Капризов находится в шаге от снайперского рекорда «Миннесоты». У него 9 голов в последних 9 матчах

Если бы не провал на старте сезона, россиянин мог бы побороться за приз «Морис Ришар».

Если бы не провал на старте сезона, россиянин мог бы побороться за приз «Морис Ришар».

Кирилл Капризов продолжает работать в режиме неудержимого. Как бы ни выступала его «Миннесота», а она до сегодняшнего матча с «Сент-Луисом» выиграла девять из последних 11 матчей, россиянин всегда найдет чем отметиться — даже в тех случаях, когда он демонстрирует не самый выдающийся хоккей.

Минувшая ночь стала ярким примером. Игру Капризова против «Блюз» никак не назовешь провальной, но мы уже привыкли к тому, что Кирилл оказывает огромное влияние на атаку «Уайлд». Сегодня же он был просто одной из частей нападения «Миннесоты», которая смогла трижды пробить голкипера «Сент-Луиса» Вилле Хуссо по ходу основного времени.

Однако именно Капризов стал автором эпизода, едва не превратившегося в победный гол для «дикарей». В середине второго периода при счете 1:1 форвард оказался первым на шайбе, неожиданно выскочившей на пятак в зоне «Сент-Луиса», и одним касанием переправил ее в ворота.

Сам того не ожидая, Капризов забросил 41-ю шайбу в нынешнем сезоне. До повторения снайперского рекорда «Миннесоты», принадлежащего Мариану Габорику и Эрику Стаалу (42 гола за регулярку), россиянину осталось забить всего один раз.

Капризов забил уже девять раз за последние девять игр. И вот что любопытно: начиная со 2 ноября 2021 года, когда нападающий забросил свою первую шайбу в сезоне, он находится на третьем месте снайперского зачета НХЛ.

1. Остон Мэттьюс — 55 голов

2. Леон Драйзайтль — 43

3. Кирилл Капризов — 41

4. Крис Крайдер — 40

5. Давид Пастрняк — 36

Получается, если бы Капризова не настигла восьмиматчевая голевая «засуха» на старте чемпионата, то он уже сейчас был бы выше Александра Овечкина (43 гола) в споре за звание лучшего российского снайпера сезона, а также теоретически мог бы побороться с Мэттьюсом за «Морис Ришар Трофи» (награда лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ — Прим. ред.). Фантастика!

Стоит отметить, что забросить очередную шайбу Капризову помог форвард «Сент-Луиса» Роберт Томас, попытавшийся вывести шайбу из своей зоны через пятак и в итоге подаривший ее сопернику. Канадскому хоккеисту вообще можно было вручить по итогам матча неофициальное звание «большой друг россиян».

На пятой минуте игры Томас точной передачей под бросок в касание в большинстве помог Павлу Бучневичу забить 25-ю шайбу в сезоне и сравняться с Владимиром Тарасенко в списке лучших снайперов «Сент-Луиса»-2021/22. А на второй минуте овертайма, для которого «Блюз» пришлось отыграться со счета 1:3, канадец вместе с тем же Тарасенко разыграли победную шайбу.

Томас был признан первой звездой матча, а Капризов максимально приблизился к очередному рекорду «Уайлд», сравняться с которым (и даже превзойти) он может уже в послезавтрашней домашней игре против «Лос-Анджелеса».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис) — «Миннесота Уайлд» (Сент-Пол) — 4:3 ОТ (1:1, 0:1, 2:1, 1:0)

Голы: Бучневич, 4:36 (бол.). Фолк, 44:16. Шенн, 50:28. Томас, 61:27. — Фиала, 18:23. Капризов, 30:40. Миддлтон, 40:18.

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