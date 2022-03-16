Овечкин стал лучшим европейским снайпером в истории НХЛ! Забил 767-й гол и обогнал Ягра

Следующая цель – Горди Хоу.

Следующая цель – Горди Хоу.

Это случилось! После двух матчей подряд без заброшенных шайб Александр Овечкин забил долгожданный гол № 767, который вывел его на единоличное третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ и сделавший его главным европейским голеадором лиги.

А всего-то «Кэпиталз» требовалось вернуться из Канады, где россиянин попал под невероятную обструкцию со стороны местной публики из-за нынешней обстановки в мире, в родной Вашингтон. На протяжении всего матча против «Айлендерс» болельщики «столичных» создавали потрясающую атмосферу. Кульминацией стало продолжительное скандирование «Ови! Ови!» после того, как случился исторический гол.

Помогли капитану «Вашингтона» не только трибуны, но и его соотечественники. Автором результативной передачи стал Евгений Кузнецов, выигранным вбрасыванием в правом круге доставивший шайбу Овечкину под бросок со средней дистанции.

В нынешнем сезоне, как и во всей НХЛовской карьере, игра на точке не была сильной стороной российского центра: его процент эффективности составлял лишь 43,2. Но в этот вечер Кузнецов выиграл 58,8% (10/17) вбрасываний, одно из которых стало предвестником исторического момента.

Как тут не вспомнить, что именно Кузнецов «отобрал» рекордный гол Овечкина в предыдущей игре с «Ванкувером», добив медленно катившуюся в ворота шайбу после броска капитана «столичных». Как и тогда, Евгений подобрал шайбу после гола, но на сей раз она действительно оказалась исторической.

Другим российским соучастником рекорда Ови стал Семен Варламов, защищавший ворота «Айлендерс» в этот вечер. Забавно, 767-й гол мог быть забит практически кому-угодно, но досталось именно вратарю-соотечественнику, начинавшему свою НХЛовскую карьеру 14 лет назад в «Вашингтоне» Овечкина.

С учетом слухов о возможном обмене Варламова не исключено, что этот матч стал для нашего вратаря последним в составе «Айлендерс», а «гол № 767» — последним, пропущенным с игры в форме «островитян».

На протяжении всей игры чувствовалась голевая заряженность Овечкина. Капитан «Вашингтона» в сумме нанес девять бросков по воротам «Айлендерс» (семь — в створ, два — в соперников), и единственный точный случился в важнейший момент, когда за пять минут до конца основного времени счет был 2:2.

«Островитяне» смогли отыграться на 59-й минуте, и к сожалению для Овечкина его исторической гол не превратился в победный, но «Кэпиталз» удалось выиграть в серии буллитов. Автором решающего броска стал Энтони Манта — россиянин же свою попытку не реализовал.

После 61 матча «Вашингтона» Овечкин уже выполнил личную задачу максимум на этот сезон. Забросив 37 шайб, он превзошел легендарных Марселя Дионна, Бретта Халла и Яромира Ягра и ворвался в топ-3 лучших снайперов в истории НХЛ. Новая цель Овечкина — находящийся на второй строчке Горди Хоу (801 гол).

Конечно, россиянин не догонит «Мистера Хоккея» до конца этого сезона, но он может максимально упростить себе работу на следующую регулярку. При нынешнем темпе результативности Ови может подойти к старту чемпионата-2022/23 с показателем 780 шайб за карьеру.

Главное, вероятность падения «вечного» рекорда Уэйна Гретцки (894 гола) от рук Овечкина стала еще более реальной.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — «Нью-Йорк Айлендерс» (Нью-Йорк) — 4:3 Б (1:0, 0:2, 2:1, 1:0)

Голы: Манта, 12:21. Йонссон-Фьяллби, 50:13. Овечкин, 55:02. — Нельсон, 24:55. Палмьери, 37:02. Ли, 58:01.

Победный буллит: Манта

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