Федоров vs Ротенберг: уникальная дуэль в КХЛ. Год назад мы бы даже не назвали их тренерами!

Наша лига - территория возможностей.

Наша лига - территория возможностей.

Сергей Федоров и Роман Ротенберг трудились топ-менеджерами, и мы даже представить не могли, что они поменяют профессию. Но теперь главные тренеры ЦСКА и СКА сражаются друг против друга в финале Западной конференции.

Майк Кинэн и его ученик Воробьев

В истории КХЛ были только два случая, когда тренер возглавлял команду и в первом же сезоне брал с ней Кубок Гагарина. Но в этом плей-офф мы можем увидеть нечто уникальное.

Вот те два сюжета. 2013 год — «Металлург» подписывает контракт с канадским тренером Майком Кинэном, которому было 63 года. За его плечами был 34-летний опыт работы тренером, а также четыре сезона паузы, когда Кинэн уже отошел от хоккея НХЛ и работал экспертом на телевидении.

Приезд в Россию получился блестящим. Железный Майк с ходу завоевал Кубок Гагарина, победив в финале пражский «Лев», и стал первым тренером в истории, который брал трофей двух главных мировых лиг (еще у него в 1994 году был Кубок Стэнли с «Нью-Йорк Рейнджерс»).

2015 год — главным тренером «Магнитки» становится Илья Воробьев, для которого тот сезон стал первым в карьере как для главного тренера. И тоже с ходу Воробьев-младший выигрывает плей-офф, побеждая в финале ЦСКА. Правда, Илья Петрович еще в сезоне 2013-14 работал помощником Кинэна, многому у него научился и сам внес большой вклад в становление династии «Металлурга».

Но теперь, посмотрите, в финале Западной конференции встретились два главных тренера, которых еще год назад мы даже представить бы не могли в такой роли! Это было просто невозможно. Сергей Федоров давно ушел с поста главного менеджера ЦСКА, занимал какую-то должность в системе армейского клуба, приезжал в старый дворец на Ленинградке, выполнял какие-то дела, кому-то помогал в тренировках, приходил в ложу на матчи ЦСКА. Но был вдали от больших хоккейных событий.

Роман Ротенберг — наоборот, работал управленцем в федерации хоккея, сборной России, был менеджером СКА. У него так хватало дел, что он собрал прям пасьянс из должностей вице-президентов в разных хоккейных структурах.

Если бы кто-то вдруг решил принять ставку на то, что в новом сезоне Сергей Федоров и Роман Ротенберг будут работать главными тренерами в клубах КХЛ — коэффициент был бы один к миллиону. Но именно эта ставка и сыграла.

Федоров играл у Тихонова и Боумэна

Сергей Федоров, как мне рассказывали, летал вместе с ЦСКА еще в прошлом плей-офф. Чем-то помогал, где-то перенимал опыт. Не совсем верно говорить, что летнее совещание в армейском офисе получилось спонтанным. Главного тренера Игоря Никитина вдруг сняли за поражение от «Авангарда» в финале Кубка Гагарина (2-4), а сидевшего за столом Федорова вдруг назначили: «Вот ты будешь!»

Кстати, такой расклад описывали при выборе главного тренера на Олимпиаду, когда на совещание все шли с кандидатурой Олега Знарка, а вышли с него, когда главным тренером был назначен Алексей Жамнов. Никакого секрета здесь нет, и сам Алексей Юрьевич несколько раз публично рассказывал эту историю.

Федоров же не стал главным тренером ЦСКА с кондачка. Он был на это согласен. Ему это было интересно. Мы знаем Сергея Викторовича как человека глубокого, с большими амбициями. Ко всем хоккейным делам он подходит досконально, и так было еще со времен «Детройта», где Федоров брал три Кубка Стэнли, а также играл под руководством легендарного Скотти Боумэна. Причем начинал Сергей в ЦСКА — у не менее легендарного Виктора Тихонова. Так что учителя у «папы Федса», как его называли в Америке, были замечательные.

Помню его первый официальный матч, когда «Авангард» в Балашихе в Кубке Открытия разгромил ЦСКА со счетом 4:0. Тогда Федоров казался на пресс-конференции каким-то потерянным, с трудом подбирал слова и откровенно плыл.

Я еще подумал: «Боже, Сергей, куда ты лезешь. Ну зачем? На кону ведь твое имя, зачем же так себя подставлять?» Еще в октябре, когда ЦСКА откровенно валился, проигрывал «Куньлуню» (1:2), «Амуру» (1:5), «Спартаку» (3:4 ОТ), «Салавату Юлаеву» (2:3) и «Сибири» (0:1), я в одной из ютуб-передач назвал Федорова «главным разочарованием этого сезона». Потому что мне было больно видеть, как стал слаб ЦСКА, и как большая легенда, один из моих любимых игроков, занимается совершенно не своим делом.

Так казалось мне. Федоров же говорил, что дайте нам еще месяц, и мы все наладим, пока идет работа. Тогда это казалось отмазкой, но потом ЦСКА шаг за шагом, матч за матчем начал обретать стабильность. А поездка на Олимпиаду, где Федоров дебютировал в роли тренера, и откуда почти десяток армейцев привезли серебряные медали, только добавил им уверенности. Посмотрите, например, в какого красавца с декабря вырос голкипер Иван Федотов.

Так вот, Федоров в плей-офф Кубка Гагарина уже установил рекорд, если брать один сезон — девять побед подряд. Если составлять рейтинги лучших тренеров КХЛ, он у меня бы вошел в тройку. И конечно, никаким разочарованием я теперь его не назову. А если ЦСКА возьмет Кубок Гагарина, то я удивлюсь, если Сергею Викторовичу на церемонии КХЛ не дадут титул лучшего тренера лиги.

Ротенберг решил всё сделать сам

Роман Ротенберг — у него другая история. Я понимаю, что многих смущает сама фамилия, это мешает людям объективно смотреть на сам сюжет. А ведь история очень любопытная. Она о том, как человек уперто, много лет шел к своей мечте.

Теперь они встретились в серии СКА — ЦСКА. Я уже писал, что пройти московских армейцев в плей-офф во главе СКА не смогли Сергей Зубов (2016), Олег Знарок (2018), Илья Воробьев (2019), Валерий Брагин (2021). Но теперь такой шанс есть у главного тренера Романа Ротенберга. И если судить по второму матчу серии (38-16 по броскам) или по первым двум периодам вчерашнего матча (2:0 по счету) — шанс не такой уж мизерный.

Когда Ротенберг возглавил СКА, это произвело фурор. Несмотря на активную работу в хоккее в качестве главы штаба сборной, многолетий опыт в СКА как вице-президента (фактически, он был генеральным менеджером), многие воспринимали его как чиновника, который ничего не делает, ни за что не отвечает, но очень хочет покрасоваться на фоне успехов команды. Хотя до сих пор мало кто знает, что лично Роман осуществлял оперативное управление, занимался организацией всех процессов в клубе и в сборной, делал сам и контролировал всю даже неблагодарную черновую работу.

Ну да, он часто менял тренеров, когда не было результата. Так, в финале Восточной конференции сейчас играют его два бывших подчиненных — Илья Воробьев («Металлург») и Анвар Гатиятулин («Трактор»), которые раньше работали в штабе СКА.

Но в конце концов, Роман снова решил все сделать сам и пошел в тренерский процесс. Это как в поговорке: «Хочешь сделать хорошо — сделай сам». У меня даже в телефоне есть видео, как на чемпионате мира в Риге глава штаба сборной Ротенберг стоит на трибуне, под ним сидит человек с ноутбуком, где анализируется вся статистика, оперативные данные, и по радиосвязи Роман хочет о чем-то докричаться на тренерскую лавку.

Это было похоже на работу автослесаря, который чинил машину через замочную скважину. В конце концов, Ротенберг открыл дверь и пошел сам работать тренером — с начала сезона он встал на лавку СКА.

Хорошо или плохо выходит у Романа — рассудит время. Но у него свое видение не только на маркетинг, дизайн и прочую коммерцию, на комплектование и обеспечение команды, но и на подготовку, игровую модель, тренировочный процесс СКА. В общем, человек по уши ушел в это дело, получил тренерский диплом и забил на свои большие бизнес-перспективы в других отраслях. Я уже говорил, что со своими возможностями Ротенберг мог бы корабли в космос запускать, а он просто хочет выиграть как тренер Кубок Гагарина. Для нашей маленькой отрасли эта истовость ценна, потому что любое дело двигают вперед фанаты.

Кстати, сегодня у Романа Ротенберга — день рождения, ему исполнился 41 год. Наши поздравления! Так вот, вместо банкета в хорошем ресторане или светской тусовки он будет сидеть в душной тренерской, изучая со штабом СКА, что делать в четвертом матче против ЦСКА, когда два периода всё было хорошо, а потом Сергей Федоров и его команда просто размазали питерский клуб, забросив шесть шайб.

Но разве не ради такого адреналина мы живем? И разве это нельзя назвать теми бесценными уроками, которые дает нам жизнь?

10 побед и одно поражение — Сергей Федоров в этом плей-офф.

9 побед и три поражения — Роман Ротенберг в этом плей-офф.

Два тренера-новичка, о которых мы даже сказать не могли, что они будут работать тренерами.

Кто-то из них вполне может выиграть Кубок Гагарина уже в этом сезоне.

Сколько дней работают главные тренеры в клубах КХЛ (активная серия)

1227 — Андрей Разин («Северсталь»)

1073 — Дмитрий Квартальнов («Ак Барс»)

1029 — Крэйг Вудкрофт («Динамо» Мн)

944 — Илья Воробьев («Металлург»)

708 — Томи Лямся («Салават Юлаев»)

706 — Анвар Гатиятулин («Трактор»)

660 — Юрий Михайлис («Барыс»)

366 — Андрей Мартемьянов («Сибирь»)

360 — Алексей Кудашов («Динамо» М)

343 — Борис Миронов («Спартак»)

341 — Олег Леонтьев («Нефтехимик»)

322 — Юрий Бабенко («Витязь»)

268 — Сергей Федоров (ЦСКА)

351 — Айван Занатта («Куньлунь»)

198 — Михаил Кравец («Амур»)

196 — Игорь Никитин («Локомотив»)

189 — Андрей Назаров («Сочи»)

128 — Николай Заварухин («Автомобилист»)

128 — Леонид Тамбиев («Адмирал»)

93 — Роман Ротенберг (СКА)

«Авангард», «Торпедо» — без главного тренера

КХЛ. Финал конференции Запад. ЦСКА - СКА. 4-й матч

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