Так много в возрасте 36+ забивали только Горди Хоу (те же 44 гола) и Теему Селянне (48).

В списке снайперов сезона Овечкин по-прежнему идет четвертым. Впереди Крис Крайдер (47), Леон Драйзайтль (50) и Остон Мэттьюс (56).

В карьерном рейтинге суперснайперов у Ови теперь 774 гола. До Горди Хоу осталось 27, до Уэйна Гретцки — 120.

Тристан Джерри стал 158-м голкипером, которому забрасывал Ови в НХЛ. По этому показателю капитан «Вашингтона» вышел на чистое третье место в истории. Больше вратарей за карьеру огорчали лишь Яромир Ягр (178), Патрик Марло (177) и Марк Мессье (164).

Уже следующей ночью «Вашингтон» проведет очередной матч. «Кэпиталз» дома принимают «Бостон».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — «Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — 3:6 (3:2, 0:1, 0:3)

Голы: Раст, 0:45. Картер, 18:34. Бойл, 19:34. — Йохансен, 1:01. Орлов, 7:24. Овечкин, 25:49 (бол.). Уилсон, 51:35. Кузнецов, 58:19 (мен.). Фегервары, 59:33.

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