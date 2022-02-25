Овечкин приблизился к Ягру и лишил Шестеркина «сухаря»

До чеха осталось всего четыре шага.

До чеха осталось всего четыре шага.

«Вашингтон» вернулся в игру после недельной паузы, которая предусмотрена в календаре для каждого клуба во второй половине регулярного сезона.

Вернулся отдохнувшим и восстановившим потери в составе. Прежде всего, на лед вернулся Ти Джей Оши, пропустивший из-за травмы 14 матчей.

Первым матчем после перерыва стал выезд в легендарный Мэдисон Сквер Гарден, где «Вашингтон» поджидали разогнавшиеся в последнее время «Рейнджерс». В нынешнем сезоне соперники уже встречались здесь. И тогда, в матче открытия сезона, «Кэпиталз» выиграли 5:1, а Овечкин набрал 4 (2+2) очка. Сегодня все было по-другому.

Счет в первом периоде открыл Мика Зибанежад, пробивший щелчком вратаря «Вашингтона» Самсонова после красивой атаки.

Во втором периоде Алексис Лафренье подставил клюшку на пятачке, и счет стал 2:0. А в третьем Крис Крайдер и Барклай Гудро не оставили «Кэпиталз» ни единого шанса.

Нельзя сказать, что «Вашингтон» не сопротивлялся. Напротив, именно у гостей было игровое преимущество, но стеной стоял голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин, которому не хватило минуты до сухого матча. Лишил его «сухаря» Овечкин, заковырявший шайбу в ворота с пятачка после паса Кузнецова.

Этот гол стал для российского нападающего 32-м в сезоне и 762-м в карьере. До Яромира Ягра, идущего третьим в списке снайперов всех времен НХЛ, осталось всего четыре шага, но после новогодних праздников голы Ови даются посложнее, чем на старте сезона.

Что касается гонки за титулом лучшего снайпера сезона, то здесь Овечкин четвертый. Впереди Остон Мэттьюс (36), Леон Драйзайтль (35) и Крис Крайдер (34).

Возвращаясь к матчу, стоит отметить, что Игорь Шестеркин был признан второй звездой матча. Голкипер отразил 36 бросков из 37.

Он идет первым в лиге по проценту отраженных бросков (94,0%) и вторым по количеству пропущенных шайб за матч (1,98). В последних шести матчах Шести не пропускает более двух шайб.

Из 32 матчей, когда Шестеркин выходил в стартовом составе, «Рейнджерс» выиграли 25, и чаще всего, именно благодаря своему вратарю. Безусловно, Игорь — претендент на приз лучшему вратарю сезона.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк) — «Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Голы: Зибанежад, 12:57. Лафренье, 38:48. Крайдер, 46:57. Гудроу, 51:09. — Овечкин, 58:58.

Евгений Малкин забросил единственную шайбу «Питтсбурга». Это седьмой гол в сезоне российского нападающего

«Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — «Нью-Джерси Девилз» (Ньюарк) — 1:6 (0:3, 1:2, 0:1)

Голы: Малкин, 31:13 (бол.). — Братт, 1:16, 5:47. Шарангович, 6:44. Мерсер, 29:00. Северсон, 33:37 (бол.). Хишир, 49:30 (бол.).

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