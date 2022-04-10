Трое русских из «Вашингтона» забили, а Малкин сделал 700-ю передачу в карьере

Классическое для НХЛ XXI века противостояние между «Вашингтоном» и «Питтсбургом» немного померкло с выходом на главные роли других команд, но для российских хоккейных фанов по-прежнему остается главным «дерби» НХЛ. В нынешнем регулярном сезоне соперники встретились в четвертый и последний раз.
«Питтсбург» в последнее время притормозил. К игре с принципиальным соперником, который к тому же является преследователем в таблице Восточной конференции, «Пингвины» подошли с серией из трех поражений и были намерены ее прервать, о чем заявили в начале матча, забросив уже на первой минуте. Брайн Раст открыл счет, а Евгений Малкин отдал результативную передачу, которая стала 700-й в карьере. Никто из наших не добирался до такой круглой цифры.
Вообще, первый период получился результативным, на перерыв команды ушли при счете 3:2 в пользу «Питтсбурга», а один из голов «Вашингтона» на счету защитника Дмитрия Орлова, который убежал в контратаке и мощно бросил в девятку.
В начале второго периода «Питтсбург» получил три удаления подряд, причем последнее — за дурацкий выброс шайбы. «Вашингтон» реализовал большинство 5 на 3, и сделал это Александр Овечкин.
Счет 3:3 держался долго, но ближе к концовке вновь удалась контратака гостям. Уилсон с Овечкиным вышли вдвоем на защитника и вратаря. Канадец не стал отдавать, а бросил и попал в дальний угол.
В концовке хозяев мог спасти Евгений Малкин, но шайба после его броска угодила в штангу. А затем досталась Евгению Кузнецову, который со своей половины поля попал в пустые ворота.
Таким образом, все три российских полевых игрока «Кэпиталз» отметились голами, а голкипер Сергей Самсонов, получивший три шайбы в первом периоде (две из них точно не были неберущимися), затем сыграл уверенно и больше не пропустил. Кстати, это была 50-я победа нашего вратаря в НХЛ, но интереснее, конечно, следить за достижениями главного снайпера современности.
Рекорды Овечкина
- Ови забросил 44-ю шайбу в сезоне. Так много в возрасте 36+ забивали только Горди Хоу (те же 44 гола) и Теему Селянне (48).
- В списке снайперов сезона Овечкин по-прежнему идет четвертым. Впереди Крис Крайдер (47), Леон Драйзайтль (50) и Остон Мэттьюс (56).
- В карьерном рейтинге суперснайперов у Ови теперь 774 гола. До Горди Хоу осталось 27, до Уэйна Гретцки — 120.
- Тристан Джерри стал 158-м голкипером, которому забрасывал Ови в НХЛ. По этому показателю капитан «Вашингтона» вышел на чистое третье место в истории. Больше вратарей за карьеру огорчали лишь Яромир Ягр (178), Патрик Марло (177) и Марк Мессье (164).
Уже следующей ночью «Вашингтон» проведет очередной матч. «Кэпиталз» дома принимают «Бостон».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — «Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — 3:6 (3:2, 0:1, 0:3)
Голы: Раст, 0:45. Картер, 18:34. Бойл, 19:34. — Йохансен, 1:01. Орлов, 7:24. Овечкин, 25:49 (бол.). Уилсон, 51:35. Кузнецов, 58:19 (мен.). Фегервары, 59:33.