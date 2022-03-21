И 41-летний Ерема не помог! «Динамо» выложило на стол свой последний козырь и все равно проиграло

Опытный голкипер вернулся в ворота «бело-голубых» в трудный момент, но ЦСКА вырвал победу с минимальным счетом.

Опытный голкипер вернулся в ворота «бело-голубых» в трудный момент, но ЦСКА вырвал победу с минимальным счетом.

10 апреля Александру Еременко исполнится 42 года.

В серии с «Северсталью» «бело-голубые» одержали четыре победы с Александром в воротах.

В третьем матче с ЦСКА голкипер отразил 22 броска и пропустил две шайбы.

«Номер один на майке — номер один в наших сердцах». Все болельщики московского «Динамо» с первых слов поймут, о ком речь. Александр Еременко. Культовый вратарь, которому до 42-го дня рождения осталось меньше трех недель. И тот самый простой московский парень, что сейчас защищает ворота «Динамо» в плей-офф.

Еременко — коренной динамовский воспитанник. Свой первый матч за клуб он сыграл еще в 2001-м. А затем трижды становился чемпионом страны вместе с «Динамо». В 2012 и 2013 годах, когда бело-голубые два раза кряду завоевывали Кубок Гагарина, Саша играл в плей-офф вообще без замен. И как-то очень негромко становился самым ценным игроком финального раунда.

Еременко — очень скромный человек. И он бы давно ушел на покой, потому что «не хочет занимать чужое место». Он давно пропустил вперед на роль основного вратаря команды своего молодого сменщика, амбициозного Ваню Бочарова. А сам, невзирая на все свои регалии, согласился быть на подхвате — лишь бы это было на пользу команде.

— Уйти в жизнь без хоккея для меня как раз нетрудно, — признался мне как-то Александр, объясняя свое долголетие в хоккее. — Я состоявшийся человек, какие-то деньги за карьеру заработал. Поэтому уйти не боюсь, это не проблема. Но я как наркоман — прихожу на тренировку и радуюсь каждому дню. Вот зашел в раздевалку, увидел пацанов, посмеялись, поболтали, вышли на лед, поработали. Для меня день уже удался! Я живу интересом команды, и мне по кайфу. Ответственность с себя не сбрасываю и скидок на возраст не жду. Порой даже ругаюсь — говорю, где надо дорабатывать. Знаешь, как батька, по-хорошему. Без всякой конкуренции к своим молодым партнерам. Этого вообще нет. Надо — сыграю. Не надо — рядом постою.

Однако «постоять рядом» у Еременко не получается. Год из года для «Динамо» в Кубке Гагарина повторяется одна и та же история — Александру приходится вновь брать на себя роль основного вратаря и тащить, тащить, тащить…

В Кубке Гагарина-2019 «Динамо» с Еременко в воротах выиграло три матча у «Йокерита». В КГ-2020 — с ним одержаны четыре принципиальных победы над «Спартаком». А год назад Александр сыграл «на ноль» в первом матче серии с «Северсталью»…

В нынешнем плей-офф ворота «Динамо» изначально доверили Бочарову, но у Ивана игра не задалась. Два первых матча в первом раунде «бело-голубые» проиграли. После этого место в воротах занял любимец публики Ерема. И серия чудесным образом перевернулась. С Еременко «Динамо» выиграло сперва три встречи кряду, а затем победило и в решающем седьмом поединке.

В первых двух матчах с ЦСКА история повторилась. Серию начал Бочаров, и «бело-голубые» дважды уступили. Еременко появился в воротах еще во второй игре на 45-й минуте. И не пропустил ни разу, отразив десять бросков.

В третьем матче «Динамо» выложило на стол свой последний козырь с самого начала. Но на этот раз и он не сработал…

Еременко продержался ровно 25 минут, успев за это время выстоять в меньшинстве. Однако среагировать на рикошет от сражающихся на пятачке игроков и он оказался не в силах.

Этот гол «бело-голубые» отыграли, но на 54-й минуте в их ворота все же влетела победная для армейцев шайба. В этом эпизоде вратаря расстреляли с пятака после грубой ошибки динамовцев в своей зоне.

Ерема вновь «Динамо» не подвел. Но на сей раз и его опыта для того, чтобы перевернуть серию, не хватило.

КХЛ. Плей-офф

«Динамо» (Москва) — ЦСКА (Москва) — 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Фисенко, 35:45 (ВИДЕО). — Провольнев, 25:00 (ВИДЕО). Панкратов, 53:40 (ВИДЕО).

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