Тарасенко ярко вернулся после травмы. Забил победный гол и стал первой звездой матча

Постоянные травмы плеча являлись главной проблемой Владимира Тарасенко на протяжении последних трех лет. Россиянин перенес три операции, одна из которых оказалось неудачной, что сказалось на его результативности в предыдущих двух сезонах (7+17=24 очка в 34 матчах), а также на отношениях с «Сент-Луисом»: все лето обсуждалась тема возможного обмена.
Однако Тарасенко не покинул «Блюз», и нынешний сезон стал для него настоящим возрождением. По итогам первых 44 матчей нападающий впервые в карьере вышел на показатель более одного очка за матч (1,02), заняв первую строчку среди бомбардиров команды. Главное, Тарасенко успешно избегал новых травм, лишь в середине января попал в ковид-протокол, пропустив четыре игры.
Но перед предыдущим матчем «Сент-Луиса» против «Торонто» неожиданно стало известно о травме Тарасенко, из-за которой он не сумел выйти на лед. Сразу же подумалось об очередном рецидиве, который мог окончательно загубить не только этот сезон, но и всю дальнейшую карьеру хоккеиста. Местные журналисты быстро успокоили болельщиков: травма оказалась несерьезной.https://twitter.com/jprutherford/status/1495087234357370886?s=20&t=gwhx-zzLtISNYnzekngQyQ
В итоге Тарасенко вернулся в состав команды уже в сегодняшнем гостевом матче против «Филадельфии». Оказавшись в одном звене с проверенными в последних играх партнерами Робертом Томасом и Павлом Бучневичем, россиянин получил привычные по нынешнему сезону 17 минут и с ходу стал главным героем команды.
«Сент-Луис» нарвался на серьезное сопротивление от одной из худших команд Восточной конференции — к середине третьего периода счет был 1:1, причем единственную шайбу в ворота «Флайерз» забросил Брэйден Шенн, проведший в сумме шесть сезонов в «Филадельфии».https://twitter.com/StLouisBlues/status/1496247880784437252?s=20&t=gwhx-zzLtISNYnzekngQyQ
На 49-й минуте Тарасенко во время затяжной атаки «Блюз» выиграл позицию между «усов» у форварда Айзека Ратклиффа и броском в одно касание в падении замкнул передачу из-за ворот от Томаса. Этот гол стал для россиянина 19-м в сезоне, благодаря чему он вышел на первое место внутрикомандной снайперской гонки, также продлив личную результативную серию до четырех игр (4+2=6 очков).
Шайба Тарасенко оказалась решающей. Он забил 40-й победный гол в карьере, сравнявшись по этому показателю с легендами «Сент-Луиса» Берни Федерко и Гарри Ангером на третьем месте в истории клуба. По итогам игры Тарасенко был признан первой звездой.https://twitter.com/StLouisBlues/status/1496312185571753985?s=20&t=gwhx-zzLtISNYnzekngQyQ
На последней минуте матча «Блюз» дважды поразили пустые ворота соперников. Автором первого из этих голов стал Иван Барбашев, отобравший шайбу на своей синей линии у Ивана Проворова и добежавший с ней до чужой зоны. В сумме нападающий «Сент-Луиса» набрал сегодня два (1+1) очка, прервав серьезно затянувшуюся серию без результативных действий (10 игр).
Проворов завершил сегодняшнюю встречу с худшим в сезоне показателем полезности («-4»). Нападающие «Сент-Луиса» Клим Костин и Павел Бучневич очков не набрали — последний прервал пятиматчевую результативную серию.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Филадельфия Флайерз» (Филадельфия) — «Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис) — 1:4 (0:1, 0:0, 1:3)
Голы: Линдблем, 48:09. — Шенн, 11:50. Тарасенко, 48:51. Барбашев, 59:07. Саад, 59:53.
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