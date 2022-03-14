Весело, хоть и без сенсаций. Чем запомнился первый раунд Кубка Гагарина

Даже у лидеров все прошло не по стандартному сценарию.

Даже у лидеров все прошло не по стандартному сценарию.

Мы получили очередной необычный плей-офф. В этот раз его таким сделал массовый отъезд легионеров — причины всем очевидны. Рассуждать на этот счет не будем — нужно лишь отметить, что далеко не все сделали это по своей воле, не последнюю роль сыграло давление на родине. Особенно поредели ряды северян — финнов и шведов. Но борьба за Кубок Гагарина продолжается, а клубы пусть и вынужденно, но все же перестраиваются.

Традиционно самыми интересными парами первого раунда плей-офф КХЛ становятся противостояния четвертых и пятых команд. Так получилось и в этот раз — как ни старались представители нижних половин восьмерок, лидерам они дали бой лишь эпизодически. Хотя и там не все шло по стандартному сценарию.

Разин опять мимо второго раунда

Семиматчевое противостояние — украшение любого плей-офф. В этот раз его подарили «Динамо» и «Северсталь». Как тренер Андрей Разин растет на глазах — череповчане выглядят интереснее даже по сравнению с прошлым годом. Няттинен, Вовченко, Лишка, Морозов, Гуслистов, Стенквист — гармоничная, сбалансированная, крепкая команда, которая должна была повторить лучшее достижение — выход во второй раунд в далеком 2013-м. Но этого не случилось.

Фото: © Денис Бушковский / Матч ТВ

В серии было все — и овертайм, и возвращения в, казалось бы, потерянную игру, и нервы до финальной сирены седьмой встречи. Но сотворить чудо Андрей Разин не смог — хотя после двух побед в Москве оно казалось более чем реальным. «Северсталь» не выиграла ни одного матча, по ходу которого уступала в счете. Череповчан сложно упрекнуть в отсутствии характера — чего стоит только триллер во втором периоде пятого поединка, когда при 0:3 Разин поменял вратаря на шестого полевого.

Просто «Динамо» здорово играло по счету, что было особенно заметно в концовке серии. Даже когда Егор Морозов отыграл одну шайбу, бело-голубые не занервничали — они методично убивали время до финальной сирены, проводя при этом много времени в чужой зоне. Прибавим и мастерство отдельных игроков — даже Вадим Шипачев, у которого по сравнению с регуляркой получалось далеко не все, делал массу полезной работы. Теперь у бело-голубых впереди ЦСКА — сложно представить, как Алексей Кудашов будет готовить команду после такой тяжелой серии.

Хартли снова взял Казань

А самой громкой афишей первого раунда была новая встреча «Ак Барса» и «Авангарда». Регулярку они провели менее стабильно, чем год назад, «помогло» преждевременное завершение чемпионата, да и «Магнитка» с «Трактором» подтянулись — пришлось встречаться на две стадии раньше.

Серия получилась менее веселой — обе команды научились-таки выигрывать дома, пусть и не сразу, и до седьмого матча дело так и не дошло. Хотя Казань показала намек на возвращение, выиграв два матча подряд при 0-3, причем оба — в овертайме. Но обыграть Боба Хартли в плей-офф очень тяжело: весь год готовить команду к кубковым матчам — классика североамериканского тренерского стиля. А с 0-3 — невозможно. Тем более для Дмитрия Квартальнова, которому традиционно тяжело даются серии на вылет. Ну, не работает там просто «переработать» и «перебегать».

У «ястребов» выстрелили два оружия. Первое — прагматичность, разрушение в своей и средней зоне плюс удачная игра Шимона Грубеца (43 отраженных броска в третьем матче и несколько отличных спасений для хит-парадов). И это несмотря на разрыв отношений с ключевыми защитниками Вилле Поккой и Оливером Каски. Шутка с «увольнением» Покки после победы «Суоми» в олимпийском финале оказалась пророческой.

Второе оружие «Авангарда» — суперзвено Толчинский — Грицюк — Найт. Два топовых форварда, герои прошлогоднего плей-офф, великолепно слились с главным открытием сезона КХЛ. Защита «Ак Барса» оказалась перед ними бессильна. В последнее время казанцы зачастили с ранними отпусками — в 2019-м они также проиграли в первом раунде «Авангарду» Хартли. Тогда, правда, вообще без единой победы.

Никитину нужно время

Вторая по вывеске пара, ЦСКА против «Локомотива», порадовала вторым по продолжительности матчем в истории Кубка Гагарина. 142 минуты 29 секунд — пятничный поединок в Ярославле закончился, когда по часам уже наступила суббота.

Эта игра и стала ключевой. ЦСКА одержал третью победу подряд, и у «Локомотива» просто не осталось сил на возвращение — ни физических, ни моральных. Но 4-0 не отражает в полной мере расклад в серии: ярославцы бились с армейцами на равных, и все матчи проходили на тоненького. Как минимум одну победу они заслужили. Особенно — вратарь-дебютант плей-офф Даниил Исаев, который после ухода Эдди Паскуале тащил как мог — 55 спасений в длиннющей игре, огромная нагрузка.

Игорь Никитин — тренер-система. Он выстраивает дисциплинированную, четко структурированную команду методично, кирпичик за кирпичиком. В отличие от Сергея Федорова, у него не было предсезонки — он возглавил «Локомотив» в конце сентября. Вроде бы времени было полно, да и Андрей Скабелка работал в схожей оборонительной манере. Но не все так просто — нужно набраться терпения и подождать хотя бы до конца следующего сезона.

А пока ЦСКА проходит дальше, даже несмотря на тяжелую работу большого количества игроков и тренера на Олимпиаде. Более того, Иван Федотов, Сергей Плотников и Михаил Григоренко стали одними из главных героев ЦСКА. А отдохнувший в феврале Константин Окулов и мастер овертаймов Максим Соркин обеспечили победу в том самом ключевом матче, компенсировав уход из клуба Лукаса Валльмарка после второй игры.

У лидеров без сюрпризов

Остальные серии не принесли ничего неожиданного. Как обычно бывает с седьмыми-восьмыми командами, на всю серию их не хватает. «Нефтехимик» трижды вел в матче с «Трактором» и ни разу не проиграл больше, чем в одну шайбу, а «Барыс» вообще обыграл «Металлург» в первой встрече. Но это — их потолок. У минских динамовцев против СКА не получилось даже этого. Достойное сопротивление дома, но не более того — Питер размялся в первом раунде, да и во втором получил «Спартак» — самого легкого соперника из возможных.

Здесь отдельно стоит выделить разве что «Салават Юлаев» и «Сибирь», которые также понесли серьезные потери из-за отъезда легионеров. Оба клуба лишились основных голкиперов — Юхи Метсолы и Харри Сятери. Интригу в серии создало отсутствие финского звена «СЮ» Гранлунд — Маннинен — Хартикайнен. Чтобы пройти «Сибирь», уфимцам хватило глубины. Но выходить против «Трактора» без главного козыря будет максимально сложно.

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