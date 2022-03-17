Капризов отомстил «Бостону». Сопернику не помогли даже грязные приемы

Предыдущий матч против «Брюинз» закончился для россиянина травмой.

Предыдущий матч против «Брюинз» закончился для россиянина травмой.

Уже два раза по ходу нынешнего сезона Кирилл Капризов прерывал свою рекордную результативную серию на отметке восемь матчей — в предыдущей игре против «Нэшвилла» он не только остался без набранных очков, но и заработал показатель полезности «-4».

Начать третью попытку предстояло в домашнем матче против «Бостона», предыдущую встречу с которым россиянин наверняка запомнил надолго. 6 января Капризов забросил одну из трех шайб «Миннесоты», но главным моментом стала травма, полученная в столкновении с нападающим «Брюинз» Трентом Фредериком. К счастью для Кирилла, повреждение привело к пропуску лишь одного матча.

В «Миннесоте» про тот эпизод не забыли, и на девятой минуте сегодняшней игры форвард команды Брэндон Дюхэйм перед очередным вбрасыванием вызвал Фредерика на поединок. Соперники обменялись несколькими неплохими ударами, но победа осталась за игроком «Бостона». Тем не менее упреждение от «Уайлд» сработало — за оставшуюся часть матча Фредерик не совершил ни одного грязного приема.

К моменту с дракой «Миннесота» уже вела со счетом 1:0 благодаря голу Капризова. На седьмой минуте первого периода в большинстве нападающий «Уайлд» получил шайбу на синей линии и в будничном стиле нанес точный кистевой бросок мимо линии трафика, образовавшейся перед голкипером «Бостона» Джереми Свэйманом.

Уже через три минуты Капризов мог оформить дубль, но ему не удалось переиграть вратаря «Брюинз» после выхода один в ноль. Однако второй гол россиянина оказался неизбежным. На 15-й минуте Матс Цукарелло длинным пасом из своей зоны отправил Капризова на еще одну встречу со Свэйманом, и на сей раз форвард не стал до конца сближаться с вратарем, отправив шайбу в ближнюю «девятку».

Десятый раз в своей НХЛовской карьере Капризов забросил не менее двух шайб за один матч. Кирилл набрал 75 очков, оторвавшись от Джей-Ти Миллера и Назима Кадри в споре за шестое место списка лучших бомбардиров НХЛ, а также вплотную приблизившись к третьему результату в истории «Миннесоты» по числу результативных баллов за один сезон (Эрик Стаал, 76 очков, чемпионат НХЛ-2017/18).

За оставшиеся два периода самым запоминающимся эпизодом с участием Капризова стала стычка с защитником «Бостона» Чарли Макэвоем, поймавшим форварда на силовой прием после его дальнего броска. Тем не менее отсутствие результативных действий в дальнейшем не помешало россиянину стать первой звездой матча.

«Миннесота», несмотря на упущенное преимущество к началу второго периода, смогла одержать победу благодаря голу на 48-й минуте Джордана Гринвэя. Американец уверенно сыграл на добивании после затяжной атаки «Уайлд» и дальнего броска Джареда Сперджона.

Как и Капризов, Гринвэй совершил своего рода месть за действия игроков «Бостона». В концовке второго периода Брэд Маршан, славящийся не только своей результативной, но и грязной игрой, ударил форварда «Миннесоты» клюшкой между ног. «Ракушка» Гринвэя прошла проверку на прочность, а судьи упустили этот эпизод из вида. Не исключено, что впоследствии Маршан получит очередную дисквалификацию.

Защитник «Уайлд» Дмитрий Куликов провел на льду почти 17,5 минуты, нанеся и заблокировав по одному броску.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Миннесота Уайлд» (Сент-Пол) — «Бостон Брюинз» (Бостон) — 4:2 (2:1, 0:1, 2:0)

Голы: Капризов, 6:55 (бол.), 14:28. Гринвэй, 47:56. Хартман, 59:55. — Смит, 16:59. Маршан, 21:49 (бол.).

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