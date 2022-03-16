«Мой принцип — я просто закрываю глаза и бросаю». Овечкин объяснил, как побил великий рекорд Ягра

Россиянин вошел в историю (767 голов в НХЛ), обогнав Яромира Ягра и став лучшим европейским снайпером в истории лиги.

Россиянин вошел в историю (767 голов в НХЛ), обогнав Яромира Ягра и став лучшим европейским снайпером в истории лиги.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил свою 767-ю шайбу в карьере и вышел на чистое третье место в списке снайперов за всю историю НХЛ

Он обошел чеха Яромира Ягра и стал первым из европейцев

До Горди Хоу, идущего вторым в списке снайперов всех времен, осталось 34 гола

У рекордсмена Уэйна Гретцки 894 шайбы за карьеру

Яромир Ягр: «Эй, Овечкин, я еще буду преследовать тебя!»

Сегодня Яромир Ягр опубликовал видео с поздравлениями Александру Овечкину после того, как российский форвард обошел чешскую легенду и занял третье место в списке лучших снайперов НХЛ. Теперь Ови является величайшим европейским снайпером всех времен в Национальной хоккейной лиге.

Поздравление Ягра выглядело очень оригинально, и Яромир произнес важные слова тихим голосом, почти шепотом: «Алекс, восьмерка, поздравляю! Теперь ты вышел в лидеры среди европейских снайперов НХЛ. Но продолжай, продолжай. Потому что, как ты знаешь, я еще не ушел из хоккея. И есть шанс, что я еще вернусь в НХЛ и начну преследовать тебя!»

Да, все мы выросли на ужастиках о Крюгере. «Раз, два, Фредди Крюгер идет. Три, четыре, ножи достает. Пять, шесть, в оба гляди. Семь, восемь, с ним не шути…»

Да, Ягр в свои 50 лет еще играет за «Кладно» как хоккеист, он является владельцем этого клуба. В нынешнем сезоне Яромир набрал 19 (8+11) очков в 43 матчах.

Когда Овечкин узнал о комментариях Ягра после игры, он улыбнулся:

«Обойти в вечном списке такие имена, всех легенд — это история. И это на века. Я надеюсь, что кто-нибудь побьет и мой рекорд. Посмотрим».

Александр Овечкин: «Дайте мне время, и я пойду за Гретцки»

После победы над «Айлендерс» (4:3 по буллитам), когда Овечкин в третьем периоде отличился с передачи Евгения Кузнецова, два россиянина вышли к журналистам.

— Что вы теперь чувствуете? Спало ли давление от того, что вот-вот вы можете обойти Ягра? — спросили у Ови.

— Да, точно. На меня Кузя тут давил. Броски по пустым воротам, выходы один на один. Трудно играть в одном звене с таким центром, который тебя постоянно прессует. Он тоже хотел войти в историю, и теперь вошел. Я думаю, с его плеч тоже спала гора.

— Да, я теперь наконец-то попал на историческую фотографию, — смеется Кузнецов.

— Быть третьим снайпером в истории — это что-то особенное? Это для вас более важное, чем шестое-седьмое место? За вашей гонкой мы наблюдаем уже несколько лет.

— В первую очередь я скажу, что очень счастлив. Это бесценно — стать лучшим европейским снайпером всех времен. Тем более когда такой игрок из России. Это весьма круто, когда ты обходишь такие имена и таких легенд. История пишется на наших глазах, и это будет навсегда.

— Вы сами раньше играли против Ягра. Это, наверное, другое чувство, когда вы обходите знаменитые имена из прошлого века.

— Да, как я уже сказал, это что-то особенное. Если бы в свое время Ягр не уехал в КХЛ, сейчас он был бы вторым или вообще первым снайпером в истории НХЛ. Но что есть, то есть. Я рад, что стал лучшим европейским снайпером в летописи лиги.

— О чем вы думали, когда шайба вброшена, вы создаете голевые моменты у чужих ворот. И все понимают, что вы должны забить. Это случится вот-вот…

— У меня есть принцип: я просто закрываю глаза и бросаю. У меня и в прошлых матчах были очень хорошие шансы. Но наконец-то теперь Кузя выиграл хорошее вбрасывание, шайба попала прямо ко мне на клюшку. Получилась очень хорошая первостепенная передача, которую нужно тоже отметить.

— Как вы оцените свои перспективы обогнать Горди Хоу (801) и Уэйна Гретцки (894), которые от вас (767) находятся весьма далеко?

— Это да, но я продолжаю играть. И ты никогда не знаешь, что произойдет в будущем. Не знаешь, что случится завтра. Я сделал это, забил гол. Мы сделали это как команда.

И мне нужен какой-то период времени, чтобы тянуться за Хоу и Гретцки. Если я смогу, то я это сделаю. Мы не знаем ничего о завтрашнем дне. Но сегодня я счастлив.

Евгений Кузнецов: «Однажды мы с Ови подумаем об этих рекордах»

— А ведь вы ассистировали Овечкину и когда он забил свой 700-й гол, так? — спросили у Кузнецова.

— Да, я и тогда с помощью Саши попал на историческую фотографию, — засмеялся Кузя. — Как я и раньше говорил, сейчас Овечкин — мой друг и одноклубник. И мы даже не думаем много о том, что каждый гол переписывает рекорды. Мы об этом не думаем, не обсуждаем между собой все эти рекорды и достижения.

Но однажды, когда я уже уйду на пенсию — надеюсь, Овечкин останется моим другом, — мы где-нибудь сядем и вспомним все эти великие достижения. А сейчас мы просто переворачиваем страницу и идем к следующей цели. Регулярный чемпионат такой длинный, а карьера такая короткая, что просто нет времени о чем-то таком думать сейчас.

— Вся команда хотела, чтобы я забил этот гол, — добавил Овечкин. — И не так важно, кто с тобой выходит в тройке. Мы играем все вместе. Без разницы, кто в конкретный момент находится на льду. Мы все идем к этому достижению. Я больше счастлив даже не рекорду, а тому, что являюсь частью такой замечательной команды, что играю с такими особенными ребятами.

Ну, и всегда ценно, когда ты не просто перекрываешь какое-то достижение, но и твоя команда при этом побеждает. Жаль только, что мои дети, жена, родители этого не видели вживую (они находятся в России). Но они это смотрели дома и за меня счастливы. Для меня это самое важное.

— Что происходило в последние две недели? Как вы общались с семьей? Как думали о хоккее? Вы сами попали под большое давление.

— Да, конечно, в последнее время было тяжело. Но я всегда говорил, что мы — спортсмены и должны делать свою работу. Мы стараемся, чтобы достать из себя все лучшее и насладиться моментом.

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