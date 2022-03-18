Овечкин приехал в Коламбус и начал бить там стекла. Великий русский охотится за рекордом Гретцки

Интересные обстоятельства сопровождали гол №768, который Александр Овечкин забил этой ночью в ворота «Коламбуса».

Интересные обстоятельства сопровождали гол №768, который Александр Овечкин забил этой ночью в ворота «Коламбуса».

Вообразите, идет матч в Коламбусе, штат Огайо. Второй период, счет 3:1 в пользу «Вашингтона». Форвард хозяев Джек Рословик хватает удаление за то, что бьет клюшкой защитника «Кэпиталз» Джона Карлсона.

На реализацию большинства, как это водится, выходит капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. Ему отбрасывают шайбу в привычный офис – левый круг вбрасывания. Ови мощно щелкает, и…

Шайба летит мимо ворот. Но попадает в стекло, за которым сидят фанаты. Какой-то парень в олдскульном свитере «Квебек Нордикс». Мужик почему-то в маске (разве Собянин их не отменил?) Женщины, дети.

И тут на их глазах заградительное стекло, которое разделяет их и Овечкина, начинает покрываться трещинами. Александр Великий разбил его вдребезги!

«Вау!» - раскатисто несется по трибуне.

На лед выходит какой-то «дядя Вася», который толкает перед собой лестницу-стремянку. Такая в обычных российских школах хранится где-то в подсобке у физкультурника. Возникает пауза. На лед выходит сразу несколько работников, которые начинают деловито менять стекло.

Сам Овечкин подкатывает к арбитру, что-то ему говорит. Может быть, обсуждает работу стекольных фабрик в штате Огайо, почему они регулярно дают сбой.

Тут стоит вспомнить, что когда Саша только начинал выступать в НХЛ, свой дебютный матч в лиге он провел именно против «Коламбуса» в гостях.

Да, это было на той же Nationwide Arena. И тогда юный-зеленый Овечкин не только сделал дубль в первом же матче НХЛ, но и выбил заградительное стекло, когда применил силовой прием против словацкого защитника Ростислава Клеслы. И тогда тоже на лед выбегали работники, меняя стекло на борту…

Наконец, они закончили. Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков подъехал к стеклу, как инспектор, потрогал его, помахал болельщикам. Игра была возобновлена.

И уже через несколько секунд Овечкин получил шайбу снова в своем офисе – и опять бросил. Только теперь он не промахнулся. Шайба, как выпущенный из пращи камень, влетела в сетку за спиной голкипера «Блю Джекетс».

«Вашингтон» повел со счетом 4:1 и уверенно довел дело до победы (7:2). Овечкин же забросил свою 38-ю шайбу в сезоне. Вряд ли сейчас стоит говорить о том, что Александр Великий обгонит Горди Хоу (не в этом сезоне) или Остона Мэттьюса (45) в борьбе за «Морис Ришар Трофи».

Но Овечкин уверенно идет на свой девятый сезон, в котором он может забить 50 голов. В истории НХЛ только Майк Босси и Уэйн Гретцки забрасывали по 50 шайб за сезон аж девять раз. Ови вполне может догнать этих двух легенд. Для этого надо забить еще 12 голов, а «Вашингтону» осталось провести еще 20 матчей в чемпионате.

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