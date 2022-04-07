«Командная разборка» помогла «Вашингтону» собраться в матче против чемпиона. Овечкин забросил гол №773

До Горди Хоу осталось 28 шайб.

До Горди Хоу осталось 28 шайб.

«Вашингтон» на минувшей неделе попал в черную полосу: два домашних поражения от «Миннесоты» и «Каролины» с общим счетом 2:11. Для выхода из пике соперник подобрался не самый удачный — последний раз столичный клуб побеждал «Тампу» более двух лет назад, а в нынешнем сезоне потерпел два поражения.

Перед матчем игроки провели командное собрание без тренеров. Надо было высказать друг другу все, что накопилось после неудач, а потом ветераны произнесли мотивирующие речи.

Ти Джей Оши накануне матчем коротко рассказал о том, что происходило в команде последние дни:

«Мы поговорили. Очевидно, мы недовольны тем, как команда играет в последнее время, особенно дома. Но затем были, наверное, две лучшие тренировки в этом году. Так что я с нетерпением жду следующей игры».

«Вашингтон» начал с двух голов на первых минутах. Причем пришли они от защитников Мартина Фегервары и Джона Карлсона, который забросил в большинстве.

Никита Кучеров одну шайбу отквитал, а затем свой 43-гол в сезоне забил Овечкин. В быстрой контратаке он бросил по воротам Василевского из правого круга, шайба застряла в ногах защитников, и Ови добавил уже в девятку.

Этот гол позволил ему добраться до круглой цифры — 1400 очков за карьеру. В истории НХЛ такое смог сделать 21 игрок.

Также капитан «Вашингтона» догнал капитана «Питтсбурга» Сидни Кросби по числу регулярных чемпионатов с 80 очками. У двух лучших хоккеистов своего поколения по 10 таких сезонов.

Кроме того, Овечкин стал третьим игроком в истории, кто забрасывал 43 шайбы в возрасте 36+ лет. Он обошел Фила Эспозито (42 гола в сезоне 1978-79). Впереди лишь Горди Хоу (44) и Теему Селянне (48).

Но на этом успехи Овечкина в матче не закончились. В третьем периоде он отдал результативную передачу Джону Карлсону, который сделал дубль в большинстве. Защитник поучаствовал во всех голах своей команды и был признан первой звездой матча, Овечкин стал вторым.

«Тампа» могла уйти от поражения. В концовке, проигрывая 3:4, дурацкое удаление за подножку схватил голкипер Андрей Василевский. Поэтому у гостей не получилось финального штурма.

Итог матчу подвел довольный Евгений Кузнецов, набравший сегодня два очка передачами:

«Мы определенно провели хорошую игру. Это были важные два очка для нас. Иногда мы играли в защите довольно хорошо, иногда нет. Но важно, что сегодня мы много играли друг за друга. Был хороший матч. Его было не только весело смотреть, но и играть».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (Тампа) — 4:3 (3:2, 1:0, 0:1)

Голы: Фегервары, 5:10. Карлсон, 7:38 (бол.), 36:35 (бол.). Овечкин, 15:10. — Кучеров, 8:41. Пол, 16:31. Колтон, 57:10 (бол.).

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