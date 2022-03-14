Супербросок Войнова вывел «Динамо» во второй раунд! Но в составе «Северстали» был свой герой

Бело-голубые с трудом победили череповчан в решающем седьмом матче.

Бело-голубые с трудом победили череповчан в решающем седьмом матче.

«Динамо» вышло во второй раунд Кубок Гагарина, где встретится с ЦСКА.

Серия между москвичами и череповчанами — единственное противостояние первого раунда, растянувшееся на семь матчей.

Динамовский защитник Вячеслав Войнов вышел на первое место в рейтинге лучших бомбардиров плей-офф.

Голкипер «Северстали» Владислав Подъпольский отразил 37 бросков.

Феномен. Войнов затмил всех форвардов

Москвичи мощно начали седьмой поединок, подолгу зажимая гостей в их зоне, и вполне логично завершили первый период со счетом 2:0. Счет открыл Иван Игумнов. Но больше впечатлил гол динамовцев в первом же большинстве, когда атаку завершил мощный бросок Вячеслава Войнова. В этой комбинации москвичи просто закружили оппонентов поперечными пасами, сделав бросок Войнова абсолютно неожиданным для вратаря и обороны «Северстали».

Невероятно, но благодаря этому голу динамовский защитник вышел на первое место в рейтинге лучших бомбардиров КХЛ, опередив форварда СКА Андрея Кузьменко и всех остальных голеадоров нашей лиги. Одновременно Войнов и лучший снайпер Кубка Гагарина — на его счету 5 голов и четыре паса. Вячеслав стабильно поражает ворота уже в четырех матчах кряду. И трижды он отличался именно в большинстве, забрасывая очень важные, а порой и победные шайбы.

Вообще, реализация большинства у бело-голубых в первом раунде просто феноменальная — в районе 30 процентов.

Ключевой момент. У «Северстали» разладилось большинство

До седьмого матча и череповчанам грех было жаловаться на реализацию лишнего. «Северсталь» добивалась успеха в неравных составах в каждой из предыдущих встреч, забросив 8 шайб — больше любого другого клуба КХЛ.

Впрочем, этому немало поспособствовало и «Динамо», постоянно удаляясь и обильно снабжая соперника игрой в большинстве. Не стал в этом плане исключением и седьмой матч, в котором хозяева нахватали 18 минут штрафа.

В середине первого периода и концовке второго «сталевары» имели по четыре минуты большинства подряд. Но в первом случае не смогли создать по-настоящему опасных моментов, а во втором еще и сами схлопотали удаление, имея преимущество в одного игрока.

Пожалуй, именно это и оказалось решающим фактором в седьмой встрече. Объяснить это можно тем, что из состава гостей неожиданно исчез один из явных лидеров атаки — олимпийский чемпион-2022 Йоонас Няттинен. Финн был в заявке, выходил на разминку, но вот в матче не провел ни одной секунды. А во втором периоде под жесточайший силовой прием угодил и лучший бомбардир «Северстали» Даниил Вовченко. Впрочем, он на лед вернулся, выплюнув на лавке выбитый зуб.

Герой. Подъяпольский снова творил чудеса

Это тот самый случай, когда героем седьмого решающего матча становится не автор победного гола, а напротив, вратарь проигравшей команды. Подобное в КХЛ уже бывало. Помните, как в 2017-м СКА победил «Магнитку» в финале, но титул лучшего вратаря Кубка Гагарина присвоили уральскому богатырю Василию Кошечкину?

Голкипер «Северстали» Владислав Подъяпольский стал настоящим героем не только этого матча, но и всей серии. В трех играх, когда череповчане одержали победы, их ворота защищал Подъяпольский (во второй встрече он вышел на замену). А помните, что он творил в пятом поединке, когда отразил два буллита бело-голубых! В одном из эпизодов продемонстрировав «стиль скорпиона» — отбил шайбу задранной вверх ногой уже лежа на животе.

Фото: © Денис Бушковский / Матч ТВ

В седьмом матче динамовцы мощно сыграли в атаке, причем всеми звеньями. А «Северсталь» была вынуждена большую часть поединка отыгрываться и рисковать. Все опасные атаки москвичей просто невозможно перечислить, но Владислав раз за разом оставлял свою команду в игре. За три периода он отразил 37 бросков. Порой отбивая шайбу головой или накрывая ее, потеряв клюшку. Только благодаря голкиперу «Северсталь» сумела сократить разрыв в счете до минимума и до самого конца держать соперника на максимуме напряжения.

На этот раз череповчанам пройти во второй раунд не удалось. Но они были реально достойны этого. Пожалуй, впервые за последние девять лет.

КХЛ. Плей-офф

«Динамо» (Москва) — «Северсталь» (Череповец) — 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)

Голы: Игумнов, 5:56 (ВИДЕО). Войнов, 18:50 (бол.) (ВИДЕО). — Морозов, 41:07 (ВИДЕО).

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