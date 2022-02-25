Нам очень жаль, что «Йокерит» ушел. Но давайте вернем «Ладу», «Югру» или «Кузню»

Финский «Йокерит» объявил о том, что снимается с розыгрыша Кубка Гагарина в этом сезоне. Решение принято по политическим причинам.

Финский «Йокерит» объявил о том, что снимается с розыгрыша Кубка Гагарина в этом сезоне. Решение принято по политическим причинам.

Финны постоянно подставляли КХЛ

Больше всего в этой истории раздражает сама формулировка: «25 февраля хоккейный клуб «Йокерит» уведомил КХЛ о снятии с розыгрыша Кубка Гагарина».

То есть финны поставили нашу лигу перед фактом, отчалили, и вслед им звучит формулировка президента КХЛ Алексея Морозова: «Нам очень жаль… Очень неприятно…»

Но с «Йокеритом» так было и раньше. В прошлом году финны не могли из-за ковида проводить первый раунд плей-офф в Хельсинки. Все четыре матча прошли в Ярославле, «Йокерит» тихонько слил серию со счетом 0-4 (0:1, 0:5, 2:3 ОТ, 1:4) и завершил сезон.

Два года назад «Йокерит» также поставил КХЛ перед фактом после первого раунда Кубка Гагарина: в мире начался ковид, мы дальше не играем, никакие варианты не рассматриваем.

Или вспомните, какие заморочки были с тестами на коронавирус, когда российская команда прилетала на матч в Хельсинки — и не могла выпустить на лед пять-шесть своих игроков. Постоянно возникали скандалы.

«Йокерит» — это вопрос денег, но не любви

Я с уважением отношусь к решению «Йокерита». Понимаю, что финская команда всецело зависит от властей своей страны и вынуждена им подчиняться.

Никаких вопросов тут быть не может. Я говорю только о том, что у Финляндии с Россией не получается синергия в хоккейном плане. Постоянно возникают какие-то заморочки. Вспомните, например, как «Йокерит» отказывался лететь в беспокойный Минск, когда там вспыхнули уличные конфликты.

И вообще сама структура «Йокерита» выглядела странно. Да, в эту команду большие деньги вкладывает Россия. Да, российский бизнес выкупил «Хартвалл Арену». Да, мы в идеале хотели бы видеть КХЛ именно континентальной лигой, привлекая в нее как можно больше стран. Такая идея-фикс жила с 2008 года, когда была создана КХЛ.

Но время изменилось…

«Йокерит» в нашей лиге с первого же дня находился под большим давлением местных фанатов. Я их тоже прекрасно понимаю! Ну представьте, что в нашу РПЛ пришел бы кто-то с большими деньгами. Например, американцы. Они бы выкупили «Лужники», приобрели бы контрольный пакет акций «Спартака», и он начал бы играть в американской MLS, которая вдруг решила стать мировой лигой.

Как бы на это реагировали фанаты красно-белых, оставшись без дерби с ЦСКА и «Зенитом»? Наверное, они тоже были бы недовольны. Забрать «Спартак» из Москвы — как вырвать сердце у человека, который любит футбол. А теперь поставьте себя на место финнов, у которых забрали самый популярный клуб страны, базирующийся в Хельсинки.

Да, есть вопрос денег. Но есть еще и любовь. А ее за деньги не купишь.

Не будем обманывать сами себя

Вполне возможно, в следующем сезоне снова встанет вопрос — вернется ли «Йокерит»? Ждать ли финнов, подстраивать ли под них наш календарь?

И мы снова будем ждать ответа из Хельсинки. Какое там будет настроение? Что скажут власти Финляндии? Разрешат ли? Если откажут, то мы снова скажем: «Нам очень жаль… Очень неприятно…»

Но давайте не обманывать сами себя. Просто отпустим «Йокерит» обратно в чемпионат Финляндии. Если так разобраться, то мы за свои же деньги наиграли себе соперников, которые побили нас потом в финале Олимпиады. В сборной Суоми было 17 финнов из КХЛ.

И за «Йокерит» никогда не играли россияне — недавний приход защитника Виталия Меньшикова вызвал у всех искреннее удивление.

«Ну надо же! Русский в «Йокерите!» Первый наш человек там за 21 год!»

Кстати, рижское «Динамо», возможно, придет к такому же решению. Там министр спорта Латвии уже поднимает об этом вопрос. Просто «Динамо» не попало в плей-офф, и эта тема пока не актуальна. Но она может возникнуть в любой момент.

Давайте возвращать в КХЛ те клубы, от которых мы сами отказались

Хорошо, мы можем потерять два иностранных клуба из Западной конференции КХЛ.

Нам очень жаль. Очень неприятно.

Но вы просто сократите лигу на два клуба, избавив самих себя от будущей головной боли. А еще лучше — сделайте обмен с Высшей хоккейной лигой (ВХЛ), чтобы оттуда каждый год могли подняться наверх одна-две команды.

Да, нужно учесть нюансы, чтобы в городе соответствовала арена, был бы нормальный отель. Но если команда соответствует, почему же ее не взять?

Почему не вернуть в КХЛ прекрасную «Югру» из Ханты-Мансийска, которая выиграла регулярку ВХЛ, сейчас успешно выступает в плей-офф — и вообще этот клуб раньше выступал в КХЛ, да и состав там хороший.

Почему не вернуть «Ладу», ставшую седьмой в ВХЛ по итогам регулярки? Там ведь специально под КХЛ построили новую арену. Но мы сами «Ладу» из нашей лиги убрали.

Или вот «Металлург» из Новокузнецка, ставший пятым в регулярке. Он тоже раньше играл в КХЛ. Да, там нужна новая арена — так этот шанс, что можно вернуться в КХЛ, и станет катализатором для строительства современного дворца.

В общем, ребята, сейчас не 2008 год, когда доллар стоил 24 рубля. Время немного изменилось. И нам всем тоже надо перестраиваться — под реалии суровых будней.

Напоследок — результаты голосования в моем телеграм-канале (@LysenkovTV)

41% — за то, чтобы вместо «Йокерита» взять «Югру», «Ладу» или «Кузню»

Это самый популярный ответ.

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