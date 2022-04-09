Капризов находится в шаге от снайперского рекорда «Миннесоты». У него 9 голов в последних 9 матчах

Кирилл Капризов продолжает работать в режиме неудержимого. Как бы ни выступала его «Миннесота», а она до сегодняшнего матча с «Сент-Луисом» выиграла девять из последних 11 матчей, россиянин всегда найдет чем отметиться — даже в тех случаях, когда он демонстрирует не самый выдающийся хоккей.
Минувшая ночь стала ярким примером. Игру Капризова против «Блюз» никак не назовешь провальной, но мы уже привыкли к тому, что Кирилл оказывает огромное влияние на атаку «Уайлд». Сегодня же он был просто одной из частей нападения «Миннесоты», которая смогла трижды пробить голкипера «Сент-Луиса» Вилле Хуссо по ходу основного времени.
Однако именно Капризов стал автором эпизода, едва не превратившегося в победный гол для «дикарей». В середине второго периода при счете 1:1 форвард оказался первым на шайбе, неожиданно выскочившей на пятак в зоне «Сент-Луиса», и одним касанием переправил ее в ворота.
Сам того не ожидая, Капризов забросил 41-ю шайбу в нынешнем сезоне. До повторения снайперского рекорда «Миннесоты», принадлежащего Мариану Габорику и Эрику Стаалу (42 гола за регулярку), россиянину осталось забить всего один раз.
Капризов забил уже девять раз за последние девять игр. И вот что любопытно: начиная со 2 ноября 2021 года, когда нападающий забросил свою первую шайбу в сезоне, он находится на третьем месте снайперского зачета НХЛ.
- 1. Остон Мэттьюс — 55 голов
- 2. Леон Драйзайтль — 43
- 3. Кирилл Капризов — 41
- 4. Крис Крайдер — 40
- 5. Давид Пастрняк — 36
Получается, если бы Капризова не настигла восьмиматчевая голевая «засуха» на старте чемпионата, то он уже сейчас был бы выше Александра Овечкина (43 гола) в споре за звание лучшего российского снайпера сезона, а также теоретически мог бы побороться с Мэттьюсом за «Морис Ришар Трофи» (награда лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ — Прим. ред.). Фантастика!
Стоит отметить, что забросить очередную шайбу Капризову помог форвард «Сент-Луиса» Роберт Томас, попытавшийся вывести шайбу из своей зоны через пятак и в итоге подаривший ее сопернику. Канадскому хоккеисту вообще можно было вручить по итогам матча неофициальное звание «большой друг россиян».
На пятой минуте игры Томас точной передачей под бросок в касание в большинстве помог Павлу Бучневичу забить 25-ю шайбу в сезоне и сравняться с Владимиром Тарасенко в списке лучших снайперов «Сент-Луиса»-2021/22. А на второй минуте овертайма, для которого «Блюз» пришлось отыграться со счета 1:3, канадец вместе с тем же Тарасенко разыграли победную шайбу.
Томас был признан первой звездой матча, а Капризов максимально приблизился к очередному рекорду «Уайлд», сравняться с которым (и даже превзойти) он может уже в послезавтрашней домашней игре против «Лос-Анджелеса».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис) — «Миннесота Уайлд» (Сент-Пол) — 4:3 ОТ (1:1, 0:1, 2:1, 1:0)
Голы: Бучневич, 4:36 (бол.). Фолк, 44:16. Шенн, 50:28. Томас, 61:27. — Фиала, 18:23. Капризов, 30:40. Миддлтон, 40:18.