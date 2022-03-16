Овечкин идет на 50 голов за сезон. Гретцки, Хоу и Ягр в 36 лет о таком могли только мечтать

Возраст – лишь цифра для Александра Великого.

Возраст – лишь цифра для Александра Великого.

Вопрос, когда Александр Овечкин обойдет Яромира Ягра и единолично займет третью строчку в списках главных снайперов в истории НХЛ, должен был решиться еще утром в субботу. Но тогда Евгений Кузнецов «украл» гол у Ови: после броска капитана «Вашингтона» шайба отскочила в спину голкипера «Ванкувера» Тэтчера Дэмко и поползла в ворота. Кузя уже на линии ворот придал ей ускорение.

Вопрос с опережением великого чеха был отложен до встречи с «Айлендерс». Но теперь Александру Великому не помешал никто — ни свои, ни чужие. 767 шайб — чистое третье место. Впереди Горди Хоу с 801 голом, а до Уэйна Гретцки теперь 127 точных попаданий.

Перед сезоном с большим трудом верилось в перспективы Овечкина стать первым. Стареющий лидер «Кэпиталз» в прошлой регулярке настрелял всего 24 шайбы в 45 матчах — низкая для него результативность, и обычно дальше становится только хуже. Обычно, но не у инопланетян. Если Ови сохранит текущий темп, то к плей-офф у него будут гроссмейстерские 50 шайб. Даже на пике молодости он далеко не всегда выбивал полсотни — результативность Александра на протяжении карьеры идет волнообразно.

Первый пик пришелся на дебют: 52+54 в сезоне-2005/06, сложно придумать лучшее начало. Сравнение с Гретцки пошло уже тут: как только «Эдмонтон» вступил в НХЛ, сохранив из-за кабальных условий всего двух игроков, великий форвард разорвал лигу — 51+86 в 79 матчах. По голам — практически полный паритет, хотя у канадца явное преимущество по передачам, которое никуда не денется. И возраст тоже за 99-го: Гретцки на момент начала карьеры в НХЛ было 18 лет, Овечкину — 20. Перед этим «нефтяники» выступали в ВХА, и первый профессиональный год Гретцки состоялся именно там. Впрочем, у Ови было московское «Динамо» в Суперлиге.

Выше или хотя бы рядом с полтинником Александр набирал до сезона-2009/10 включительно. Но потом случился спад: в последней регулярке при Брюсе Будро Ови резко откатился до 32 голов, да и через год настрелял всего на шесть шайб больше. И только потом, с появлением Адама Оутса, который поставил Ови в левый круг вбрасывания, ставший его офисом, форвард вернулся к 50 голам. Так было три года, затем еще одна пробуксовка в сезоне-2016/17. Далее снова три хороших чемпионата, в одном из которых — долгожданный Кубок Стэнли. Скомканный коронавирусный сезон должен был ставить крест на амбициях российской звезды, но вот Ови заходит на новый цикл. Интересно, сколько он продлится и станет ли он для Александра последним всплеском такого уровня?

График Гретцки совпадает с российским нападающим только в самом начале. Третий сезон принес Уэйна на пик славы: 92 шайбы — этот результат едва ли кто-нибудь повторит. Впечатляют и три следующих года: 71, 87 и 73 гола соответственно. Что-то вроде спада случилось только в сезоне-1987/88, когда он набрал «всего» 40 шайб. И тут случилось страшное, в первую очередь, для болельщиков «Ойлерз» — обмен легенды в «Лос-Анджелес». Если спросить у любого канадца, помнящего 9 августа 1988 года, он скажет, что этот день — черный для его страны.

Пострадала и результативность игрока. Лишь в первый год в составе «королей» он преодолел 50, дальше — вниз. В середине своих 30-х он лишь однажды отдаленно напомнил себя в лучшие годы, забросив 38 шайб. Пошли травмы, и в 38 лет после трех сезонов в «Рейнджерс» Гретцки закончил карьеру. На покой он ушел, забив всего 9 раз за 70 матчей.

Еще у двух легенд, Ягра и Хоу, результативность складывалась скорее благодаря стабильности и долголетию, нежели каким-то ярким цифрам внутри одного чемпионата. Хоу выбивал под 50 только во времена расцвета детройтовской «Продакшн лайн» с Сидом Абелем и Тедом Линдсеем, а так его стандартная цифра за некоторыми исключениями — в районе 30. Правда, в его время и матчей было меньше — по 70 за сезон. Зато играл он на топ-уровне до 43 лет, а если бы не ушел в ВХА, мог бы еще больше.

Похожая ситуация и у Ягра. С НХЛ он распрощался в 45, но три сезона в «Авангарде» привели к тому, что Ови обошел его уже сейчас. Впрочем, менее интенсивный режим в КХЛ — один из факторов долголетия Яро. Но гроссмейстерского показателя по голам он добивался всего трижды: 1995/96, 2000/01 и 2005/06. В 36 он за «Рейнджерс» забросил всего 25 шайб — Овечкин в этом возрасте может превзойти показатель чеха вдвое.

Александр переживает третью, а то и четвертую молодость. Его соседям по рейтингу к этому моменту такая результативность приходила только в ностальгических снах. Безусловно, сложно сравнивать игроков из разных эпох: медицина, тренировки и восстановительные процедуры уже на совсем другом уровне. Но и конкуренция в НХЛ постоянно растет — каждая шайба дается с гигантским трудом, стало больше соперников, каждый год появляются настырные новички, норовящие отобрать Морис Ришар Трофи.

Но главное — если Ови покажет долголетие уровня Хоу и Ягра, сохранив текущую результативность, то рекорду Гретцки не удержаться.

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