Россияне устроили шоу в Нью-Йорке. А после игры подкололи друга

Панарин забил в 500-м матче в НХЛ, Шестеркин сыграл на ноль.

Панарин забил в 500-м матче в НХЛ, Шестеркин сыграл на ноль.

После напряженного третьего матча финала Востока КХЛ противостояние Челябинска и Магнитогорска перенеслось в Нью-Йорк в легендарный «Мэдисон-сквер-гарден», где свою сезонную серию завершали «Рейнджерс» Артемия Панарина и «Питтсбург» Евгения Малкина.

Малкин находился в одном шаге от 700-го ассистентского балла в карьере, и сегодня ему досталась роль главного нападающего «Питтсбурга» — Сидни Кросби пропускал матч из-за болезни. К сожалению, россиянин так и не смог сыграться с постоянными партнерами канадца Джейком Генцелом и Брайаном Растом, и единственное, чем он запомнился — стычка с Барклаем Гудроу в концовке игры.

Для Панарина сегодняшний матч стал 500-м в НХЛовской карьере. С момента своего дебюта за «Чикаго» в сезоне-2015/16 и до начала игры россиянин занимал третье место среди всех игроков лиги по результативным передачам (373), пятое — по очкам (557) и четвертое — по показателю полезности («+125»).

Юбилейная игра складывалась для Панарина достаточно буднично. Он не был самой заметной фигурой на площадке, а в создании немногочисленных моментов больше преуспевала тройка Мики Зибанежада, открывшая счет на старте второго периода благодаря точному броску Фрэнка Ватрано.

Но на 30-й минуте матча Джейкоб Труба длинной диагональю из своей зоны начал атаку «Рейнджерс», Эндрю Копп протащил шайбу на левый круг вбрасывания и перевел ее в слот, откуда Панарин нанес точный кистевой бросок. В 500-м матче в НХЛ россиянин забросил 20-ю шайбу в сезоне, набрав 85-е очко.

После игры Панарин был очень доволен химией, сложившейся во втором звене «Рейнджерс»:

«Здорово, что вернулся Строум, мы скучали по нему. С Каппером (Эндрю Коппом) у нас уже образовалась хорошая связь. Мне кажется, втроем мы можем показывать классный хоккей».

Во второй половине матча все внимание на себя забрал другой российский игрок «Рейнджерс» Игорь Шестеркин. Возможно, в этот вечер от него не требовалось невероятных спасений, но начиная с концовки второго периода вратарь получил огромную бросковую нагрузку.

За весь матч «Питтсбург» бросил по воротам «Рейнджерс» 30 раз (13 — в третьем периоде), но Шестеркин остался непробиваемым. В концовке матча болельщики в «Мэдисоне» зарядили традиционное «Игорь! Игорь!», а сам россиянин оформил четвертый шатаут в нынешнем сезоне.

«Это был очень важный момент, — сказал после игры Шестеркин. — Последние матчи складывались для меня неудачно. Я искал себя и свою игру, много разговаривал с тренером вратарей. Надеюсь, теперь все наладится и дальше я буду играть только лучше».

На послематчевую пресс-конференцию Панарин и Шестеркин пришли вместе, что не могло не привести к подколам. Когда журналисты попросили Артемия прокомментировать игру соотечественника, он сказал:

— Если бы он еще забивать умел, мог бы за это побольше денег просить. А так ему цена полтора миллиона пока.

Шестеркин быстро парировал:

— Он обещал, если я буду забивать, то поделится своим контрактом!

Повод для радости и веселья есть не только у россиян, но и у всех представителей «Рейнджерс». Команда набрала 98 очков и не только оторвалась от «Питтсбурга» на шесть баллов в споре за второе место Столичного дивизиона, но и вплотную приблизилась к «Каролине». Семь из оставшихся 10 игр «Рейнджерс» проведут дома, и у них остаются хорошие шансы побороться за чемпионство в дивизионе.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк) — «Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Голы: Ватрано, 20:24. Панарин, 29:47. Хант, 59:22.

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